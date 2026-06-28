黎巴嫩-以色列:使以色列罪行受害者担忧的条款

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黎巴嫩、以色列和美国之间的《华盛顿框架协定》条款开启了对司法权的敏感辩论。 案文敦促两国本着诚意采取措施,包括在国际政治或法律论坛上停止任何敌对或不利行动。 通过这种方式,该条款可被理解为黎巴嫩国家承诺不再向国际论坛起诉以色列。 它还可被理解为试图通过阻止两国政府利用法院或国际组织作为对抗的平台来缓和双边关系.

这一解读涉及人权组织、律师和受害者的一些家庭。 战争造成了大规模破坏、流离失所和严重违反国际人道主义法的指控。 在这方面,限制黎巴嫩国家国际做法的条款可被视为在政治上放弃问责制。 但必须明确区分其法律效力。 政府可以决定不提起外交申诉. 它不能通过双边条款来抹去所有受害者的权利,阻止任何非政府组织传递信息或自动将第三国或外国法院联系起来.

首先针对黎巴嫩国家的条款

因此,第一个影响涉及黎巴嫩国家。 如果严格解释这一条款,贝鲁特可以避免向国际论坛提出对以色列的指控,支持一项敌对决议,或呼吁为以色列的行动建立一个国际司法机制。 这是一个重要的变化。 它限制了黎巴嫩在袭击平民、急救人员、记者、基础设施和住房后可以使用的法律地图。 它还会削弱政府以国际方式正式支持受害者家庭的能力.

这种可能的放弃造成了政治问题。 黎巴嫩政府将该协议视为通向主权、流离失所者回返和重建的道路。 但是,如果这种主权意味着放弃对以色列的国际起诉,则案文可以被指责为以和平换取有罪不罚。 对南方居民来说,这种信号可能很重,因为轰炸和缺乏有效的国家保护已经是其标志。 许多人可能想知道,当破坏仍然明显,家庭仍在寻找真相时,国家为何同意限制其补救办法.

国际刑事法院的问题是最敏感的。 黎巴嫩不是《罗马规约》的缔约国。 这意味着法院的管辖权并非自动对在其境内所犯所有罪行开放。 但是,黎巴嫩政府理论上可以接受国际刑事法院在某一期间或根据一项特别声明确定的事实的管辖权。 黎巴嫩承诺停止在国际法律论坛上采取不利行动的条款可能使这种声明在政治上非常困难.

这就是条款具体化的地方。 她不一定说受害者无能为力 但是,这可以阻止黎巴嫩国家作出果断姿态,打开某些途径。 如果国际刑事法院的权限取决于黎巴嫩的声明,如果政府承诺在国际法律论坛上不对以色列采取行动,受害者家属就会失去必要的杠杆。 他们仍然可以记录事实,但诉诸国际司法的机会越来越接近.

受害者和非政府组织保持边缘

然而,私人倡议并没有消失。 受害者、家属、律师或非政府组织可以继续记录指称的侵权行为,收集证词,保存图像,编写医疗记录,向联合国机构或外国检察官传递信息。 他们还可以向国际刑事法院检察官提交来文。 《罗马规约》第15条允许检察官从各种来源获得信息,并在符合管辖权和必要授权的条件下自行采取行动.

这种可能性不应高估。 与国际刑事法院私下联系不足以确立该法院的管辖权。 这可能会引起检察官的注意,但检察官必须核实法院是否具有属地、属人或属时管辖权。 如果所指控的罪行没有为已经开放的局势所涵盖,而且没有任何缔约国或安全理事会适用于法院,调查的机会仍然有限。 因此,非政府组织可以提供文件,而不在必要时取代国家的主权行为.

外国法院是另一种方式。 一些国家承认战争罪、危害人类罪或酷刑的普遍管辖权形式。 受害人如果国内法允许,可试图在这些国家提出申诉。 条件大相径庭。 有些系统要求嫌疑人在境内。 其他要求与受害人或国籍有联系。 其他人为起诉留下了重要的余地。 黎巴嫩-以色列协定对这些第三国没有约束力。 黎巴嫩政府不能阻止外国法官行使自己的权利.

第三国也可按照其国际义务行事。 如果他是《罗马规约》的缔约国,而且国际刑事法院对局势拥有管辖权,他可以在某些情况下将局势提交国际刑事法院。 它还可以支持联合国的调查机制、要求提交报告或设立基金文件小组。 黎巴嫩和以色列签署的协定并不解除第三国的权力或承诺.

B. 一国未采取行动的限制

安全理事会仍然是一条理论道路。 即使有关国家不是《罗马规约》的缔约国,法院也可将某一情况提交国际刑事法院。 但这一选择取决于常任理事国的外交权力比率和否决权。 就黎巴嫩而言,这种移交在政治上非常困难。 因此,它不能被看作是一条直接路线。 然而,它在法律上仍然独立于双边条款.

联合国机制也可以继续。 特别报告员、实况调查团、人权高专办或调查委员会可接收资料、记录侵权行为并发布结论。 双边协定中的非敌对条款不会自动地取消联合国机构的调查能力。 但是,如果黎巴嫩政府选择不提供任何正式文件、证词或正式请求,它可能会减少黎巴嫩政府的积极合作.

