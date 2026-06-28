的黎波里、赫德贾兹、海法:铁路成为地缘政治

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恢复赫德贾兹铁路的项目不仅仅是铁路,港口和货运的问题. 它是中东影响轴的更广泛再组合的一部分。 今天,安卡拉把它视为一条通过叙利亚、约旦和沙特阿拉伯连接土耳其与海湾的经济走廊。 但它的范围超出了物流. 该路线恢复了奥斯曼人的记忆,将土耳其重新定位为黎凡特人的核心,并与以色列,阿拉伯联合酋长国和美国支持的项目相竞争,通过海法将海湾与地中海相接.

6月讨论的土耳其-沙特项目旨在使连接土耳其与叙利亚,约旦,后又连接沙特阿拉伯的历史铁路轴线现代化. 项目建议者强调降低成本、陆地道路安全以及绕过包括奥穆兹海峡在内的海上脆弱性的可能性。 但这种经济理由不足以解释土耳其的利益. 与20世纪早期一样,赫德贾兹铁路也是政治投影的工具. 它使安卡拉能够连接前奥斯曼空间,加强其在叙利亚的存在,更靠近沙特阿拉伯,并为赋予以色列核心作用的走廊提供替代方案.

这一方面已经使几个行动者感到不安。 以色列正仔细观察土耳其人返回黎凡特. 海湾国家和约旦必须在几条相互竞争的道路上进行仲裁。 黎巴嫩通过的黎波里的棱镜,叙利亚和土耳其在该国北部的影响来看待这个项目. 每一次,问题都是一样的:铁路是经济项目,还是权力轴战的现代形式?

高政治经济项目

土耳其将恢复赫德贾兹铁路作为区域连通项目。 土耳其交通部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉洛克卢提到一条连接土耳其与叙利亚,约旦和沙特阿拉伯的线路,对海湾有更广泛的野心. 官方的论据坚持贸易,货物运输,旅客出行,以及保障被暴露出海上航线的替代航道的安全.

这一经济解读基于现实. 对伊朗的战争,奥穆兹海峡周边的紧张局势,对海上航道的袭击以及供应链的脆弱性,都增加了对陆地走廊的兴趣. 土耳其想成为欧洲,黎凡特和海湾之间的平台. 沙特阿拉伯正在努力使道路多样化。 约旦可以再次成为一个过境国。 叙利亚如果稳定下来,就能够恢复基本的地理功能.

但铁路在这一地区从来不是中立的. 具有历史意义的赫德贾兹由奥斯曼帝国于20世纪早期所建,将大马士革与麦地那联系起来并象征着宗教,行政和战略野心. 因此,其现代复苏不仅涉及基础设施。 它提到土耳其有能力再次成为区域交通的组织者,在一个世纪以来,战争、边界和争斗四分五裂的空间.

安卡拉还将连接作为动力工具. 铁路提供标准,融资,技术依赖,商业网络,港口接力和政治利益. 就赫德贾兹而言,经济是更广泛的影响战略的一种可接受的语言。 这正是以色列和一些黎巴嫩行为者所担心的.

海法走廊的替代方案

土耳其-沙特项目直接与中东的另一个愿景相竞争:连接印度、海湾、以色列和欧洲的走廊。 2023年G20宣布的印度-中东-欧洲走廊提供印度,阿拉伯联合酋长国,沙特阿拉伯,约旦,以色列和欧洲之间的海上,铁路,能源和数字连接. 在这个建筑中,海法作为地中海港口占据了战略地位.

还有通过沙特阿拉伯和约旦连接阿联酋和以色列的陆路走廊,以海法为出入口的想法. 这个项目有时被描述为 »和平铁路 »,其基础是以色列和一些阿拉伯国家之间的正常化. 它旨在绕过脆弱的海上航道,将海湾与地中海相接,并让以色列成为区域物流中心.

赫德贾兹铁路提供了另一种方式. 它经过土耳其,叙利亚,约旦和沙特阿拉伯. 它可以在不给海法一个中心角色的情况下将海湾与欧洲联系起来. 这一点很重要。 在走廊的对立中,问题不仅仅是运输。 问题是哪个国家变得不可或缺。 如果走廊经过海法,以色列就具有区域过境的作用。 如果他经过土耳其和叙利亚,安卡拉和大马士革恢复了失去的中心地位.

这场比赛使沙特阿拉伯和约旦处于微妙的地位. 利雅得最好把选择权倍增。 它不想完全依赖以色列-美国轴心,特别是没有可信的巴勒斯坦解决办法。 另一方面,安曼可以受益于这两个架构,但它处于美国要求、经济利益和公众舆论对与以色列进一步正常化非常敏感的中间.

