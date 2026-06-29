新闻评论:框架协定、试验区和霍穆兹周围的美国-伊朗冲击

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

华盛顿向南移动引力中心

2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)将这一天置于华盛顿被撕毁的 »黎以协议 »和 »美国与伊朗之间再次出现紧张局势 »的双重标志下. 该报描述了一条为南方地区测试开辟了道路的文字. 他提到Zawtar Al Gharbiya和Frun是以色列首先可能撤出的地点,随后是黎巴嫩军队的部署。 同样的故事突出了黎巴嫩和以色列之间的直接接触渠道。 他还提到一份未公布的安全附件。 这个秘密层面赋予了协议真正的政治分量. 它为若干黎巴嫩行为者的后备力量提供了食物。 她还将军队置于测试的中心. 这一测试不仅仅是实地存在。 这涉及到他是否有能力采取行动而不被以色列阅读他的任务所抓住.

2026年6月29日的Al Arabi Al Jadid坚持以色列在试验区享有优势。 该报报道说,以色列军队不会仅仅留下确定的分数。 它还将监视黎巴嫩军队进入后正在做些什么。 此读取将退出变为有条件的机制. 以色列的离开将取决于特拉维夫认为真主党的真正解除武装。 因此,协议并不限于确定地图。 它还规定了一种方法。 但这种方法将负载移到贝鲁特. 它要求国家表现出控制南方的能力。 这让以色列有余地说,下一步可以等待.

军事细节可以说明协议

2026年6月29日的Al Joumhouria谈到从危机管理向解决方案管理过渡. 该报报道了美国海军上将布拉德·库珀(英语:Brad Cooper)预计会赶来启动试验区的应用. 它将协定视为政治文件,而不仅仅是安全安排。 根据这一解读,案文将黎巴嫩主权与国家武器垄断联系起来。 作为回报,它将以色列的撤出与逐步履行这些承诺联系起来。 信息是明确的。 军队的存在成为整体的关键. 因此,美国和欧洲对黎巴嫩军队的支持被描述为一项核心投资。 然而,这种方法留下了阴影地带. 如果一个步骤被阻止,以色列可以为其继续存在辩解.

2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat在以色列文中更进一步。 该报报道说特拉维夫正在将真主党的不接受协议推倒. 这一赌注将回到军事解决的逻辑。 同一消息来源表示,将在两个示范区部署黎巴嫩部队,由美国采取后续行动。 它说,Frun和Zawtar Al Gharbiya在以色列作为事实上的腰带所持有的黄线之外。 这种精确度很重要。 它表明,申请的开始可能涉及直接占领并非最明显的地区。 这样,政治收益将比直接的领土收益更强大。 这将表明存在一种机制,即使是有限的机制.

面临破裂风险的内部阵线

2026年6月29日的Al Akhbar对协议进行了最敌对的解读. 该报报道说,Nabih Berri对他的判断比1983年5月17日的协议更差,认为不会适用. 报告侧重于安全附件,使以色列能够留下来、移动并密切监测黎巴嫩军队。 在此读取中,协议不组织退出。 他在合法化一个存在。 他还将冲突转移到内部。 该报援引了军事机构特有的恐惧。 根据这个说法,我们必须避免同军队玩弄,为围绕他指挥的危机铺平道路. 这一立场与更广泛的恐惧相重叠。 关于协议的辩论可能会成为关于各机构忠诚性的辩论.

2026年6月29日的Al Bina也在拒绝登记簿上签署了该协议. 该报谈到一份回顾5月17日协议的案文。 他描述了包括纳比·贝里,瓦利德·朱姆布拉特和苏莱曼·弗朗吉耶在内的新一行反对派. 他坚持批评对军队的攻击和对国家的羞辱. 同样地,2026年6月29日的Al Bina引述了穆罕默德·海达尔和拉坎·纳赛尔德丁两部长的话,他们重申拒绝同以色列直接谈判. 由Naim Kassem领导的真主党则拒绝接受以色列撤军与解除抵抗武装之间的联系。 « 抵抗 »一词仍是其支持者所使用. 但对国家而言,问题表述不同。 这是战争与和平决定的垄断.

