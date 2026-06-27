Smotrich使战后对吞并南黎巴嫩的恐惧再起;以色列-黎巴嫩协定

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黎巴嫩、以色列和美国在华盛顿签署的框架协定将开启逐步缓和的局面。 它将为以色列逐步从黎巴嫩南部撤出、黎巴嫩军队返回试点地区以及国家赞助的重建奠定基础。 但贝扎尔·斯莫特里奇的立场已经削弱了这种解读. 以色列财政部长是在西岸定居的极右和核心角色之一,他继续捍卫超越以色列国际公认边界的领土愿景.

自星期五起,有关斯莫特里奇的言论一直在流传,其中提到加强西岸、加沙和黎巴嫩南部的殖民扩张。 这一句的确切措辞目前尚未得到可靠主要来源或主要国际机构的确认。 但是,它符合已经记录在案的一行。 3月,斯莫特里奇呼吁将以色列边界延伸到黎巴嫩南部中心的利塔尼河. 他还为维持以色列安全区进行辩护,直到真主党被解除武装.

与协议精神相悖的一行

在华盛顿签署的文本是基于逐步退出的逻辑. 它规定了试点地区,黎巴嫩军队应在经核查解除非国家武装团体武装后承担安全责任。 其目的是允许以色列重新部署、平民回返和重建.

斯莫特里奇的言论走向了另一个方向. 它们是可持续领土控制逻辑的一部分。 当一名以色列部长谈论利塔尼是可能的边界时,它不再仅仅是眼前的安全。 利塔尼人远在黎巴嫩境内。 这条线相当于将黎巴嫩南部一大部分地段置于以色列统治之下.

这种矛盾助长了黎巴嫩的批评者。 总统和政府捍卫协议,作为走向主权的一个步骤。 相反,真主党认为它是一个文本,使以色列能够在安全条件下维持军事存在。 斯莫特里奇的评论强化了这种解读. 他们给人的印象是,以色列政府的一部分并不认为协议是撤退的道路,而是扩大以色列控制的框架.

向真主党提出的论点

对真主党来说,斯莫特里奇的立场是直接的政治争论. 该党拒绝这项协议,因为它使以色列撤出以解除非国家武装团体武装为条件。 他声称,以色列必须首先完全撤出黎巴嫩并停止打击。 在阅读时,任何以色列关于在黎巴嫩南部长期存在的声明,都证明有理由继续进行抵抗.

黎巴嫩政府因此陷入困境。 为了维护协议,他必须证明他将导致真正的退出. 但是,如果以色列部长们谈论维持一个安全区或扩大边界,案文的可信度会减弱。 南部居民已经遭受了轰炸、破坏和流离失所,他们可以看到国家没有得到足够的保障.

华盛顿面临自己的矛盾

美国认为,该协定是实现和平与稳定的一个步骤。 但斯莫特里奇的一行显示了美国担保的限度. 华盛顿可以推动贝鲁特接受试验区和裁军区机制。 但是,他能否把对本雅明·内塔尼亚胡联盟最强硬的部长的撤军的明确解读强加给以色列?

这个问题成为黎巴嫩的中心。 如果以色列保留以自己确定的威胁的名义扩大其存在的可能性,美国的保证是不够的。 如果以色列官员谈论更广泛的边界或殖民化问题,这将更加引起争议.

已经脆弱的协定

框架协定尚未提出其最重要的附件:地图、时间表、核查程序、黎巴嫩军队的确切作用和撤离保证。 然而,斯莫特里奇的立场已经使得其执行复杂化.

他们加强了黎巴嫩境内的拒绝营地。 他们削弱了总统和政府的路线。 他们要求华盛顿承担义务,公开澄清该协定在任何情况下都不能为吞并或殖民黎巴嫩南部铺平道路.

在现阶段,关于将定居点扩大到黎巴嫩南部的准确判决仍未得到证实。 但政治问题是真实的:一位有影响力的以色列部长已经捍卫了以色列控制到利塔尼人的主张. 就华盛顿协定而言,这条线足以激起黎巴嫩对有条件撤出的怀疑,这种撤出可以成为持久的存在.