因此,土耳其项目使阿拉伯国家能够再有一张地图。 它不会立即取代通过海法的走廊. 他在政治上和他们竞争. 他告诉区域行动者,通往欧洲的道路可以在不经过以色列的情况下存在.

穆斯林兄弟会因素

另一个因素使该项目复杂化:对土耳其-叙利亚轴心的意识形态认识。 对于包括利雅得、阿布扎比、开罗和安曼在内的几个阿拉伯国家首都,土耳其仍然与阿拉伯之春以来向穆斯林兄弟会附近的伊斯兰运动提供的政治支持有关。 这种记忆仍然很重,即使安卡拉同海湾国家的经济关系已经暖和.

沙特阿拉伯长期以来将穆斯林兄弟会视为对海湾君主制的意识形态威胁. 他们的政治选举模式、社会和跨国伊斯兰被视为君主制合法性的竞争者。 阿拉伯联合酋长国对此更为关注。 埃及在穆罕默德·穆尔西倒台后,也把同穆斯林兄弟会的斗争作为其国内和地区政策的支柱之一.

就土耳其而言,它与来自或接近这个宇宙的几个潮流保持了政治和意识形态联系。 安卡拉欢迎反对者,支持某些伊斯兰政党,并制定了在海湾地区通常被认为有利于政治伊斯兰教的区域政策. 最近的和解并没有消除这种不信任。 它们只是作为经济和战略利益的基础.

叙利亚增加了另一个困难。 我们必须避免说目前的叙利亚只是 »穆斯林兄弟会 ». 现实更为复杂。 叙利亚的新政权被一些分析描述为来自伊斯兰运动的强权,在务实的重组中寻求重建国家并安抚邻国. 但是,他与安卡拉的和解助长了对政治伊斯兰教持敌意的阿拉伯国家首都的怀疑。 因此,对利雅得而言,铁路在后勤方面可以发挥作用,同时加强具有意识形态敏感性的土耳其-叙利亚轴心.

这种矛盾很重要。 出于经济利益,沙特阿拉伯可以支持与土耳其的铁路走廊,同时保持对土耳其影响力的政治不信任. 问题不光在于铁道上 它影响到能够构成土耳其-叙利亚-列万特轴心的动力的性质。 如果大马士革更接近安卡拉,如果接近穆斯林兄弟会宇宙的伊斯兰网络越来越强大,利雅得就面临一个两难境地:伴随一条有用的走廊,但有可能加强它多年来一直斗争的意识形态潮流.

以色列也对这一方面感兴趣。 强化的土耳其-叙利亚轴心,在伊斯兰主义提法的支持下并能够向黎巴嫩扩散,将被视为不同于伊朗轴心的战略威胁,但从长远来看同样令人担忧。 以色列不仅会看一个铁路项目。 他将在黎凡特看到土耳其的影响,辅以重建后的叙利亚并有可能在黎巴嫩称重.

黎巴嫩和的黎波里的敏感性

在黎巴嫩,铁路记录有特别的反响. 公共工程部提出了修复通向叙利亚边界的的黎波里-阿布迪耶线的项目,作为将的黎波里港与区域网络重新连接的第一步。 纸上说,这是一个经济项目。 它旨在使黎巴嫩北部具有后勤职能,将的黎波里同叙利亚连接起来,并可能同土耳其、约旦和海湾连接起来.

但是,这个问题已经引起人们的关切。 的黎波里是一个战略城市。 它拥有重要的港口,逊尼派社会深度,与叙利亚相邻,经济边缘化的历史. 在黎巴嫩北部增加的外国存在在政治上是可以理解的。 土耳其多年来在那里发展了文化、宗教、人道主义和经济联系。 对于一些黎巴嫩官员来说,修复铁路可以加强这种影响.

这些关切并不意味着修复的黎波里站或通往叙利亚的线路本身就有问题. 黎巴嫩需要基础设施。 其铁路网几乎停了几十年. 的黎波里港可以成为发展的杠杆。 但是,在这样一个支离破碎的国家,运输项目可以很快成为一个区域协调问题.

以色列也观察到黎巴嫩北部。 一条连接的黎波里和叙利亚,然后是土耳其的走廊可以被理解为土耳其影响力向东地中海延伸. 如果加上土耳其在叙利亚的作用增加,就可以改变黎凡特人的平衡. 已经在监测伊朗和黎巴嫩真主党的以色列可以认为这是另一种战略渗透形式,军事性较弱,但有可能是可持续的.

叙利亚,该项目的中心环节

赫德贾兹的收复取决于叙利亚. 如果没有阿勒颇省,霍姆斯省,大马士革省以及通往约旦的公路,该项目仍未完成. 因此,土耳其特别重视与大马士革关系正常化或稳定关系。 铁路也是土耳其在经济和重建的掩护下返回叙利亚的工具.

