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🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire
在的黎波里以南的一条主要悬崖上,贝尔蒙特的西斯特西安修道院自1157年起就一直关注着黎巴嫩的精神遗产.
始建于1157年,13世纪被废弃,16世纪转世为东正教
🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout
1652年左右兴建的爱乐平翼及其圣乔治教堂
📜 Icônes de l’école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu’au 13e siècle
今天,黎巴嫩的父系正统席位和伟大的大学
照片来源:François El Bacha
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