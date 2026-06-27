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真主党拒绝黎巴嫩,以色列和美国通过其秘书长谢赫·纳伊姆·卡塞姆在华盛顿签署的框架协定. 什叶派领导人在关于案文的声明中指责黎巴嫩当局放弃了武力牌,接受了对以色列的自由让步,并将解除抵抗武装置于一个机制的核心,据他说,这一机制将使以色列在黎巴嫩南部的存在合法化。 自签署协定以来,其立场加强了贝鲁特的政治斗争.

纳伊姆·卡西姆的说法并不限于拒绝原则. 它直接攻击总统、政府和黎巴嫩当局采用的谈判方法。 真主党秘书长认为,框架协定使黎巴嫩处于弱势地位,而不是利用美伊谈判所产生的区域力量平衡。 他还指责黎巴嫩行政当局排除了战争中的抵抗,并向以色列提供它不可能在军事上获得的东西.

这一宣言是在黎巴嫩政府提出框架协定作为恢复主权、流离失所者回返和南方重建的第一步时发表的。 华盛顿文本规定了试点地区、黎巴嫩军队的更大作用、以色列逐步重新部署和经核查的非国家武装团体解除武装。 对于真主党来说,这种结构颠倒了优先顺序。 以色列应首先完全撤出黎巴嫩领土。 据该方称,只要以色列的存在,就不能问起武器问题.

对黎巴嫩当局的直接指控

Naim Qassem在陈述时质疑黎巴嫩当局的责任。 他问道: »黎巴嫩当局对其人民和保护黎巴嫩主权的诚实与责任何在,而美国赞助者却没有给予他们停火? 真主党领导人指责黎巴嫩当局走上外交道路,而据他称,没有事先获得保护平民的保证.

他接着说,停火已经 »通过2026年4月的美以美伊谈判 »到达了黎巴嫩,但据称黎巴嫩当局拒绝了停火. 据他称,这种拒绝会使以色列犯下他所称的 »黑色星期三 »,有上百人死伤,对民众施加了恐怖并 »在包括贝鲁特在内的黎巴嫩各地发动了100起空袭运动 ». 这些人是真主党的政治指控的一部分。 在宣言中,它们没有作为独立官方审查的数据提出.

第一部分试图转移责任。 真主党希望表明华盛顿协议并未拯救黎巴嫩, 目标是明确的:质疑官方关于协定将是外交进展的说法。 对Naïm Qassem来说,当局拒绝了更有利的选择,然后接受了黎巴嫩主权费用更高的案文.

直接谈判被宣布为让步

宣言的第二个轴心是直接谈判。 « 我们告诉当局,直接谈判是对以色列的自由让步. 他认为,这些会议不会是普通的外交活动,而会 »向符合以色列和美国要求的会议征税 ».

真主党领导人还辩称,这些讨论是 »在反对黎巴嫩超过半数人民 »和 »不同于将以色列视为敌人并将任何与它接触定为犯罪的宪法和法律 »的情况下进行的. 这一声明在政治和法律登记册中记录了该党的拒绝。 真主党试图将协定作为国家合法问题提出,而不仅仅是战略分歧.

纳伊姆·卡西姆随后指责当局放弃了抗战地图. « 你没有一张力量的地图,因为你抛弃了抵抗者和人民的力量 »,他说. 该公式总结了真主党的学说. 对于该党来说,抵抗运动的军事能力是同以色列进行任何谈判的杠杆。 他认为,认为这是需要解决的问题,甚至在讨论之前就削弱了黎巴嫩.

最难的是3月2日的政府决定. 卡塞姆声称,当局通过宣布其 »在战争中 »为 »为以色列项目服务 »而 »击倒了后方的抵抗 ». 他又说: »这些话没有任何改变,结果才是关键:这是对黎巴嫩主权的抛弃. 因此,真主党拒绝关于主权的官方言论,并申明主权是以具体成果衡量的,包括以色列撤出.

伊朗作为力量地图提交

宣言还突出了伊朗的作用。 纳伊姆·卡塞姆表示 »伊朗-美国谅解备忘录将黎巴嫩战争的结束作为第一点 ». 根据他的说法,当以色列拒绝遵守时 »伊朗中止了协议并关闭了奥穆兹海峡,直到美国施加压力并实行停火 ».