因此,最敏感的问题涉及国家合作。 受害者可以记录。 非政府组织可以发出警报。 律师可以作证. 第三国可以采取行动。 然而,黎巴嫩国家掌握信息、行政证据、官方报告、医院报告、军事人员、打击卡和重要公共数据。 如果将其合作限制在协议的名称上,私人做法就变得更加困难了.

该条款也可能具有威慑作用。 即使它不在法律上阻止受害者,它也可能阻止公共行政部门、外交官或机构参与文件工作。 工作人员可能不愿意提交档案。 各部门可避免公开支持投诉。 家庭可能担心他们的做法会被视为与官方路线相悖。 它不仅是一种政治影响,而且是一种法律影响,但它可能是强有力的.

和平不能抹去严重罪行

该条款的倡导者将回答说,其目的是防止通过其他手段进一步对抗。 根据这一解读,如果黎巴嫩和以色列想从战争中脱身,它们必须停止将国际论坛变成外交战场. 寻找失踪人员、送回遗骸、释放被拘押者并进行重建将需要缓和。 因此,该条款将成为稳定的工具.

这个论点是有限度的。 国际人道主义法不会随着政治协议而消失。 战争罪不仅仅是外交争端。 受害者保留了解真相、伸张正义和获得赔偿的权利。 安全协定不能被解释为对严重国际罪行的大赦,除非引起重大的法律和道德挑战。 即使黎巴嫩国放弃某些补救办法,也不能抹去事实或阻止任何独立的责任追究.

这个问题还涉及和平与责任之间的分级。 在许多冲突后协定中,各方力求消除对国际组织的敌对态度,以创造更有利的政治气氛。 但是,当被指控犯有严重国际罪行时,这种中立性不能是完全的。 国际刑事司法正是基于某些罪行超出了政府利益的观念。 受害者不仅仅是外交主体。 他们有自己的权利,即使他们的国家选择政治谨慎.

黎巴嫩国家人权委员会回顾,根据国际新闻报道,为战争罪伸张正义不能等同于敌对行为。 这种区别很重要。 呼吁调查针对平民,记者或救援人员的袭击并不一定是对一个国家的政治袭击. 这也是行使司法权.

贝鲁特的必要澄清

对黎巴嫩政府来说,困难在于澄清该条款的范围。 他是否承诺不再对以色列提出任何申诉? 他是否只承诺不利用国际论坛进行政治竞选? 受害者能否从各部委获得支助? 黎巴嫩能否与联合国机制合作? 如果外国法院提出要求,它是否能够将证据传递给外国法院? 如果没有明确的答复,该条款将助长对有罪不罚的指控.

真主党和其他反对者可以从政治上利用这一点. 他们将说,政府不仅接受了有条件的以色列撤军,而且放弃了追求以色列的毁灭和死亡. 这一言论在南方可以呼应,那里的家庭正在等待赔偿,而国家已经被指控未能充分保护人民.

赔偿问题也是中心问题。 国际申诉不仅是刑事申诉。 黎巴嫩在其他事件中已经寻求承认以色列对环境或经济损害的责任。 如果协定限制国际办法,可能会削弱今后的赔偿要求。 这直接影响到重建和社会正义.

因此,取消资格条款可能成为协议中争议最大的问题之一。 它比试验区或解除真主党的武装要少得多,但它影响了记忆、受害者和国家战后保卫其公民的能力。 它提出了一个简单的问题:能否通过将正义置于括号内来建设和平?

司法领域仍然开放

在法律上,答案必须保持平衡。 黎巴嫩国家可以限制自己的行动。 他可以选择不抓住某些情况。 它可能不支持某些申诉。 但是,它不能剥夺受害者的任何主动性、阻止非政府组织记录事实、将第三国联系起来或自动取消外国管辖权。 该条款缩小了黎巴嫩官方行动的范围。 它没有关闭所有国际司法空间.

当局必须解释正是这种区别。 如果他们不这样做,该协议将被指控为达成政治妥协而牺牲正义。 如果它们澄清受害者的权利保持不变,而且仍然有可能与独立机制合作,它们将减少部分挑战。 但是,他们必须面对另一个问题:如果受害者继续对以色列寻求正义,我们还能谈论停止敌对行动?

因此,应监测附件和黎巴嫩执行决定的确切起草情况。 如果该条款仍然是一项外交限制义务,则其效力将是重大而有限的。 如果将其解释为禁止与调查机制合作,将引起更严重的争议. 当局还必须解释,所有当事方所指称的罪行,包括归咎于以色列、真主党或其他行为者的罪行,是否可以记录在案。 持久和平不能以截肢记忆为基础.

答案将决定后协定最敏感的方面之一。 撤离、试验区和重建将在实地进行衡量。 另一方面,司法将在一段时间内通过受害者档案、非政府组织档案、外国法院和国际报告来衡量。 框架协定会阻碍黎巴嫩国家。 他不能抹去南方废墟对真相的要求.