美国支持和恐惧街道之间的贝鲁特

2026年6月29日的 »Al Liwa »采用了较为体制化的视角. 该报报道了唐纳德·特朗普在协议签署后向约瑟夫·奥恩发出的呼吁. 他认为这是美国承诺对案文采取后续行动的信号。 他还回顾说,黎巴嫩总统呼吁美国力行克制,防止以色列的侵犯,确保从南方撤出。 这个位置试图保持两行. 一方面,国家想表明它选择了一个外交框架。 另一方面,他并不想仅仅在华盛顿执行一个计划。 2026年6月29日的 »利瓦 »(Al Liwa)最后向真主党提出了直接的问题:如果拒绝协议阻碍了居民的返回并打开了重建地,他有什么解决方案呢?

2026年6月29日的阿德·迪亚尔(Ad Diyar)强调同样的紧张,但从内部稳定的角度出发. 该报解释说,真主党正在推迟民众或军事升级,并走上与瑞士有关的谈判道路,迫使以色列撤出。 他还回顾了Nabih Berri关于内部不和的警告。 2026年6月29日Ad Diyar在另一篇文章中说,该协定取消了第1701号决议的框架并减少了联合国的作用。 这一演变将华盛顿置于机制的中心. 它削弱了以国际部队为基础的旧的平衡。 这也造成了主权问题的辩论。 谁在查? 谁评委? 谁决定舞台是成功的? 这些问题现在主导黎巴嫩问题.

霍尔木兹让黎巴嫩重新回到区域武装

黎巴嫩案并非单独解读。 2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)报道了华盛顿和德黑兰连续第二天的罢工. 该报描述了美国在德黑兰对该地区美国船只和地点发动袭击后对伊朗的打击. 它还报告说,伊朗向科威特和巴林开火,遭到一些阿拉伯国家的谴责。 唐纳德·特朗普随后威胁说,如果伊斯兰共和国不遵守临时协议,它就会被摧毁. 伊朗外交首脑阿巴斯·阿拉格奇从巴格达答复说,任何关于霍尔木兹的单独安排都会使海峡重新开放复杂化. 因此,海峡成为了中央地图。 它提醒人们,伊朗拒绝被排除在区域档案之外.

2026年6月29日的Al Arabi Al Jadid描述了相同的序列. 报纸报道,美国司令部在一艘油轮袭击后击中了十个伊朗地点. 他说,革命卫队后来针对的是在科威特和巴林的美国阵地。 他强调,德黑兰声称对霍尔木兹的航行管理负有责任。 2026年6月29日的Al Akhbar认为,这是美国企图将与伊朗的协定从它手中抹去。 据该报报道,华盛顿不会寻求破坏文本,而是剥夺其具体效果. 此读取加入黎巴嫩文件 。 美国试图将黎巴嫩从伊朗分离出来. 相反,伊朗希望黎巴嫩继续参加区域谈判.

第一次测试

妮达 该报将协议作为谈判桌到实地的通道. 这一公式很好地说明了开放阶段的性质。 无事已定. 皆从所起. 第一个问题涉及在试验区部署军队。 第二个问题涉及真主党的反应及其政治环境。 第三个问题涉及华盛顿在遭受封锁时控制以色列的能力。 第四个取决于德黑兰,德黑兰试图接管黎巴嫩地图,同时霍尔穆兹战役正在加剧. 因此,协议与其说是压力工具,不如说是目的。 他把黎巴嫩国家,军队,真主党,以色列,美国和伊朗置于一个方程式中. 各方都看到了可能的收益。 各方也将此视为一个重大风险.

