黎巴嫩-以色列框架协定:多数人的困境

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黎巴嫩、以色列和美国在华盛顿签署的框架协定不仅在南部边界。 黎巴嫩各机构也通过法定人数、多数、议会和政府权力关系以及军队发挥这种作用,军队被要求适用最敏感机制的一部分。 « 框架协议 »的限定不足以去除宪法问题. 如果案文涉及黎巴嫩军队、重建、公共财政、主权或国家的国际义务,它就很难留在部长理事会和议会之外.

辩论从《宪法》第52条开始,该条组织条约的谈判和批准。 它还包括第65条,其中规定了部长会议的决策规则,特别是关于基本问题。 它还涉及第34条,该条确定了众议院的法定人数;第36条,规定对法律进行公开和名义投票;第19条,该条允许10名议员将此事提交宪法委员会。 这些条款不是程序性细节。 它们可以成为阻挡的具体工具.

这场战斗也是政治性的. 阿迈勒-赫兹布拉赫仅靠什叶派联盟无法控制整个政府或议会。 但是它有足够的分量来减缓,竞争,取消辩论的合法性或将辩论转移到街上. 在他面前的是总统、总理、一部分主权主义势力、卡塔布、黎巴嫩部队、独立代表以及希望恢复国家对武器的垄断的集团。 在这两个阵营之间,几个角色可能会犹豫:自由爱国潮,与瓦利德·若姆布拉特关系密切的议员,一些独立人士,或者想要避免内部对抗的部长.

泰夫的问题进一步使等式复杂化. 1989年《国家协定》规定解散民兵,并将其武器移交给国家。 但它也规定解放被占领的黎巴嫩领土,将国家主权扩展到南方。 在黎巴嫩的政治实践中,第二个层面有助于使真主党抵抗以色列合法化,特别是只要占领南方成为现实。 因此,《华盛顿框架协定》重新打开了旧的鸿沟:我们应把塔伊夫视为解除所有武装团体武装的义务,还是作为妥协,只要以色列占领或威胁黎巴嫩,就留有抵抗的余地?

可产生债务的框架协议

政府可以争辩说,框架协议尚未成为一项明确的条约。 这条线在政治上是有用的. 它避免了 »和平 »这个词,在黎巴嫩非常敏感. 它还使得有可能确认,最沉重的承诺将在稍后、在安全附件或全面和平与安全协定中作出.

但是,国际法并不止于该文件。 « 维也纳条约法公约 »将条约定义为国家间以书面方式缔结并受国际法管辖的国际协定, »无论其特定名称 ». 换句话说,一项协议可以被称作 »框架 », »备忘录 », »议定书 »或 »声明 »等,并且尽管有一切,如果国家打算作出承诺,则产生义务.

因此,华盛顿案文的内容至关重要。 它规定黎巴嫩武装部队在试点地区逐步承担安全责任。 它规定对非国家武装团体进行核查解除武装。 它规定拆除他们的基础设施。 它规定以色列逐步重新部署。 它包括一个军事协调小组,得到美国的支持和参与。 它还规定为重建进行国际动员,并具备监测资金的条件.

这些条款可以产生具体的效果。 它们可以涉及武装部队、预算、行政、基础设施信贷、援助分配规则、核查义务和国际安全协调。 适用越多,仅仅政治框架的论点就越难以辩护.

执行官可以以此资格节省时间. 但军队一收到作战命令,一启动试验区,一按正文规定拨付经费,宪法问题就不可避免. 然后,封锁不仅可能来自协议的反对者,也可能来自律师、议员或要求明确程序的部长.

第52条:向议会过渡的关键

黎巴嫩宪法第52条规定: »共和国总统同政府首脑协商并批准条约. 除非部长会议同意,否则将不视为批准。 政府应在国家利益和国家安全许可时通知众议院

同一条还补充道: »对国家财政,贸易条约和所有在每年年底不能被废止的条约作出承诺的条约,只有在众议院同意后才能批准. 此句为宪法之所危也.

