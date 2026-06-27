黎巴嫩-以色列协定:贝鲁特局势紧张

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黎巴嫩,以色列和美国于6月26日在华盛顿签署的框架协定立即将关于外交的辩论转移到了黎巴嫩的政治舞台上. 总统和总理将他作为恢复国家主权的第一步。 真主党强烈反对,警告说强行适用可能导致内部对抗。 在最近的将来,经核实的公众反应仍然集中在官方机构和什叶派方面。 其他政治势力如果在签署后或前一天对最后文本没有作出公开反应,则不能合并为协定的直接评论者.

这种方法选择是必要的。 一名政治官员在签字前表示自己对最后案文没有反应,除非他明确评论当时已知的同一份协定草案。 以前的声明可能阐明政治路线,但不应作为对所签署协定的反应。 在这种敏感的情况下,将未经核实的立场归结为一种立场将扭曲黎巴嫩的辩论.

该协定规定在黎巴嫩南部建立试点地区,逐步部署黎巴嫩军队,经核查解除非国家武装团体的武装并逐步重新部署以色列部队。 它还保证为重建进行国际动员。 但它并没有为以色列完全撤出确定时间表。 它也不保证立即停止所有罢工。 第一次反应正是围绕这种模糊性而结晶的.

总统谈到第一阶段

黎巴嫩主席团提出了该协定,作为充分主权的起点。 约瑟夫·奥恩(Joseph Aoun)在其发言的法文译文中说 »今天签署的框架协定是流离失所者返回完全解放的城市并重建房屋的第一步,这是黎巴嫩国家的主权,该国在其土地和人民上没有伙伴 ».

此公式可修取巴卜达行. 总统不是在谈论标准化 他谈到主权、流离失所者的返回以及国家的排他性。 词的选择是为了回应最直接的批评. 总统认为,不应将该协定理解为对以色列的让步,而应理解为允许黎巴嫩逐步恢复其在南方的权威的文书.

约瑟夫·奥恩也根据他陈述的翻译补充道: »我们发誓要继续工作,直到完全完成. 将不再有职业、不再有囚犯、不再有依赖或监护。 这句话是为了让害怕华盛顿强加协议的黎巴嫩人放心. 它还旨在防止案文被同化为1983年5月17日的先例,这是在美国赞助下签署并被大部分内地景点所拒绝的黎以协定.

然而,总统正面临政治风险。 它保证了一条通向主权的道路,而以色列读者则坚持维持一个安全地区,直到真主党被解除武装。 如果以色列部队长期留在南部,如果继续袭击,如果平民不能迅速返回,总统的通信将受到挑战。 因此,巴卜达的信誉将不取决于文本,而取决于其最初的可见效果.

Nawaf Salam 捍卫国家的逻辑

纳瓦夫·萨拉姆总理为该协议辩护,认为这是确保以色列撤出和恢复国家权力的工具。 根据签字后所报道的文字,他提出该文为 »以获得以色列从所有黎巴嫩领土撤出 »并 »恢复国家对它的主权 ».

这一立场与政府首脑是一致的. 就萨拉姆而言,黎巴嫩必须有其机构作为代表。 关于战争与和平的决定必须是国家的责任,而不是武装行为者或区域强权的责任。 因此,该协定为捍卫黎巴嫩军队和南方政府的首要地位提供了一个框架.

但总理正面临重大挑战。 该协定没有立即给予黎巴嫩它所要求的全部撤离。 它正在组织一个与经核查的非国家武装团体解除武装有关的渐进进程。 这一条件主要适用于真主党。 因此,它将政府置于一个比与以色列谈判更具有爆炸性的内部问题面前:我们如何实施一个触及该国主要武装行为者武器库核心的文本?

Salam也必须回应民间关切。 对南方一大部分居民来说,该州没有保护. 军队撤出或不能留在几个暴露地区。 轰炸、破坏、流离失所和缺乏服务影响了民众。 如果国家返回时有一项协议,该协议首先规定了安全义务,而没有立即保证停止罢工并让家人返回,那么它可能被视为是交给以色列的,而不是保护黎巴嫩人.

纳达·哈马德·穆瓦德签字

黎巴嫩驻华盛顿大使纳达·哈马德·穆阿瓦德是黎巴嫩在签字仪式上的官方声音. 她在她发言的法文译文中表示 »今天签字是恢复黎巴嫩主权的第一步 ». 她还代表约瑟夫·奥恩总统和纳瓦夫·萨拉姆总理感谢美国当局.

这一声明给出了贝鲁特的外交版本. 她强调了案文的原始性质。 该协定不是作为完成的和平提出的,而是作为一个进程的开始提出的。 这一点很重要,因为安全附件仍有若干条款有待具体规定:试点地区、核查机制、重新部署的时间、黎巴嫩军队的确切作用和重建条件.

大使的信息也针对国际伙伴。 黎巴嫩希望表明,它接受外交解决办法,希望恢复主权,并愿意让其军队参与一个框架化的进程。 但在国内,这种签名可能会受到一些人的质疑,他们相信,如果不事先和完全撤出,与以色列的任何协议都是合法的.

真主党拒绝协议

最强烈的反应来自真主党. Hassan Fadllallah议员拒绝了框架协议,并警告说,黎巴嫩当局不能在美国的支持下实施该协议而不会造成内部危机。 他在评论的法文译文中表示 »黎巴嫩当局将无法执行同以色列在华盛顿签署的框架协定 ». 他补充说,强制申请可能导致国家 »走向内战 ».