地方政治:框架协定打破了体制赌注、真主党的拒绝和军队的中心作用之间的权力

Baabda试图将签名转化为权威行为

2026年6月29日的 »Nida CHY Al Watan »将华盛顿签署的框架协议作为 »早期开始 ». 该公式总结了当地政治舞台的状况. 谈判离开美国,进入了黎巴嫩辩论最敏感的领域. 不只是谁签的 是关于谁可以执行,谁可以封锁,谁可以接管续集. 约瑟夫·奥恩(Joseph Aoun)出任总统,希望确立国家应该恢复倡议的想法. 纳瓦夫·萨拉姆政府也想表明外交道路可以取代磨损之战. 但这条线仍然很脆弱。 它基于一个硬方程式。 军队必须进入试验区. 以色列必须分阶段撤出。 真主党必须接受主权应由国家对武器的垄断来界定。 每一点都引发了内部政治冲突。 因此,当地的场景不仅被协议的支持者和反对者瓜分. 它分为主权的两种解读。 一个经过国家及其正规部队。 另一个是抵抗力量维持其武装功能的能力.

阿尔·利瓦 该报报道,美国总统在签署后向黎巴嫩总统表示祝贺. 它还承诺支持黎巴嫩的主权、独立及其武装部队部署国家权力。 约瑟夫·奥恩则呼吁华盛顿阻止以色列的任何侵犯行动,并敦促以色列从南部的被占领地区撤出. 这种提法使总统府能够将协议作为工具,而不是作为让步提出来. 这也使得将军队置于方程式的核心成为可能. 然而,同样的框架造成了沉重的责任。 如果以色列拖延撤军,巴卜达将不得不解释为什么美国的承诺是不够的. 如果真主党阻挠,政府必须在政治压力和寻求妥协之间作出选择. 在这两种情况下,院长会议不再有等待的舒适感.

Ain el-Tineh 给一个反读

2026年6月29日的Al Akhbar将Nabih Berri置于抗议活动的中心. 该报报道说,议会主席认为该协议比1983年5月17日更糟糕,并认为协议不会被执行. 这一立场不仅仅是程序性反对。 她说交易威胁到内部平衡 贝里还警告不要与军队玩弄任何企图,或用解除他指挥权的想法开玩笑. 此句显出他所生怖畏之心. 根据这一解读,该协议不仅影响真主党. 它还可以将军事机构转变为政治压力领域. 2026年6月29日的Al Akhbar提到一个安全附件,让以色列密切关注军队在试验区将做些什么。 对Ain al-Tinh来说,危险在于冲突的流离失所。 与以色列的冲突将变成围绕军队使命的冲突,然后是黎巴嫩人之间的冲突.

2026年6月29日,Al Bina描述了反对协议的政治战线的出现. 该报引用了Nabih Berri,Walid Jumblatt和Sleiman Frangieh作为新一行拒绝的核心. 这条线不统一。 贝里自议会担任主席以来和自阿迈勒的环境以来就一直在发言. 乔姆布拉特用尖锐的内战记忆说话. 弗朗吉亚从一个靠近抵抗运动的政治阵营里谈起. 但是,它们的趋同具有政治价值。 它将拒绝扩大到真主党之外。 2026年6月29日,Al Bina也报告了与什叶派联盟关系密切的部长Mohammad Haidar和Rakan Nassereddine的立场。 他们声称部长理事会没有考虑谈判授权,并重申反对同以色列进行任何直接谈判。 给政府的信息是明确的。 部长们想防止将协定作为整个内阁的决定提出。 因此,辩论正在朝着签字的内部合法性迈进.