这些言论必须报告为真主党的立场。 它们反映了党对地区权力比的解读. 纳伊姆·卡塞姆希望表明,德黑兰已经为黎巴嫩采取行动,黎巴嫩当局将无法使用这一杠杆。 他声称美伊文本规定 »立即持久地停止包括黎巴嫩在内的所有战线上的军事行动 »,并承诺 »不使用武力 »并 »保障黎巴嫩的主权和领土完整 ».

他认为 »最后协议的谈判必须在60天内进行 ». 他还说,黎巴嫩当局再次拒绝这条路线, »直到解释停火已经实现,关于以色列撤军的谈判是黎巴嫩的 ». 卡塞姆以一个政治公式来结束这一序列: »这是伊朗送给黎巴嫩的礼物. 但当局在框架协定中放弃了这些卡片,并免费给了以色列他想要的东西

这部分声明证实了真主党与政府之间分歧的深度. 黎巴嫩政府想在美国调解下,将该协议纳入黎巴嫩和以色列之间的国与国关系. 真主党坚持建立一个区域框架,使伊朗仍然是调解、压力和保护的力量。 框架协定试图将伊朗从正式的等式中除名。 纳伊姆·卡塞姆将其交给了故事的中心.

被谴责为占领合法化的试验区

最强烈的批评涉及试点地区。 纳伊姆·卡塞姆(Naïm Qassem)谈到 »严重的倒台 »和 »重大错误 »,他认为 »是将主权让给以色列的敌人 ». 他指责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡授权 »只在两个试验区 »加强黎巴嫩军队,而 »敌人则监督其部署和解除武装 ».

这一措辞涵盖协定中规定的机制的核心。 华盛顿文本规定,黎巴嫩军队在核查非国家武装团体解除武装并拆除其基础设施之后,逐步控制某些地区。 黎巴嫩当局认为,这种方法应允许国家返回。 对真主党来说,它赋予了以色列对黎巴嫩军队的部署和该国内政的控制权.

Naïm Qassem称 »试验期可以持续几个月,每个阶段都有以色列的验证 ». 它得出了非常难的结论: »这让占领合法化多年,甚至把这些领土变成吞并. 这一指控是以色列官员已经提到在黎巴嫩南部维持一个安全区直至真主党被解除武装的一部分.

真主党总书记也认为该协议 »防止了黎巴嫩人返回他们的土地 ». 这一声明是对黎巴嫩官方讲话的回应,而黎巴嫩官方讲话却将该案文作为流离失所者返回的途径。 因此,分歧涉及同一目标。 政府说试验区会允许返回. 真主党声称,如果以色列保留验证权,他们可以阻止这次回归.

拒绝将以色列的撤离和裁军联系起来

发言的最后一部分涉及最具爆炸性的问题:以色列撤出与解除抵抗武装之间的联系。 纳伊姆·卡西姆表示: »以色列与我们的内政有什么关系? 任何协定应限于利塔尼以南。 真主党拒绝在同以色列的协议中解决黎巴嫩境内的武器问题.

该党领导人又说: »将以色列的撤军同解除抵抗武装联系起来是极其危险的. 他表示,这将使 »黎巴嫩的每件武器都成为继续占领的理由 ». 这一公式概括了真主党反对派的核心. 如果以色列只要有武器在外,就能够留下来,那么撤军就取决于特拉维夫能否无限期地作出判断.

卡塞姆随后表示: »抵抗不会被解除武装,而防卫权是合法的. 这句话是宣言的收尾语. 真主党不是谈判其武器库逻辑的一部分。 它重申了一条红线:根据框架协定,不会交出其武器.

他总结道: »以色列必须作为占领者退出. 任何其他做法都是对以色列的奖励,是对黎巴嫩主权的攻击。 这句话颠倒了华盛顿的逻辑. 对美国和以色列来说,撤军取决于对真主党的保障措施。 对真主党来说,任何撤军条件都奖励占领,侵犯黎巴嫩主权.

对萨拉姆政府的直接挑战

纳伊姆·卡西姆的声明将纳瓦夫·萨拉姆政府置于立即的考验. 总理将协定视为以色列撤出和恢复主权的途径。 相反,真主党申明,案文放弃了这一主权并给予以色列干涉黎巴嫩内政的权利.