框架协议可以承诺国家财政。 即使重建援助来自国际伙伴,其执行可能需要公共机制、行政、控制、军事开支、电力、水、电信、公路、补偿或多年预算承诺。 如果黎巴嫩国家要组织和资助这一结构的一部分,可以援引第52条.

能否在每年的年底谴责该文本? 其逻辑上的任何内容都不像是易于撤销的年度安排。 它正在组织向和平与安全协定的军事和政治过渡。 它产生有序和经核实的义务。 这么长的时间可以助长强制性通过众议院的论点.

政府可以说,框架协定尚未得到充分批准,议会将只处理最后协定。 反对者将回答说,在假定将来批准之前,行政部门不能开始执行军事、财政和安全义务。 这就是阻塞风险变得具体的地方.

第65条:部长会议的三分之二

部长会议是第一个机构锁。 第65条规定 »行政权属于部长会议,部长会议构成武装部队服从的权力 ». 此句为中心. 框架协定赋予黎巴嫩军队直接的作用。 因此,政府不能仅将此案视为外交信件.

第65条规定: »其会议的法定法定人数为其成员的三分之二. 应以协商一致的方式作出决定,如经证明无法作出决定,则应以表决方式作出决定,然后由出席并参加表决的过半数作出决定。 但文中又增加了更严格的规则: »对于根本问题,它们需要训练法令规定的三分之二政府成员的批准. »

第65条列出了基本问题。 他主要引用了 »战争与和平 », »国际协定和条约 », »国家的一般预算 »和 »全球和长期发展方案 »等. 《框架协定》涵盖其中若干事项。 它涉及以色列、安全、军队、重建、国际援助以及战争与和平之间的关系.

纳瓦夫·萨拉姆政府有24名部长. 因此,会议的法定人数是16名部长。 对于一个根本问题,批准还需要16名部长,即整个内阁的三分之二。 这个门槛是第一个真正的政治战场.

单是Amal-Hezbollah连锁店没有正式的第三个街区。 一些关于内阁组建的消息来源表明,他获得了四个部长职位,包括与阿迈勒有关的财政部,但没有9名部长。 因此,它不能阻止需要16票的决定。 但是,如果他带来了谨慎的部长,接近其他集团的部长,或者拒绝在没有以色列撤军保证的情况下雇用军队的部长,他可以阻挡.

政府阻挠可以采取几种形式:不开庭阻止法定人数、请求推迟、拒绝批准安全附件、要求议会辩论前进行,或反对票阻止达到16票。 在24人组成的内阁中,有9名部长缺席或反对,足以阻止三分之二部长的批准.

政府:权力平衡不如看起来简单

萨拉姆政府是在国际压力,改革需要和战后重建的背景下成立的. 该内阁由二十四名部长组成,没有任何第三方阻挠什叶派。 这一架构旨在限制真主党和阿迈勒的否决权能力,同时保持了国家宗教运作所不可或缺的什叶派代表.

但是,没有正式的第三方集团并不意味着缺乏政治权力. Amal保留了财政部,该部在与批款、付款和重建有关的所有事项上都具有战略地位。 真主党保留了相当大的政治和社区份量,尽管它被战争削弱并受到某些意见的挑战。 联合也可以利用什叶派代表的合法性对未经其同意作出的决定提出质疑.

总统和政府一线将可能寻求召集部长支持国家恢复、改革和重建。 它可以指望那些想加强军队并满足美国和国际期望的人. 但有些大臣,甚至与希兹波拉无关的大臣,可能担心投票太快会让军队面临内部对抗.

最敏感的部长将是国防部长、内政部长、财政部长、公共工程部长、能源部长、电信部长、社会事务部长和外交部长。 防卫必须涵盖军队的作用。 内政部必须管理示威活动。 财政必须处理拨款和资金。 技术部必须组织重建。 外交部必须与合作伙伴一起为案文进行辩护。 每个钱包都可以成为摩擦点.