真主党拒绝,但是在街上拖延

2026年6月29日的 »圣城 »报道说,纳伊姆·卡西姆拒绝接受以色列撤军与真主党解除武装之间的联系. 党总书记认为,这一条件就是跨越了红线. 这种拒绝是预料之中的,但其措辞很重要。 他提出该协定是企图将黎巴嫩变成以色列手中的工具。 这样一来,该党就想避免只注重其武库的辩论. 它试图使它符合国家尊严和拒绝以色列监护的逻辑。 该报纸指出,在军队重新开放道路之前,贝鲁特南郊、机场公路、里亚德索尔和贝卡发生了抗议。 此序列显示为双限. 真主党可以动员起来。 但军队介入以遏制. 州想将街道控制在地上,而党仍能避免前锋分出.

2026年6月29日的阿德·迪亚尔(Ad Diyar)报道说,真主党倾向于推迟升级. 该报引用了党在这个阶段不想发动民众或军事对抗的消息来源. 他宁愿等待伊朗为实现完全停止敌对行动和以色列撤军而作的努力的影响。 这种谨慎态度有两个限制。 第一,该党不想被指责阻止南方流离失所者返回。 那他不想在Nabih Berri警告不和时引发内部危机。 不过,Al Liwa 如果协议遭到拒绝,它建议采取什么具体途径来解放被占领地区,允许居民返回并开始重建? 这个问题既具有政治性,也具有社会性。 它把抵抗放在等待的人的代价面前.

军队成为辩论的中心和目标

2026年6月29日的Al Joumhouria表示,华盛顿和欧洲合作伙伴认为支持军队是协议成功的主要投资. 该报报道,一名外交官认为该文本不仅仅是边界安排,而是一个新阶段. 目的是扩大军队的部署,加强其监测能力并给予其唯一的安全参考。 此读取所由为约所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所出所 它使军队具有前所未有的政治中心地位。 它解决了美国的要求,以色列的压力和真主党的抗议之间的仲裁. 但是这个角色可能会对她不利. 如果军队行动太快,将被指控为强加的行进图服务。 如果行动太慢,以色列将说它还没有准备好.

2026年6月29日的Al Arabi Al Jadid和2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat坚持给以色列留有余地. 两家报纸报告说,特拉维夫打算核实自己在试验区采取的行动,并维持在安全地段的持久存在,除非解除真主党的武装。 2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat又说,以色列赌真主党不接受协议. 这种预期对于地方政治来说是沉重的. 这意味着,在以色列看来,该党的拒绝可以成为继续占领的理由。 这也意味着军队被置于两个对立的账户之间. 对政府来说,它体现了国家的回归. 对真主党来说,它绝不能成为外部制约的工具。 对以色列来说,这个问题仍有待检验和监测.

没有稳定中心的政治局面

2026年6月29日的阿德·迪亚尔(Ad Diyar)表明这场辩论超越了古典集团. 来自罗马的马龙派牧首贝查拉·拉伊感谢上帝同意,并请求将他置于和平的保护之下. Samir Geagea提出这是打破黎巴嫩僵局的重大步骤。 相反地,阿里·哈桑·哈利勒回答说,尽量减少不和的人不明白他的火不会放过任何人。 这些位置概括了骨折. 部分基督教和政府场景将文本视为结束战争序列和恢复国家的机会. 部分什叶派阵营及其盟友视其为可以导致内乱的陷阱. 在两者之间,一些行为者试图保持一种谨慎的语言。 约瑟夫·奥恩呼吁对话是解决冲突的唯一途径。 纳比·贝里要求避免不和,并说他想领导机构对抗. 纳瓦夫·萨拉姆必须保留政府多数,但不能将协议变成内阁危机.

2026年6月29日的Al Jumhouria指出,Nabih Berri与伊朗议会主席Mohammad Bagher Qalibaf的接触将黎巴嫩案件与更广泛的区域保障联系起来。 这一方面刺激了脱离伊朗议程的黎巴嫩支持者。 然而,它使那些认为只有美伊平衡才能迫使以色列撤出的人放心。 因此,地方政治处于两个场景之间。 第一,政府谈主权,军队和重建. 第二,真主党及其盟友谈论区域平衡、保障和拒绝正常化。 封锁来自那里。 主权一词由所有人共享。 然所取之义不同. 对巴卜达来说,意思是国家权威. 对Ain el-Tineh来说,这也意味着保护内部团结。 对真主党来说,这意味着在以色列完全撤出之前拒绝投降武装力量. 这种分歧足以使框架协议不是一种直接的地方解决办法,而是对权力的考验.

