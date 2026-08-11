Négociations Liban-Israël : la reprise menacée

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Le Liban a durci, les 10 et 11 août 2026, les conditions de sa participation à la prochaine session de négociations avec Israël, prévue en principe au début de septembre sous médiation américaine, après l’échec de la septième ronde tenue à Rome du 4 au 6 août. Beyrouth réclame désormais un arrêt complet des opérations militaires israéliennes, la fin des destructions de maisons, de quartiers et de terres agricoles dans le Sud, ainsi que la création d’une nouvelle « zone pilote » à Bint Jbeil ou à Khiam. Cette position intervient alors que les bombardements israéliens se poursuivent et qu’aucun nouveau retrait n’a été obtenu à Rome. La conséquence immédiate est une incertitude sur la tenue même de la huitième ronde : les discussions restent officiellement ouvertes, mais le Liban ne veut plus retourner à la table sans mesure concrète préalable sur le terrain.

Les négociations Liban-Israël butent sur les retraits

La prochaine session devait prolonger un processus engagé au printemps puis formalisé par l’accord-cadre du 26 juin 2026. Ce mécanisme associe le retrait progressif des forces israéliennes de certaines parties du sud du Liban, le déploiement de l’armée libanaise et une vérification extérieure destinée à confirmer l’absence d’infrastructures militaires du Hezbollah dans les secteurs concernés. Le dispositif repose sur des « zones pilotes » : Israël évacue un périmètre, les forces libanaises y prennent position, puis un tiers vérifie l’application des engagements. La difficulté tient désormais à l’ordre des étapes. Beyrouth estime avoir déjà accepté plusieurs garanties demandées par Israël. Israël considère au contraire que chaque retrait doit dépendre de garanties de sécurité suffisamment solides.

À Rome, du 4 au 6 août, la délégation libanaise voulait obtenir une nouvelle étape visible. Elle a proposé Bint Jbeil ou Khiam pour devenir la prochaine zone expérimentale. Israël n’a retenu ni l’une ni l’autre à ce stade. Les négociateurs ont néanmoins avancé sur un autre volet : une liste restreinte de pays susceptibles de contribuer au mécanisme de vérification du désarmement du Hezbollah a été établie. Les États-Unis doivent encore choisir les acteurs pouvant participer à ce dispositif. Le Liban a refusé que cette mission soit confiée à des sociétés privées de sécurité et privilégie des États ou une structure internationale identifiée.

Cette différence de résultats explique en grande partie le durcissement libanais. Les garanties réclamées par Israël progressent dans les discussions, mais le calendrier des retraits reste incertain. Pour Beyrouth, le risque est que les zones pilotes deviennent un mécanisme sans échéance précise plutôt qu’un instrument permettant de réduire progressivement la présence militaire israélienne. Le gouvernement de Nawaf Salam et le président Joseph Aoun doivent aussi défendre politiquement la poursuite du processus au Liban. Sans retrait supplémentaire et alors que les frappes continuent, la négociation devient plus difficile à présenter comme une voie produisant des effets concrets.

Une dernière journée particulièrement tendue à Rome

La tension a été particulièrement visible pendant la dernière journée des discussions de Rome. Selon des informations rapportées par la presse libanaise, le chef de la délégation libanaise, Simon Karam, aurait interrompu les discussions face à ce que Beyrouth considérait comme un blocage de la partie israélienne. La séance aurait pris fin environ deux heures avant l’horaire prévu. Cet épisode n’a pas mis fin au canal de négociation, mais il a illustré l’écart croissant entre les attentes des deux parties. Le Liban voulait une décision sur un nouveau retrait. Israël cherchait d’abord à renforcer le dispositif de vérification et les garanties concernant les armes du Hezbollah.