因此,政府可以分为四组. 第一项文书将支持该协定作为主权文书。 第二项将受到以色列和议会的保障。 第三会反对,因为真主党和拒绝与以色列进行任何协调. 第四会尽量避免清晰投票,在作出决定前要求安全附件,地图和时间表.

第34和36条:议会法定人数和公共表决

如果协定、附件或执行立法提交议会,则第34条成为核心。 它规定: »分庭只有其合法组成的法官的过半数出席才能有效组成. 表决以多数票进行。 在平等分享的情况下,应拒绝审议问题

议会有一百二十八名议员. 因此,法定人数为65个成员。 没有65个会员,开庭不能开始。 法定人数是在黎巴嫩进行封锁的典型手段。 Blocks可以抵制某会,以防止其开幕,特别是当文本触及存在性问题时.

法定人数一经达到,一般表决以过半数通过. 这意味着普通批准法并不自动要求三分之二的议员。 但在政治上,与以色列达成以短暂多数通过的协定将非常脆弱。 它可能是合法的而不被接受.

第三十六条又增加了一项政治约束: »投票应当高声投出,或者坐下来并举起,但选举时除外,选举时应当保密. 关于所有法律和信任问题,我们总是以点名和大声表决。 因此,关于协议的法律要求每个成员公开投票.

这种公开投票是权力平衡的主要因素. 一名南方议员,一名什叶派当选议员,一名独立人士,一名主权的基督教徒当选议员或德鲁兹议员根据他的投票不会支付同样的政治代价. 反对者可能指责协议的支持者屈服于以色列. 支持者将能够指责对手保护非国家武器。 名义上的投票将每个立场转化为暴露出的政治行为.

议会:谁可以投赞成票,谁可以阻挠?

黎巴嫩分庭支离破碎。 真主党及其盟友于2022年失去多数. 据路透社估计,支持维护真主党武器或与该党结盟的部队集团约有72个席位,而2018年则有71个席位. 这个数字接近65的绝对多数,但并没有超过. 亲赫兹博拉阵营不能单独强加法律。 然而,它可能使广泛的共识几乎无法达成.

反对协议的核心将由真主党及其直接盟友组成. Hassan Fadllallah议员已经拒绝了该协议,并警告说,强行申请可能导致内战。 真主党集团不会投票支持一项按照华盛顿条件实施解除武装的法律.

阿迈勒占据更体制性的地位。 议会议长和阿迈勒运动领袖纳比·贝里是中央演员. Amal与真主党分享什叶派代表, 但贝里也是议会机构的监护人和调解的对话者. 其主要杠杆是时间:议程、会议进度、委员会、协商、保证要求、要求全文.

面对 » 什叶派 » 并肩作战,黎巴嫩军队和卡塔布部队最有可能支持该协议,如果它被视为恢复国家垄断。 萨姆·杰马耶勒称赞这项协议,认为黎巴嫩如果献出专属武器以及合法机构之间的战争与和平决定,就是胜利. 黎巴嫩武装部队长期以来一直捍卫结束非国家武器。 因此,他们可以支持这一原则,同时要求以色列有效撤出和采取保障措施.

« 自由爱国潮 »是最不确定的演员之一. 他不再与真主党结成机械联盟,但他可以拒绝华盛顿认为强加的协议。 它可以要求制定国防战略、以色列撤出时间表和保证没有协商一致,军队不会被置于真主党的阵营。 因此,其成员可以成为一个关键集团.

与Walid Jumblat关系密切的成员也可担任仲裁员。 Jumblatt批评伊朗的影响和真主党的军事决定,但他也警惕与以色列的不平衡安排. 他的营地可以支持一支强大的军队,同时要求更广泛的国际保证,特别是欧洲或联合国. 从争议中脱颖而出的独立人士和议员可以被划分为国家主权要求和拒绝过于美式的协议.

