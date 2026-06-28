黎巴嫩-以色列协定:贝鲁特不希望公布的内容

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黎巴嫩、以色列和美国签署的协定并不限于结束黎巴嫩南部敌对行动的外交框架。 公开文本背后已经具有政治后果的是一个安全附件,仍被归类为秘密. 本附件未应黎巴嫩政府的要求正式公布。 在政治上,这一澄清至关重要。 它指出,该文件的内容十分敏感,黎巴嫩公众舆论无法加以考虑.

问题的核心不仅是以色列军队的逐步撤出,甚至包括南方某些地区真主党的解除武装。 最有爆炸性的要点是别处:据报道其一般内容的媒体报道,该附件将在美国调解下,组织黎巴嫩军队和以色列军队之间某种形式的行动协调。 换句话说,两个正式的敌军,如果没有和平条约,没有完全的政治承认,经过了几个月的战争,现在将被要求在一个共同的安全序列中采取行动.

公开文本提到美国推动的三边军事协调机制。 这种外交方式似乎是技术性的。 她没有。 这意味着华盛顿将作为双方的接口,在以色列重新部署的情况下,组织黎巴嫩军队控制的黎巴嫩南部某些地区逐步通过. 因此,黎巴嫩不再只就政治立场进行谈判。 它将是一个安全架构的一部分,在这一架构中,将在一个直接涉及以色列的框架内讨论其军队的行动、需要恢复的地区、核查标准和以色列撤出的步骤.

这恰恰是秘密附件在政治上造成的可燃性。 其全文可以描绘出黎巴嫩军队与以色列军队之间事实上的军事合作的形象。 尽管这种合作是间接的,由美国提出并作为稳定机制,但这将是黎巴嫩近代史上的一大突破。 迄今为止,黎巴嫩官方的分界线基于三个支柱:以色列撤军,黎巴嫩国家主权,拒绝正常化. 该附件似乎引入了另一种逻辑:黎巴嫩主权,是的,但经过核实、排序并与以色列协调.

据媒体称,该附件将详细说明黎巴嫩军队应部署的试验区。 它还将具体说明以色列重新部署的方式、核查拆除真主党基础设施的机制以及平民返回的条件。 显然,这是一个军事程序。 实际上,这是分阶段对黎巴嫩领土进行政治控制的一种形式。 黎巴嫩军队不会仅仅占领南部,因为它是国家领土。 它将在以色列和美国验证的机制下恢复,并实行或谈判采用安全标准.

最敏感的问题是核查。 谁决定一个地区足以 »清理 »真主党的基础设施? 谁证明黎巴嫩军队有效地控制了地面? 谁认为以色列撤出可以进入下一阶段? 如果以色列保留一种甚至间接的查看权,那么该协议并不只是恢复黎巴嫩国家的权威。 它将这一权力置于外部安全条件下.

黎巴嫩对分类的需求正是如此。 黎巴嫩政府知道,这种解读在政治上是爆炸性的。 对于一些公众舆论来说,该协议可被视为恢复国家主权的尝试。 对其他人来说,这似乎是与敌人的安全协调。 真主党及其盟友和南方什叶派的一部分人,可以将此视为以色列的存在合法化,直到条件得到满足。 他们可能也认为这是试图将黎巴嫩军队转变为一支在美以双方压力下,以色列未能通过战争实现的:拆除真主党在该国南部的军事基础设施的力量.

另一个令人不安的因素是缺乏自动日历。 以色列似乎没有承诺在固定日期全面撤出。 撤出将与阶段、领域、核查挂钩。 这使以色列有能力进行封锁。 如果某一地区被认为不安全,如果发现基础设施,如果报告真主党的活动,以色列可能推迟重新部署。 这样,黎巴嫩就会发现自己处于一种自相矛盾的境地:将要求其军队在这一进程中进行合作,但不能立即保证收复其全部领土.

这种建筑开创了先例. 它将黎巴嫩军队置于一个机制的中心,它必须同时使以色列放心,满足华盛顿的要求,避免同真主党的内部对抗并维护其国家的合法性。 这是几乎不可能的任务。 反对真主党的过于坚定可能引发重大内部危机。 过于谨慎可能使以色列得以维持其存在。 与以色列的协调过多可被视为军事正常化。 协调太少可能使协议失败.

因此,秘密附件可能是协定的真正案文。 公文卖出一种政治公式:和平,安全,主权,居民的回归. 该附件将组织具体机制:具体机制在何地、何时、在何种核查下、在何种协调下部署,并用于何种安全保障。 是这种力学干扰。 因为它把南黎巴嫩变成一个新的平衡的实验室:在华盛顿统治下的黎巴嫩主权,受到以色列的监视并受到真主党的挑战.

黎巴嫩政府可能要求保密以避免立即爆炸. 但秘密无所修行. 相反,它会助长怀疑。 在一个已经受到战争、破坏、流离失所和经济崩溃所创伤的国家,一项涉及以色列军队的安全协议,即使是间接的,也不能长期处于阴影之中。 如果这真的是一个恢复黎巴嫩主权的问题,那么黎巴嫩人就必须知道付出什么代价。 如果这是建立变相军事协调的问题,那么政治辩论才刚刚开始.

如果公布的14个问题的案文已经引起争议,人们只能质疑本附件所载黎巴嫩作出的其他让步的程度.