政治人物的引文和讲话:主权有争议、害怕不和和围绕框架协定的言行争斗

巴布达会说国语

阿尔·利瓦 美国总统对协议表示欢迎并申明华盛顿将支持黎巴嫩主权,独立,领土完整和由武装部队行使国家权力. 约瑟夫·奥恩的回答是在一个谨慎的登记册中提出的。 他感谢华盛顿。 但他也呼吁美国防止以色列的任何侵犯,并要求以色列从南部的被占领地区撤出. 因此,本次演讲针对的是两个受众. 它首先向国外发出呼吁,确认黎巴嫩国接受外交路线。 她内部也自言自语,说巴卜达不签白音给以色列. 因此,中心词仍然是主权。 但这种主权被表述为一个项目,而不是一个既得的事实.

2026年6月29日的Ad Diyar在另一个登记册中也表示了同样的关切. 约瑟夫·奥恩谴责对巴林和科威特的袭击。 报告将这些行为描述为对国家主权的侵犯和对区域安全的直接威胁。 他随后呼吁以对话和外交手段作为唯一的解决办法。 因此,主席声明避免了露营言论。 它谋求使黎巴嫩站在阿拉伯稳定和国际合法性一边。 然而,这种谨慎态度也具有当地的作用。 真主党拒绝同意, 然后 »对话 »一词成为内部保护工具. 它有助于防止协议争端变成黎巴嫩人之间的对抗.

Nabih Berri把协议变成全国警戒

2026年6月29日的阿尔·阿赫巴尔(Al Akhbar)给予纳比·贝里最严厉的公式. 议会议长认为该协定比1983年5月17日更糟糕,并表示不会执行. 他还警告不要试图同军队玩弄,或用解除指挥官职务的想法开玩笑. 此语为中心. 它不限于拒绝案文。 其目的是防止军队成为内部冲突的工具。 贝里不只是在和政府营地谈话 他还与自己的观众交谈. 他告诉他,对策必须仍然是政治和体制性的。 之后 »迪斯克 »一词就成为了全国的警报. 他提出,主要的危险不仅在于在华盛顿签署的文本,而且在于其应用可能在国内造成的.

阿尔比纳 他回复了萨米尔·盖杰亚(Samir Geagea),并说他对贝里警告不和受到更多分裂的欢迎感到失望. 他声称,Berri并不对一种幻觉提出警告,而是对所有黎巴嫩人都知道代价的危险提出警告。 他补充说,那些低估不和的人不明白他们的火不会放过任何人。 这句话具有明显的政治意义. 它把保卫国内和平变成反对协议的论据。 她还说,关于南方的辩论不能与内战的记忆相分离。 因此,协议不再仅仅被理解为一种安全装置。 它成为了民族共存的考验.

真主党追踪其红线

2026年6月29日的 »圣城 »报道说,纳伊姆·卡西姆拒绝任何以色列撤军与解除真主党武装之间的联系. 党总书记认为这个条件非常危险,并称它超过了红线. 他认为这是企图将黎巴嫩变成以色列手中的工具。 发言的逻辑是明确的. 真主党不只是在讨论日历或地图。 他质疑将武器置于协议核心的原则。 他还试图推动辩论。 对其对手来说,利害关系是国家权力。 对他来说,问题是拒绝以色列强加的条件。 词汇上的这种差异使得调解变得困难. 同主权和安全一样的话并不是指难民营中的同样现实.