Les bombardements pèsent directement sur la reprise

Le terrain a aggravé cette crise de confiance. Durant la ronde de Rome, deux soldats israéliens ont été tués à Majdal Zoun, dans le sud du Liban, lors d’une explosion survenue dans un secteur où opéraient des forces israéliennes. Les circonstances exactes ont fait l’objet de versions et de vérifications différentes. Israël a ensuite lancé des frappes dans plusieurs secteurs du Sud, affirmant viser des infrastructures du Hezbollah. Les bombardements ont accompagné les négociations au lieu de diminuer pendant celles-ci. Pour Beyrouth, cette simultanéité réduit la crédibilité du mécanisme diplomatique et nourrit la demande d’un arrêt des opérations avant la prochaine ronde.

Les jours qui ont suivi la réunion ont confirmé cette tension. Des frappes, explosions, opérations terrestres, survols et incendies ont été rapportés dans plusieurs secteurs du sud du Liban et de la Bekaa occidentale. Des opérations ont notamment été signalées dans la région des hauteurs d’Ali Al-Taher. Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël menait au Liban une opération importante, tandis que l’armée israélienne a continué d’affirmer qu’elle agissait contre des positions ou capacités du Hezbollah. Certaines informations portant sur la nature précise des moyens employés ou sur la recherche de tunnels n’ont toutefois pas toutes pu être confirmées de manière indépendante.

Cette séquence militaire est directement liée aux trois demandes désormais mises en avant par Beyrouth. La première porte sur l’arrêt complet des opérations militaires et des tirs. La deuxième vise la fin des destructions de maisons, de quartiers et de terres agricoles. La troisième concerne la création effective d’une nouvelle zone pilote, à Bint Jbeil ou à Khiam. Ces demandes ne constituent pas encore un communiqué officiel annonçant la rupture des pourparlers. Elles traduisent cependant une volonté de ne plus dissocier le calendrier diplomatique de l’évolution sécuritaire dans le Sud.

Un report qui n’est pas encore une rupture

La nuance est essentielle concernant le « report » de la prochaine session. Une huitième ronde reste évoquée pour le début de septembre. Une agence de presse avait déjà indiqué, après la réunion de Rome, que les négociations reprendraient à cette période. Un responsable au fait du dossier a également évoqué le même calendrier le 11 août. Dans le même temps, des informations de presse font état d’une absence de date définitivement fixée et de conditions libanaises à satisfaire avant toute nouvelle participation. À ce stade, il est donc plus exact de parler d’une session mise en suspens ou entourée d’incertitude que d’une annulation formellement annoncée.

Le désaccord central dépasse le choix d’une date. Il concerne la séquence entre retrait israélien, déploiement de l’armée libanaise et traitement des armes du Hezbollah. Beyrouth veut que le retrait israélien permette à l’État de reprendre effectivement le contrôle des secteurs évacués. Israël veut s’assurer au préalable que le Hezbollah ne pourra pas rétablir ses infrastructures militaires dans ces zones. Cette divergence transforme chaque nouvelle étape territoriale en négociation distincte. Elle donne aussi au dispositif de vérification un rôle déterminant, puisque la confiance entre les parties reste faible.

Le désarmement du Hezbollah reste le principal verrou

Le Hezbollah n’est pas partie à l’accord conclu entre le Liban, Israël et les États-Unis et refuse de renoncer à son arsenal dans les conditions actuelles. Cette absence constitue une difficulté structurelle. Le gouvernement libanais négocie sur un mécanisme qui implique, à terme, une extension de l’autorité de l’État et de l’armée dans les zones concernées, alors que le mouvement chiite conteste les conditions politiques et sécuritaires de son désarmement. La persistance des frappes israéliennes et de positions israéliennes sur le territoire libanais renforce l’argument du Hezbollah selon lequel ses armes restent liées à la confrontation avec Israël.

Pour les autorités libanaises, cette situation crée une double contrainte. Elles subissent une pression internationale pour renforcer le monopole de l’État sur les armes et étendre le contrôle de l’armée. Dans le même temps, elles doivent obtenir des retraits israéliens et une réduction durable des opérations militaires pour rendre ce processus politiquement et matériellement applicable. Si les obligations libanaises deviennent plus précises alors que les engagements israéliens restent conditionnels, le gouvernement risque d’être accusé à l’intérieur du pays d’accepter un mécanisme déséquilibré.

