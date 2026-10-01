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🏦 Liban : comment les banques fuient leur responsabilité dans la crise

危机开始后七年,黎巴嫩银行领导人拒绝承担一切责任。 事实直接指控他们.

2019年之前,他们选择将其70%的资产集中用于政府债务,而不是分散风险. 他们早在2018年就知道这些国库券已经失去价值——并继续作为安全投资出售.

2015至2019年间,他们向股东和董事支付巨额股利,基本转移到国外. 更糟糕的是:2019年10-11月,当所有黎巴嫩人的提款被冻结的同时,包括黎巴嫩银行协会会长在内的5名银行领导人筹集了23亿美元的个人资金.

为了掩盖他们的行踪,银行在没有任何法律依据的情况下实行资本管制,并依靠与其关系密切的媒体报道对国家、BDL甚至民众的指责.

今天,司法正活跃:2026年1月由BDL的州长投诉,45到50名官员在黎巴嫩接受采访,在法国以150亿美元转入欧洲子公司的刑事调查开始.

资产负债表:损失超过720亿美元,仍然没有被定罪的银行家.

📌 Analyse factuelle et sourcée de LibnaNEWS.

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