2026年6月29日的Al Liwa报道了奈姆·卡西姆(英语:Naim Kassem)的更具有攻击性的公式. 他将框架协议描述为羞辱,耻辱和放弃主权. 他声称,任何协议都应限于处理利塔尼河以南的局势,而不涉及黎巴嫩内政或真主党的武器档案。 这一范围界定旨在将以色列撤出与关于垄断武力的全国辩论区分开来。 与此同时,2026年6月29日,Al Bina引述了穆罕默德·海达尔和拉坎·纳赛尔德丁的部长. 双方重申拒绝同以色列直接谈判,并保证部长会议没有讨论谈判授权。 他们的话是用来设定政府限制的。 她说,签署并非完全协商一致.

协定的支持者谈论和平、摆脱危机和现实主义

2026年6月29日的阿德·迪亚尔(Ad Diyar)报道了来自罗马的马龙派保皇党人贝查拉·拉伊的荣誉. 他要求感谢上帝批准黎巴嫩、美国和以色列的协议。 他说想把这个协议交给上帝,因为通向和平的道路是困难的. 他的话不是外交技巧的问题。 它力求使协议具有道德层面。 她谈到几十年的战争和恐惧后的和平. 但它也承认,并非所有人都会接受。 这遮阳很重要 赖伊不否认骨折 他试图用宗教语言和牧地语言来掩盖. 他的演讲为协议辩护,但没有详述试验区、撤出或裁军的细节.

在同一政治空间,2026年6月29日的阿德·迪亚尔(Ad Diyar)报道说,萨米尔·盖加(Samir Geagea)提出框架协定是打破黎巴嫩僵局的重要一步. 这一读法与支持国家专有权力的阵营部分读取的读取一致。 2026年6月29日的 »圣城 »也提到福阿德·马克祖米和阿什拉夫·里菲的积极反应,他们谈到一个历史性的里程碑,并认为黎巴嫩的决定再也不能被伊朗所牵制. 这里的词汇是分手的词汇. 它不仅仅是支持一项协定。 这是一个说国家必须恢复战争与和平决定的问题。 反对者将这种语言视为挑衅. 他们在那里看到有人企图孤立真主党,以免以色列保证撤军.

Jumblatt和Frangieh将拒绝移向平衡地带

阿尔·比纳(Al Bina,2026年6月29日-)为瓦利德·琼布拉特提供特殊位置. 该报报道说,外交来源认真阅读了它对协议的判断,因为它并非来自真主党的有机盟友. 朱姆布拉特将协议描述为形式上的三方,但内容是单方面的. 公式为政治. 这意味着黎巴嫩和美国出席,但真正的利益将主要归于以色列。 这一立场允许部分政治中心拒绝协议,而不会接管真主党的全部语言. 它把拒绝变成平衡的批评。 她询问,案文是否真正为黎巴嫩提供了保障,还是规定了黎巴嫩的义务.

同一份报纸报道说,苏莱曼·弗朗吉也批评了协议之前所走的道路. 他认为,问题不在于谈判原则,而在于浪费黎巴嫩力量因素之后如何走上谈判桌。 他认为反抗应该被用做交易卡,而不是成为谈判的对象. 这个词与Naim Kassem不同。 它并不拒绝外交本身。 她挑战权力平衡。 这表明难民营内对协议有更广泛的关切。 一些行为者担心,国家同意在获得明确、完整和有日期的以色列撤出之前对待真主党的武器.

地区的声音让黎巴嫩回到了美伊的怀抱中

2026年6月29日的 »阿拉比·阿尔·贾迪德 »报道了唐纳德·特朗普对伊朗的威胁,其背景是美国在霍尔穆兹周围的罢工和伊朗的反应. 美国总统说,如果华盛顿恢复战争,伊朗可能会消失. 这次演讲增加了黎巴嫩档案的压力. 这意味着华盛顿协议不仅在贝鲁特播放. 这是更广泛的决斗的一部分,美国希望限制德黑兰的区域地图。 对此,阿巴斯·阿拉格奇告诉巴格达,任何为霍尔木兹建立单独安排的企图都会使局势复杂化. 他补充说,停止攻击黎巴嫩和以色列撤出是需要满足的条件之一.

