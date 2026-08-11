Campagne mondiale de parrainage des orphelins de Gaza :Life for Relief and Development intensifie ses efforts pour apporter un soutien humanitaire urgent à des milliers d’enfants ayant perdu leur famille

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dans une initiative sans précédent, Life for Relief and Development a lancé une campagne humanitaire mondiale visant à trouver des parrains pour 60 000 orphelins dans la bande de Gaza, afin de soutenir les enfants ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux à la suite de la guerre. L’objectif est de répondre à leurs besoins essentiels en matière d’alimentation, de soins de santé, d’éducation et de soutien psychosocial, dans un contexte de conditions humanitaires extrêmement difficiles.

Selon l’UNICEF, plus de 64 000 enfants ont été blessés depuis le début de la guerre, certains souffrant de blessures entraînant des handicaps permanents. Quelque 800 000 enfants vivent actuellement dans des conditions de déplacement, tandis que près d’un million d’enfants ont besoin d’un soutien psychosocial en raison des traumatismes et des expériences particulièrement éprouvantes liés à la guerre.

Un orphelin sans abri, sans eau et sans nourriture

Nous avons contacté Dr Abdel Wahab Alawneh, directeur du bureau régional de l’organisation au Moyen-Orient, qui explique l’ampleur de la campagne :

« Aujourd’hui, parrainer des orphelins à Gaza ne signifie plus simplement apporter une aide financière à un enfant ayant perdu ses parents. Il s’agit désormais d’un engagement humanitaire à long terme envers des enfants qui ont été confrontés à des circonstances extrêmement difficiles et à des expériences douloureuses dépassant largement ce que leur âge devrait leur faire subir.

Ces enfants n’ont pas seulement besoin des éléments essentiels à la vie. Ils ont également besoin de se sentir en sécurité et de retrouver une certaine stabilité, ainsi que de savoir que quelqu’un est à leurs côtés et leur donne l’espoir d’un avenir meilleur.

Face aux conséquences de la guerre — perte des pères et des mères, destruction des maisons et des écoles, déplacements répétés et conditions de vie extrêmement difficiles — le parrainage des enfants à Gaza est devenu un moyen essentiel de garantir qu’ils continuent à avoir accès aux conditions nécessaires à une vie digne et à les protéger contre davantage de privations.

La continuité du parrainage et du soutien ne permet pas seulement à l’enfant de surmonter sa crise actuelle ; elle lui offre également une véritable possibilité d’apprendre, de grandir et de construire une vie plus stable et plus digne. »

Faire connaître les souffrances des enfants de Gaza : un devoir

Vicki Roob, directrice du département des programmes nationaux, ajoute :

« Nous appelons chacun à participer à la diffusion de la campagne sur les réseaux sociaux et à parler des souffrances des orphelins de Gaza, qui ne se limitent pas à la perte de leur famille et de leur sécurité.

Environ 1,1 million d’enfants rencontrent des difficultés pour accéder à une eau potable et sûre, ce qui accroît les risques de déshydratation, de diarrhée, d’infections respiratoires et de maladies cutanées. Les enfants sont également confrontés à des niveaux sévères d’insécurité alimentaire, ce qui les expose particulièrement à la malnutrition et à ses conséquences à long terme sur leur croissance et leur santé.

Des centaines de milliers d’enfants ont par ailleurs été privés d’un enseignement régulier, après que les écoles et les infrastructures éducatives ont subi d’importants dommages.

Alors que la malnutrition représente une menace grave pour la santé et le développement des enfants, ses conséquences ne se limitent pas à la période actuelle. Elles peuvent se prolonger tout au long de leur vie et entraîner un retard de croissance, un affaiblissement du système immunitaire et une augmentation du risque de maladies, tout en affectant le développement mental et physique des enfants, avec des conséquences sanitaires pouvant persister jusqu’à l’âge adulte. »

Les enfants de Gaza en situation de handicap ont besoin d’un soutien global

Les besoins sont encore plus importants pour les enfants en situation de handicap à Gaza, qui rencontrent de grandes difficultés pour accéder aux services essentiels dont ils ont besoin, notamment les équipements d’assistance, les traitements et les services de réadaptation, les soins médicaux, le soutien psychosocial ainsi que l’accès à l’éducation.

« Nous cherchons à intensifier nos efforts afin de contribuer à reconstruire leur vie et de leur permettre de retrouver leurs capacités et leurs perspectives d’avenir.

Ces enfants ont été confrontés à des scènes terrifiantes : perte de leurs parents et de leurs frères et sœurs, destruction de leurs maisons, déplacements répétés, exposition à des scènes de morts et de blessures, vie dans un état de peur permanente, perte de leur école, de leurs amis et de leur routine quotidienne qui leur procurait un sentiment de sécurité et de stabilité, ainsi que l’obligation de vivre dans des conditions dangereuses.