政府必须回答几个问题。 试点地区是否完全由黎巴嫩军队控制,还是以色列保留验证权? 以色列的撤出是否会列入一个明确的时间表? 在真主党完全解除武装之前,平民能否返回? 是否会呼吁黎巴嫩军队直接拆除该党的基础设施? 这些问题将决定下一步的步骤.

风险也是体制性的。 如果该协议要获得部长会议批准或提交议会,真主党及其盟友将能够利用纳伊姆·卡西姆的论点来质疑其合法性,合法性和遵守黎巴嫩主权. 辩论将不仅是外交性的。 它将成为宪法和内部.

处于紧张局势中心的黎巴嫩军队

黎巴嫩军队是最暴露的演员. 框架协议赋予其试点地区安全责任. 纳伊姆·卡西姆提出这一机制是以色列对军队部署的监督。 这种解读会削弱军事体制,特别是在真主党保留社会和政治影响力的地区.

如果军队在试点地区部署,没有对抗,政府可以谈论从国家返回的问题. 如果要阻止真主党返回或拆除阵地,对抗的风险就会增加。 如果不是,以色列和华盛顿可以说该机制没有发挥作用。 因此,军队可以夹在外部需求和内部挑战之间.

纳伊姆·卡西姆正试图阻止这种配置. 他谴责该协定是对主权的侵犯,试图使任何被认为与以色列条件相联的军事任务合法化。 向政府和军方发出的信息是:军队必须保护黎巴嫩,而不是采用由以色列规定的路线图.

主权故事之战

真主党的声明证实,现在的主要战事是关于主权的意义. 对总统和政府来说,主权意味着国家,军队和机构返回南方. 对真主党来说,这首先意味着以色列完全撤出,以及以色列不干预黎巴嫩内政.

因此,双方用同一词来捍卫对立的优先事项。 政府谈论国家垄断武器。 真主党谈到自卫权。 政府正在谈论恢复黎巴嫩权威的试验区。 真主党在谈论占领合法化。 政府谈论流离失所者的返回。 真主党声称,协议可能会阻止它.

这次叙事战役将决定黎巴嫩是否收到协议. 如果第一步使以色列明显撤出、降低打击和平民返回,那么官方的分界线就会扩大。 如果以色列维持其安全区,协议从解除武装要求入手,真主党的解读就会得到加强.

南黎巴嫩作为仲裁员

南地人会先审. 许多人经历了爆炸、流离失所、公共服务被破坏和崩溃。 对于其中的一部分,国家没有提供保护。 军队在某些地区撤出或无法维持自己。 在这方面,不能立即保证以色列全面撤出的协定可能会受到不信任.

Naim Qassem直接处理这种感觉。 他提出了抵抗作为政府本会放弃的力量地图. 他提出伊朗是本可以提供停火的支持。 他把以色列说成是该协定奖励的占领者。 如果平民不看到具体的改进,这一说法是可以重复的.

因此,政府必须以行动而不是公报来回答。 他必须证明该协定允许以色列返回、重建和结束其存在。 否则,对真主党的拒绝会成为比党本身更广泛的政治运动.

一项已经受到执行威胁的协定

Naim Qassem的声明并没有在法律上阻碍框架协议. 但它威胁到其应用。 她宣布真主党不会在案文中规定的解除武装方面给予合作。 它挑战直接谈判的合法性。 它拒绝以色列在黎巴嫩内政中的任何作用。 她声称抵抗组织不会被解除武装.

这一立场使安全附件具有决定性作用。 如果他们把以色列的撤军安排在明确的时间表内,那么对真主党的压力将更加难以维持. 如果他们让以色列承认每一个步骤,对该党的拒绝就会变得更加强烈. 如果他们让黎巴嫩军队对真主党的基础设施采取过于直接的行动,内部危机的风险就会增加.

因此,真主党将华盛顿协议变成了一场内部政治斗争。 案文应为持久和平铺平道路。 它现在在武器、主权、伊朗的作用、军队的位置和抵抗的定义方面展开对抗。 下一步不仅仅是贝鲁特、华盛顿和特拉维夫之间。 它还将在黎巴嫩机构和南方发挥作用,在那里,协定必须证明它撤出了以色列,而不是使其存在合法化.