这个方面是以色列直接关心的。 自前叙利亚秩序倒台和战后的重组以来,以色列关切地注意到其北侧有任何外国军事或战略存在。 多年来,主要关注的是伊朗和真主党. 但是,在叙利亚,土耳其将发挥结构化作用,由此开辟出另一个视角.

以色列最近的分析已经将土耳其描述为新出现的战略威胁。 一些以色列专家声称希伯来国必须准备与安卡拉进行持久的竞争. 他们并不都谈论某种战争. 但它们在叙利亚、东地中海、加沙、黎巴嫩和能源或贸易走廊周围引起了日益公开的竞争.

以色列面临的风险是建立一个能够对黎巴嫩进行权衡的土耳其-叙利亚轴心。 如果某些情况引起叙利亚介入黎巴嫩反对真主党,或者相反,叙利亚成为安卡拉附近部队的战略深处,这一假设就变得更加敏感。 在这两起事件中,以色列不想看到另一个主要区域行动者在连接阿勒颇、大马士革、的黎波里和贝鲁特的线路上定居.

面对土耳其上升的以色列

以色列和土耳其之间的关系急剧恶化。 雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统声称,以色列对叙利亚和黎巴嫩的袭击也威胁到了土耳其的安全. 本雅明·内塔尼亚胡以暴力回应. 以色列政府也逐渐承认亚美尼亚种族灭绝,这是安卡拉非常敏感的决定. 这些行动反映了外交上的深刻崩溃.

在这种气候下,以色列并不认为赫德贾兹铁路只是一个建筑工地。 其解读顺序更宽泛:土耳其人返回叙利亚,土耳其在黎巴嫩北部的影响力,安卡拉支持巴勒斯坦事业,反对以色列在加沙的政策,以及东地中海的竞争. 对于以色列的一些安全圈,土耳其成为伊朗之后的战略对手.

这一想法在以色列和区域战略文献中日益得到传播。 分析表明,土耳其可能成为以色列中期的主要新挑战。 其他人则强调叙利亚的对立情绪上升. 我们必须小心:这并不意味着两国都在机械地走向战争。 但是,这表明以色列的战略前景正在发展。 在伊朗之后,有些人已经在考虑与安卡拉的权力平衡.

赫德贾兹铁路进入了这个投影. 它为土耳其提供了作为过境、重建和连通力量存在的手段。 它允许安卡拉讲经济,但也能够建立影响力. 对以色列来说,以色列希望通过海法利用走廊,这是直接的竞争.

2006年 »新中东 »背景

争论指的是一种老式: »新中东 ». 2006年7月,在以色列和真主党的战争中,美国国务卿康多莉扎·赖斯谈到 »新中东诞生的痛苦 ». 这一方案仍然是野蛮愿景的象征:黎巴嫩的破坏是美国战略思想的一部分,是区域重新组合的代价.

有关这一概念的文学内容丰富而往往残忍. 它表明战争、走廊、标准化和联盟如何被视为区域改造工具。 2006年,这个想法是将伊朗-叙利亚-赫兹布拉赫轴心边缘化,并加强与华盛顿结盟的阿拉伯中心。 20年后,逻辑并没有消失。 它向商业道路,港口,铁路线,电缆,能源走廊和物流网络移动.

赫德贾兹铁路项目是这场战斗的一部分. 它建议建立一个不同于以色列-戈尔福-西方走廊促进者设想的中东。 它使土耳其发挥中心作用。 它使叙利亚重新成为一个过境领土。 它降低了海法不可或缺的特性. 它为阿拉伯国家提供了一个不完全取决于同以色列正常化的选择.

这就是为什么这个项目的形式是经济的,但影响是政治的。 它不仅仅是运输货物。 问题在于谁组织海湾与地中海之间的空间. 2006年, »新中东 »涉及战争和军事统治. 2026年,还通了基础设施.

新的走廊竞争

中东成为相互竞争的走廊地图。 第一个轴线是以色列及其合作伙伴:海湾,约旦,海法,地中海,欧洲. 二是土耳其:安纳托利亚,叙利亚,约旦,沙特阿拉伯,海湾. 第三是伊朗及其盟国,它们更加支离破碎,但仍活跃在伊拉克、叙利亚和黎巴嫩。 第四道是海上航道,在奥尔穆兹,巴布曼德布和苏伊士运河一带,航道处于紧张状态.

这些轴心不仅仅是经济的. 他们制造了上瘾。 一个国家通过走廊变得很重要。 铁路连接的港口越来越重 一个能够确保公路安全的国家变得不可或缺。 这就是土耳其试图利用的逻辑。 这也是以色列希望通过海法发展的逻辑.