本宣言为党的红线. 真主党认为,案文直接针对其军火库。 他拒绝允许以色列以解除非国家武装团体武装为条件撤出。 对于这一运动,以色列必须首先完全离开黎巴嫩领土,停止打击并放弃任何安全区。 根据这一解读,不能在美国和以色列的压力下处理武器问题.

Hassan Fadallah还总结了该党的拒绝,称如果声称强加真主党拒绝的承诺,协议仍将是 »纸上谈兵 ». 这一方案力求在协定执行之前取消其合法性。 这意味着华盛顿的签名不足以在当地建立力量平衡.

真主党秘书长纳伊姆·卡西姆还重申了该党反对以色列长期驻留的防线。 在一份他的立场的法语译文中,他觉得以色列 »别无选择,只能完全从我们黎巴嫩地的每寸地撤出 »,而其部队应该 »无条件 »离开. 这一公式颠倒了协议提供的顺序。 对真主党来说,以色列撤出是一个先决条件。 就已签署的案文而言,取决于经核实的安全条件.

支持赫兹波拉大街进入辩论

签署后在贝鲁特发生的示威游行立即翻译了真主党的拒绝. Partisan支持者驾驶摩托车,封锁道路并谴责这一交易,认为这是对以色列的让步. 机场道路在黎巴嫩军队干预前被击中. 这些集会尚未形成全国性运动,但已表明有能力迅速动员敌视文字的阵营.

因此,街道成为政治压力的工具。 真主党可以在不立即破坏停火的情况下挑战协议. 它可以动员支持者,影响政府,并指出任何应用文本都会有内部成本. 这种压力更加敏感,因为黎巴嫩军队被要求在试点地区发挥核心作用.

军已入微妙. 在贝鲁特,面对敌视该协定的示威者,它必须维持秩序。 在南方,它可能必须防止非国家武装行为者返回其控制的地区。 在这两种情况下,真主党营的部分成员可能指控她采用美国路线图.

Samy Gemayel欢迎框架协议

卡塔埃布党领袖萨姆·杰马耶勒议员欢迎在华盛顿签署的框架协定。 根据黎巴嫩新闻界6月27日报道的声明,他认为 »黎巴嫩已经获胜 ». 他还说,协议的重要性在于他多年来一直在要求的 »不是为一方服务,而是为黎巴嫩及其国家服务 ».

萨姆·杰马耶勒在同一份声明中还列举了几个目标: »结束战争,实现以色列从黎巴嫩领土彻底撤军,恢复主权,扩大国家权威,将武器专属权以及战争与和平的决定专用于合法机构的唯一手中 ». 这一立场使卡塔布成为协定最坚定的支持者之一,只要协定条款有效导致以色列撤出和国家对武器的垄断.

一个有争议的美国担保

美国的保证是该计划在许多黎巴嫩人眼中的弱点之一. 美国对以色列施加压力至关重要。 没有华盛顿,以色列就难以撤出,甚至部分撤出。 但华盛顿也被认为过于接近以色列的安全优先事项.

这种看法取决于协议的收到。 如果以色列继续以自卫为名进行攻击,谁将决定这是否违反? 如果以色列维持其安全区,谁将强加一个时间表? 如果黎巴嫩军队未能解除某一地区的武装,谁会仲裁? 如果答案仍然主要是美国人的,一些黎巴嫩人的意见会认为这个机制是不平衡的.

法国、欧洲联盟或联合国没有发挥中心作用,这强化了这种批评。 这些行为者可以为机构的重建、培训或支助作出贡献。 但它们并不是政治保障机制的核心。 对贝鲁特来说,一个更多边的保证本来可以使协定较少受到偏见指控.

南黎巴嫩作为政治考验

协议将在南方收到。 人民不会只从华盛顿或巴卜达的声明来判断文本. 他们将从重新开放的公路上判断,重建房屋,恢复网络,结束罢工并让流离失所者返回.

对于一些南方人来说,国家没有保护. 这种看法是一个重大的政治事实。 如果黎巴嫩军队没有足够资源返回试验区,在美国的监督下,并在以色列维持相邻存在的情况下,它可能处于站不住脚的地位。 它必须证明它保护居民,而不是间接保障其余的以色列部队的安全.

真主党将依靠这种矛盾. 政府将不得不通过行动来解除它。 以色列第一次明显撤出、迅速重建和停止轰炸,将是能够重视正式阅读协定的唯一论点.

签了协议,没有共识

经核实的反应表明,地貌仍然不完整,但已经两极分化。 约瑟夫·奥恩、纳瓦夫·萨拉姆和纳达·哈马德·穆瓦德将协定作为向主权、流离失所者回返和停止敌对行动迈出的第一步。 真主党,由哈桑·法达拉和纳伊姆·卡西姆(Naim Qassem)拒绝他,并警告发生内部危机. 不应将其他决策者列为直接反应,只要没有核实与最后案文有关的随后或立即的声明.

因此,华盛顿协定不像政治对抗阶段那样立即实现和平。 他保证会从州里回来 但所有人都在等着看到这在当地意味着什么 他谈到主权,但以色列声称想留在安全地区。 它让黎巴嫩军队发挥核心作用,但它缺乏资源,面临外部需求与内部挑战之间的风险.

下一步将是决定性的。 如果安全附件为黎巴嫩规定了义务,而以色列却没有明确的时间表,挑战就会扩大。 如果第一批试点地区能产生真正的撤退,平民的回放和打击的减少,那么官方的防线将获得信誉. 与此同时,关于一个核心问题的协议仍然被中止:黎巴嫩国能否恢复其主权而不被视为适用其对手已经存在的对以色列有利的协议条款?