Un accord technique sur la vérification, mais pas sur le terrain

La réunion de Rome a toutefois produit un progrès technique qui ne doit pas être confondu avec un accord territorial. Le Liban et Israël se sont entendus sur une liste de pays susceptibles de fournir des personnels pour vérifier l’application du volet relatif au désarmement. Les États-Unis doivent arbitrer entre les possibilités retenues. Plusieurs formats restent envisageables, notamment une architecture liée à une présence internationale existante ou un mécanisme distinct. Une nouvelle base juridique internationale pourrait être nécessaire selon la formule finalement choisie. Aucun de ces scénarios n’a cependant permis de débloquer la question immédiate de Bint Jbeil ou Khiam.

Le choix de ces deux localités revêt une importance opérationnelle et politique. Beyrouth ne demandait pas à Rome un règlement complet de l’ensemble de la frontière ou de tous les différends avec Israël. Il cherchait à démontrer que la méthode convenue pouvait être reproduite dans un nouveau secteur. L’absence d’accord sur l’une de ces zones a donc été interprétée comme un test manqué du dispositif. Si aucune nouvelle évacuation ne suit les engagements techniques pris par le Liban, la logique de réciprocité défendue par les négociateurs libanais devient plus difficile à soutenir.

Pourquoi les frappes fragilisent la position de Beyrouth

Les bombardements jouent ici un rôle plus large qu’un simple élément de contexte sécuritaire. Ils influencent directement les marges de manœuvre de la délégation libanaise. Chaque frappe, destruction ou opération terrestre menée pendant ou après les réunions alimente le débat sur l’utilité du dialogue. Le gouvernement peut difficilement demander de nouvelles concessions internes sur le dossier des armes tout en donnant l’impression que la négociation ne réduit ni les frappes ni la présence militaire israélienne. À l’inverse, Israël considère que la poursuite de ses opérations reste nécessaire tant que des menaces du Hezbollah subsistent.

Les morts de Majdal Zoun ont renforcé cette logique israélienne. Après la mort de deux soldats, l’armée israélienne a intensifié ses attaques et affirmé viser des centres de commandement et des dépôts d’armes du Hezbollah. Des frappes ont touché plusieurs secteurs du Sud. Cet épisode a montré à quel point un incident militaire peut modifier rapidement l’environnement des négociations. Même lorsqu’un canal diplomatique fonctionne, les décisions opérationnelles prises sur le terrain peuvent replacer les deux parties dans une dynamique de confrontation en quelques heures.

Washington appelé à débloquer la huitième ronde

Le rôle des États-Unis devient donc central avant septembre. Washington ne se contente plus de réunir les délégations. La médiation américaine doit désormais tenter de produire une formule permettant à chacune des parties de présenter la prochaine étape comme un gain concret. Pour le Liban, cela signifie au minimum une diminution mesurable des opérations militaires et une avancée sur un retrait. Pour Israël, cela suppose un mécanisme de vérification capable de garantir que les secteurs évacués ne redeviennent pas des zones d’activité militaire du Hezbollah.

Cette médiation intervient après plusieurs mois de négociations directes commencées au printemps 2026. Le processus a pris une dimension nouvelle avec l’accord-cadre signé à Washington le 26 juin. Celui-ci a lié plus clairement les retraits israéliens, le déploiement de l’armée libanaise et la question des armes. Depuis, les discussions ont porté davantage sur l’exécution que sur les principes généraux. La ronde d’août devait justement montrer que ce cadre pouvait produire une nouvelle étape territoriale. Elle a surtout révélé que les désaccords sur l’exécution restent profonds.