因此,政府不能依赖自动多数。 2025年2月以一百二十八分之九十五票获得的信任票并不预断对以色列的投票. 一些成员可以支持萨拉姆改革,反对影响战争、武器和主权的框架协定。 多数会通过档案重建.

宪法委员会:10名议员够了

《宪法》第19条允许10名议员向宪法委员会提出对某项法律的质疑。 这个门槛很低。 这意味着即使政府成功通过批准或执行法,该文本仍然可以被质疑.

有许多可能的论点。 议员们可以争辩说,如果议会没有在适当的时候处理,就违反了第52条。 如果部长会议没有批准规定的三分之二的基本问题,它们可以质疑第65条的适用。 如果认为协定不符合领土完整,它们可援引第四十九条。 如果案文被认为与共和国战后的平衡相悖,他们可以援引Taëf.

宪法补救可能不足以彻底阻止。 但是,它可能拖延、取消合法性、在政治上揭露和强加澄清。 在这样敏感的情况下,司法时间本身就成为一种政治工具.

Taif:解散民兵和排除抵抗

塔伊夫辩论是危机的核心. 全国协议文件规定 »宣布解散所有黎巴嫩和非黎巴嫩民兵,并在六个月内将其武器移交给黎巴嫩国家 ». 此句是协议支持者的武器. 他们说,解除非国家武装团体的武装不是以色列的新要求,而是黎巴嫩30多年的承诺.

但Taëf也有关于南方的部分. 它规定 »采取一切必要措施使所有黎巴嫩领土从以色列的占领下解放出来,将国家主权扩展到其领土全境,并在国际公认的边境地区部署黎巴嫩军队 ». 这一判决成为了反抗论辩的政治依据.

Taef没有给真主党取名。 他没有明确说真主党必须保留其武器。 但在黎巴嫩的政治实践中,民兵与内战和抵抗以色列占领的区别使得真主党得以逃避普遍解除武装. 在以色列2000年撤出之后,沙巴农场、被囚禁者、以色列的侵犯行为和多次部长声明都提到军队、人民和抵抗,从而延长了这一例外.

这就是框架协议具有爆炸性的地方。 他不承认这一例外。 他谈到非国家武装团体应被解除武装。 它使以色列的重新部署以经过核查的解除武装为条件。 对案文的倡导者来说,这是对已成为永久例外的必要纠正。 对于他的对手来说,这是与塔伊夫的精神相矛盾的,因为只要以色列保留存在或侵略能力,抵抗就不能被解除.

因此,这种矛盾并不完全是法律上的。 泰夫的信支持国家垄断. 塔伊夫的政治实践使真主党对以色列的抵抗合法化,至少持续了一段时间. 框架协定迫使黎巴嫩在没有事先达成全国共识的情况下在这两个遗产之间作出决定.

南黎巴嫩作为议会的论点

对南方的看法将在所有多数人中占据重要地位。 对部分居民来说,国家没有保护. 军队撤离或不能留在某些地区。 平民被轰炸、被摧毁、流离失所和服务崩溃。 如果协定从裁军义务入手,而以色列却不明显撤出,那将被视为对以色列的让步.

真主党会利用这个论点. 他会说,国家返回南方不是为了保护,而是为了执行美国和以色列的路线图。 这种解读会影响什叶派议员,阿迈勒,南方民选代表,以及害怕投票反对受影响民众感情的议员.

该协定的支持者必须用事实来回答。 以色列从第一个试验区撤出、停止攻击、重新开放道路、真正重建和军队为平民服务,可以改变人们的看法。 否则,该案文将在贝鲁特得到辩护,但在必须执行的地方受到质疑.

黎巴嫩军队:可能的分解点

军队是最暴露的演员. 协议呼吁以色列控制试点地区,防止非国家武装团体返回,为平民返回提供便利,并陪同以色列重新部署。 这个特派团可能使军队成为政治冲突的仲裁者,而政治冲突是各机构无法解决的.