Il ne s’agit pas simplement d’une crise faite de chiffres isolés. Elle reflète la réalité d’une génération entière confrontée à l’orphelinat et privée des éléments les plus fondamentaux d’une enfance sûre.

C’est pourquoi nous cherchons à leur redonner le sentiment qu’ils ne sont pas seuls, qu’il existe des personnes à leurs côtés et que leur droit à vivre leur enfance et à construire leur avenir dans la dignité est reconnu et défendu. »

13 500 orphelins dans 22 pays à travers le monde

Abdullah Al-Zaqzouq, directeur des programmes de parrainage des orphelins au sein de l’organisation, explique :

« Life a lancé son programme de parrainage des orphelins il y a 30 ans. Depuis, elle s’efforce de fournir à chaque orphelin inscrit un ensemble complet de formes de soutien tout au long de sa période de parrainage, notamment une aide alimentaire, des vêtements, un soutien éducatif et des soins de santé.

L’organisation fournit également les fournitures nécessaires à la rentrée scolaire ainsi que des cadeaux pendant les fêtes et les occasions spéciales à des centaines de foyers d’accueil et de familles accueillantes.

Cette approche repose sur la conviction que le parrainage d’un enfant constitue l’un des moyens les plus humains et les plus efficaces de renforcer l’autonomie des enfants et des communautés et de les aider à sortir du cercle de la pauvreté.

Notre vision pour les orphelins de Gaza au cours de la prochaine phase consiste à fournir un soutien global et durable répondant à leurs besoins urgents tout en favorisant leur croissance et leur développement à long terme.

L’organisation pourrait accorder une attention accrue à Gaza en raison de l’urgence humanitaire considérable qui y prévaut. Toutefois, l’engagement de Life envers les orphelins dans les différentes régions du monde reste constant et inchangé. L’organisation veille à ce que l’intensification des efforts dans une région donnée ne se traduise pas par une réduction du soutien accordé aux enfants dans d’autres régions. »

Des programmes humanitaires et de développement adaptés aux déplacements répétés

Life cherche également à renforcer sa stratégie globale de prise en charge des orphelins en intégrant la réponse humanitaire d’urgence aux efforts de développement durable dans l’ensemble de ses programmes et de ses zones d’intervention.

L’organisation considère également qu’il existe un lien étroit entre la situation des orphelins, des réfugiés et des personnes déplacées dans différents pays. De nombreux enfants orphelins peuvent en effet être simultanément réfugiés ou déplacés internes en raison de conflits armés, de catastrophes naturelles ou de l’instabilité économique.

Les programmes de Life cherchent donc à adopter une approche globale qui prend en compte les besoins spécifiques des enfants orphelins dans le contexte plus large des déplacements et des situations de réfugiés. Cette approche comprend notamment un soutien intégré dans les domaines de l’éducation et de la santé mentale, la recherche et le suivi des membres de la famille et leur réunification, ainsi que des services de protection.

L’organisation travaille également en étroite collaboration avec des partenaires locaux et internationaux afin de garantir la continuité et la complémentarité des services de prise en charge.

Le parrain est lui-même l’un des premiers bénéficiaires

Angela Joyce, l’une des participantes à la campagne, ajoute :

« Faire un don pour parrainer des orphelins et soutenir des œuvres caritatives ne procure pas seulement un sentiment de satisfaction personnelle. Cela peut également contribuer à accroître les revenus et le patrimoine du donateur, ce qui rejoint les résultats de recherches de Brooks et renforce l’idée que la générosité peut produire des bénéfices financiers mesurables.

Les neuroscientifiques ont constaté que le cerveau libère une dose de dopamine lorsqu’une personne adopte un comportement généreux. Cette sensation positive renforce alors la motivation à renouveler les actes de générosité.

Des études menées par la Harvard Business School indiquent que les personnes les plus généreuses sont 43 % plus susceptibles de se décrire comme étant « extrêmement heureuses » que celles qui ne font pas de dons.

Une étude publiée dans le Journal of Economic Psychology a également montré que les personnes participant à des activités caritatives développent des réseaux sociaux plus larges. Ces relations peuvent souvent se transformer en opportunités de croissance économique et d’évolution professionnelle, car les individus ont tendance à faire davantage confiance aux personnes qu’ils apprécient et dont ils reconnaissent la générosité. »

Pour plus d’informations :

https://donate.lifeusa.org/donorportal/all-orphans-list

https://lifeusa.org/#social-media

Tasneem Elridi