Les élections israéliennes compliquent le calendrier

La situation est également compliquée par le calendrier politique israélien. Les élections en Israël sont prévues le 27 octobre 2026. À l’approche du scrutin, toute décision concernant un retrait du Liban peut devenir un sujet de politique intérieure israélienne. Plusieurs observateurs estiment que cette échéance réduit les possibilités de concessions rapides. Cela ne signifie pas que les négociations sont gelées jusqu’au scrutin, mais le facteur électoral pèse sur la capacité des médiateurs à obtenir des décisions sensibles dans les prochaines semaines.

À Beyrouth, Joseph Aoun et Nawaf Salam doivent, de leur côté, maintenir un équilibre entre la coopération avec Washington, la restauration de l’autorité de l’État et les contraintes du rapport de force intérieur. Le gouvernement a accepté que la question des armes du Hezbollah soit intégrée au processus. Il a également admis le principe d’une vérification extérieure et d’une mise en œuvre progressive. Ces choix représentent des engagements importants. En retour, les autorités libanaises veulent pouvoir montrer que la négociation entraîne des retraits israéliens et une amélioration de la sécurité des habitants du Sud.

Les destructions deviennent une condition politique

La question des destructions occupe ainsi une place nouvelle dans les conditions libanaises. Beyrouth ne demande pas seulement une baisse du nombre de frappes. Il réclame aussi l’arrêt des destructions touchant les habitations, les quartiers et les terres agricoles. Cette formulation reflète les conséquences durables des opérations sur les zones frontalières. Même lorsqu’une frappe ne provoque pas un changement immédiat de la ligne de front, la destruction d’un bâtiment ou d’une exploitation agricole retarde le retour des habitants et complique la reprise de la vie économique locale.

La prochaine ronde dépendra donc moins d’une annonce de calendrier que de ce qui se produira dans le sud du Liban au cours des prochaines semaines. Si les frappes diminuent et qu’un accord apparaît sur une nouvelle zone pilote, la réunion de septembre pourrait redevenir une étape d’exécution. Si les opérations militaires continuent au même rythme et qu’aucun retrait n’est accepté, Beyrouth pourrait maintenir ses conditions ou repousser sa participation. Le processus resterait alors formellement ouvert tout en étant pratiquement bloqué.

Ce qui est confirmé et ce qui reste en suspens

Il faut aussi distinguer ce qui est confirmé de ce qui reste rapporté. Il est confirmé que la septième ronde s’est achevée le 6 août sans accord sur Bint Jbeil ou Khiam comme nouvelle zone de retrait. Il est également établi que les deux parties ont travaillé sur une liste de pays pouvant participer à la vérification et que des frappes israéliennes ont suivi l’incident de Majdal Zoun. En revanche, les modalités exactes de la huitième ronde, sa date définitive et le caractère impératif des conditions posées par Beyrouth restent encore dépendants des échanges diplomatiques en cours.

Cette incertitude explique les formulations contradictoires apparues dans les dernières informations : certaines parlent d’une reprise au début de septembre, d’autres indiquent qu’aucune date n’est définitivement arrêtée. Ces versions ne sont pas nécessairement incompatibles. Le début de septembre peut rester la fenêtre de travail prévue par les médiateurs sans constituer une convocation formelle acceptée par les deux parties. Le véritable indicateur sera donc l’évolution des contacts entre Washington, Beyrouth et Israël, mais surtout l’existence ou non de gestes concrets avant la réunion.

Au 11 août 2026, le canal de négociation n’est donc pas rompu, mais sa prochaine étape n’est plus automatique. Le Liban veut faire de l’arrêt des opérations, de la fin des destructions et d’une nouvelle zone pilote les éléments permettant de justifier son retour à la table. Israël continue de placer les garanties sécuritaires et le contrôle du désarmement du Hezbollah au cœur de sa position. Entre les deux, les États-Unis doivent transformer un accord technique partiel en compromis applicable. Les prochains jours au Sud, davantage qu’une date encore provisoire sur un calendrier diplomatique, détermineront si la huitième ronde peut effectivement se tenir en septembre.