有三种情况是可能的。 第一,军队在存在默示地方协议的地区仔细部署。 它控制了道路、公共建筑、平民返回和可见点,而没有立即试图拆除真主党的所有基础设施。 这种情景限制了内部风险,但可能会使以色列和华盛顿失望.

第二,军队采用更能见度的措施:检查站、禁止武装阵地、没收表面武器、控制进入试验区。 真主党提出抗议,在政治上动员,但避免了直接对抗. 这是控制电压的情况.

第三,军队被命令拆除真主党的基础设施,或实际阻止其战斗人员返回。 如果党拒绝,军队必须在撤退或对抗之间作出选择. 这个情况最危险 它可能造成重大内部危机,甚至引发局部对抗.

主要的危害不仅仅是军事. 这是象征性的。 黎巴嫩军队仍然是整个社区仍然受到尊重的少数国家机构之一。 如果人们认为它在美国的监督下行动,或间接确保仍然在安全区的以色列部队的安全,它的形象可能会被严重破坏.

军队也缺乏资源. 这取决于外部援助,特别是来自美国和欧洲的援助。 它需要车辆、燃料、通讯、情报、监视、排雷和筹资。 在没有政治共识和没有足够手段的情况下委托他承担如此繁重的任务,就是将平民尚未解决的危机移交给军事机构.

1983年5月17日的先例

1983年5月17日的先例就是以这次辩论为基础。 1982年以色列入侵后,黎巴嫩和以色列在美国调解下签署的这项协定是组织撤离和安全安排。 它被该国相当一部分人拒绝,被视为被占领,于1984年被废除.

当前的情况有所不同。 但是,政治记忆是活的。 在美国保证下同以色列签署的任何协定,如果没有全国共识和以色列明确日期的完全撤出,都将同1983年相比较。 反对者会利用这个先例断言,在黎巴嫩共识之外达成的协议会使内部分裂再起.

这种记忆将影响各成员和部长。 对与以色列有关的案文进行名义上的表决,在政治上是代价高昂的。 因此,一些官员将设法避免投票、拖延审查或寻求保证。 但是,避免投票会助长另一项指控:宪法规避.

权力关系中止的协议

框架协议以双重多数中止。 体制多数:部长会议24名部长中有16名,众议院有65名代表,公开投票占多数,有可能有10人向宪法委员会提出上诉。 政治多数:在总统,政府,主权主义势力,中间派和独立派之间形成足够的联盟,在不破坏国家的情况下捍卫文本.

Amal-Hezbollah不再控制议会多数,在政府中也不再只有三分之一的阻塞. 但是,它们具有强大的体制和政治障碍能力。 他们可以以法定人数的方式封锁议会,以三分之二的政府,以动员的方式封锁街道,而在南方则可以以挑战军队部署的方式封锁. 面对他们,黎巴嫩力量,卡塔布,一些独立人士和改革主义者可以推动国家垄断的应用. PLC, Jumblattists 和几位保守派民选代表可以出任仲裁员.

泰夫的问题增加了不确定性. 案文可用作解除民兵武装的借口。 只要以色列仍然在场,就可拒绝作为质疑的抵制。 两个读数都存在. 框架协定迫使该国在没有达成必要共识的情况下在它们之间作出选择.

因此,下一步将是决定性的。 如果政府将协议提交议会,就有可能被阻止。 如果他不提交,他就会面临规避的指控。 如果他通过附件和部长决定推进,他有可能将危机转移给军队。 因此,在华盛顿签署的文件并不完全取决于美国或以色列的善意。 现在取决于黎巴嫩多数、法定人数、塔伊夫的阅读、纳比·贝里的作用、真主党的反应、副手们的勇气以及军队不成为黎巴嫩尚未决定的政治决定的战场的能力.