约旦是这种竞争的中心。 这可能是两个项目的通过:一个是去海法,另一个是去叙利亚,然后去土耳其。 沙特阿拉伯也可以在这两张桌子上发挥作用,特别是只要与以色列的正常化仍然具有政治代价。 阿联酋更加致力于通往以色列的走廊,正寻求确保通往奥穆兹海峡的替代道路的安全。 每个演员都想避免依赖一条道路.

如果的黎波里与叙利亚重新相通,黎巴嫩虽被削弱,但地理位置又会再次发挥作用。 但这种相关性是有代价的:它吸引了影响。 土耳其,叙利亚,海湾,以色列和欧洲不仅将黎巴嫩北部视为外围地区,而且可能进入黎凡特走廊.

一个掩盖影响力问题的经济项目

土耳其坚持该项目的经济层面。 一点是正确的:该区域需要陆路、铁路网络和脆弱海峡的替代方案。 最近的战争表明,航运链可以被切断、减缓或增加。 地轴可以通.

但是,由于上下文,不可能纯粹读取商业内容。 土耳其正在一个以色列试图封锁自己走廊、伊朗利用战略深度、海湾国家使联盟多样化、叙利亚正在重建作为过境空间以及黎巴嫩仍然受到相互竞争影响的地区向前迈进.

赫德贾兹铁路成为了影响的工具. 它使安卡拉具有技术、经济和象征意义。 他讲的是商业,但他触摸了奥斯曼的记忆. 他谈到后勤问题,但他改变了海法,的黎波里,大马士革,安曼,利雅得和伊斯坦布尔之间的关系. 他谈到融合,但他是同以色列竞争的一部分.

因此,以色列不会中立地看待他。 特拉维夫可以接受相互竞争的经济路线,只要它们不威胁其战略中心地位。 但是,绕过以色列和加强黎凡特安卡拉的土耳其-叙利亚-高尔夫轴线将被视为一项挑战。 这一挑战仍然是外交和经济挑战。 在竞争日益激烈的情况下,它也可以变得安全.

黎巴嫩从机会到不信任

对黎巴嫩来说,这个问题是微妙的。 国家需要网络。 的黎波里需要一个经济未来。 修复通往叙利亚的铁路可以创造就业,恢复港口的作用,将北部与区域贸易重新连接,并减少孤立。 仅仅因为害怕土耳其的影响而拒绝一个项目将造成经济上的代价.

但是,在没有战略的情况下接受它将是危险的。 黎巴嫩不能成为土耳其轴心的被动联系。 它必须确定自己的条件:公众控制基础设施,筹资的透明度,与欧洲和阿拉伯伙伴的平衡,国家的作用,保护主权,以及对的黎波里或北方缺乏政治控制.

以色列也同样如此。 黎巴嫩决不能让以色列的关切决定其铁路政策。 但是,他必须理解,任何的黎波里-叙利亚-土耳其的联系都会在紧张的区域背景下被理解。 基础设施即使是为贸易设计的,也可能成为一个安全问题.

因此,真正的挑战是黎巴嫩国家管理该项目的能力。 如果国家强大,铁路就可以成为发展的工具. 如果国家软弱,它可以成为外国影响渠道. 这是基础设施政策和依赖之间的区别.

从铁轨开始的战斗

赫德贾兹铁路的复兴项目正在出现新的经济转折,但其政治方面仍然很明显. 安卡拉正想搬到区域交通中心。 利雅得使其选择多样化,同时仍然对土耳其意识形态的影响保持警惕。 安曼希望保持他的中转作用. 大马士革可以再次变得不可或缺。 的黎波里可以希望后勤更新。 以色列看到一个绕过海法的轴心正在出现,它加强了已经日益存在于该地区的土耳其对手.

因此,该案超出了铁路怀旧的范围。 它影响了加沙,黎巴嫩,叙利亚和伊朗战争后中东的架构. 它以不那么壮观的形式延长了 »新中东 »的老战役. 2006年的炸弹为走廊留下了空间,但重新组合的逻辑仍然存在. 控制道路的人控制着部分区域秩序.

赫德贾兹铁路尚未建成通车. 财政、技术和安全障碍很多。 叙利亚仍然脆弱。 供资情况尚待说明。 修复部分很重要。 但这个想法已经足以产生政治效果. 它迫使以色列将土耳其视为区域竞争者。 它迫使黎巴嫩将的黎波里视为地缘政治节点. 它要求阿拉伯国家在海法和伊斯坦布尔之间进行仲裁.

因此,该项目可以成为一个贸易走廊。 也可以成为影响走廊. 正是这种双重性质才解释了人们的关切。 这就是为什么辩论将不仅侧重于轨道,而且侧重于它们在海湾、黎凡特和地中海之间绘制的力量图.