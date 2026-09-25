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🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire

在的黎波里以南的一条主要悬崖上,贝尔蒙特的西斯特西安修道院自1157年起就一直关注着黎巴嫩的精神遗产.

始建于1157年,13世纪被废弃,16世纪转世为东正教

🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout

1652年左右兴建的爱乐平翼及其圣乔治教堂

📜 Icônes de l’école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu’au 13e siècle

今天,黎巴嫩的父系正统席位和伟大的大学

照片来源:François El Bacha

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