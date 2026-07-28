HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

🎥 林赛·格雷厄姆想与内塔尼亚胡一起轰炸黎巴嫩

新闻
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
0 lecteurs
🎥 Lindsey Graham voulait bombarder le Liban avec Netanyahou
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةArmenienAllemandEspagnolItalienPortugaisRusse
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

美国参议员林赛·格雷厄姆（ Lindsey Graham ）于7月12日死于主动脉夹层，于本周二在华盛顿被埋葬。前一天，导演亚历克斯·霍尔德（ Alex Holder ）的一部未出版的纪录片揭示了他去世前拍摄的图像： 格雷厄姆对美以对伊朗的战争沾沾自喜😲，将特朗普和内塔尼亚胡比作罗斯福和丘吉尔，并单方面向以色列总理提供美国对黎巴嫩的军事援助🇱🇧。目前，内塔尼亚胡正在衰落。

🔗 LibnaNEWS.com

在YouTube上观看原始视频

Recommande par Libnanews
Voir la carte des evenements

Explorez la carte en direct des evenements et points de situation.

Ouvrir la carte

- Advertisement -
Article précédent
Baignade à risque au #Liban : le rapport 2026 du CNRS sur la qualité des eaux côtières est tombé.
#黎巴嫩面临游泳风险： 2026年CNRS关于沿海水域质量的报告有所下降。
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi