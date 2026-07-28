🎥 林赛·格雷厄姆想与内塔尼亚胡一起轰炸黎巴嫩

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美国参议员林赛·格雷厄姆（ Lindsey Graham ）于7月12日死于主动脉夹层，于本周二在华盛顿被埋葬。前一天，导演亚历克斯·霍尔德（ Alex Holder ）的一部未出版的纪录片揭示了他去世前拍摄的图像： 格雷厄姆对美以对伊朗的战争沾沾自喜😲，将特朗普和内塔尼亚胡比作罗斯福和丘吉尔，并单方面向以色列总理提供美国对黎巴嫩的军事援助🇱🇧。目前，内塔尼亚胡正在衰落。

🔗 LibnaNEWS.com

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