2026年6月29日Ad Diyar最后报告了Mohammad Bagher Qalibaf和Nabih Berri之间的上诉。 伊朗议会主席申明,德黑兰将与区域和国际担保方一起继续努力,迫使以色列结束对黎巴嫩的战争。 他还提到一个涉及伊朗、美国和黎巴嫩的技术委员会。 这个演讲与美国分离文件的逻辑相矛盾. 它回顾,伊朗希望继续参与黎巴嫩阵线的后续行动。 2026年6月29日的Al Akhbar引述了本雅明·内塔尼亚胡的话,他提出该协议是为了承认以色列有权在必要时维持一个安全地区。 在这一交汇的讨论中,各方谈论和平、安全或主权。 但是,每一方都给予这些词语一个相反的意义.

外交:华盛顿、德黑兰和阿拉伯各国首都对黎巴嫩解决方案的框架产生争议

华盛顿实行分离外交

2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)将外交序列介绍为美国试图将黎巴嫩档案从伊朗档案中分出. 该报报道说,黎巴嫩和以色列之间的框架协定是在美国的推动下缔结的,其目的是在霍尔木兹一带的危机处于最前线的时候剥夺德黑兰的黎巴嫩地图. 这种解读将华盛顿置于双重战略的中心. 一方面,美国想在试验区组织以色列撤军和黎巴嫩军队部署机制. 另一方面,他们试图阻止伊朗利用黎巴嫩阵线作为关于航行、制裁和区域安全的更广泛讨论的杠杆。 因此,美国的外交不仅仅是边界问题。 它试图重新设计黎巴嫩在区域权力平衡中的地位.

2026年6月29日的Al Arabi Al Jadid将框架协定描述为以色列在试验领域保持强大力量的案文,从而证实了这一逻辑。 该报称,美国的作用是监督行刑,核实步骤并促使黎巴嫩军队对地面负责. 同一说法也指出,唐纳德·特朗普在签字后给约瑟夫·奥恩的电话直接赋予协议政治分量. 阿尔·利瓦·约瑟夫·奥恩(Al Liwa Joseph Aoun)回应,要求美国阻止以色列的侵犯并迫使以色列撤出. 因此,黎巴嫩外交努力将美国的承诺转变为一种保证。 但这一保证仍然与华盛顿愿意继续担任主要仲裁员有关.

美国运河正在逐渐取代联合国的框架

2026年6月29日的阿德·迪亚尔坚持一项重大发展:从第1701号决议的框架过渡到华盛顿、贝鲁特和特拉维夫之间的事实上的三方协定。 该报指出,该协议没有采纳南方国际力量的经典逻辑. 它将联合国的作用缩减为更有限的监测职能。 这一变化对黎巴嫩外交十分重要。 自2006年以来,贝鲁特将第1701(2006)号决议作为停止敌对行动和军队存在的国际参照。 框架协定现在引入了一个更政治的机制,由美国领导,包括安全步骤和核查。 风险是明显的。 黎巴嫩赢得了一个强有力的提案国,但失去了多边网络的一部分,而多边网络允许将以色列的侵犯行为提交更广泛的国际论坛.

2026年6月29日的Al Joumhouria将这一过渡称为从危机管理向解决方案管理过渡. 该报引述一位外交官的话,他认为协议是一种以国家垄断武器和扩大军队作用为基础的新方法. 美国上将布拉德·库珀对黎巴嫩的预期访问表明了这一举动. 它应监测试验区的应用并具体说明实际机制。 这次访问使协定具有军事层面,但也具有外交层面。 这意味着华盛顿想在实地采取行动,而不只是在谈判室. 这也意味着黎巴嫩政府必须回应具体要求。 关于主权的演讲将包括地图、单位、视察和日历.

德黑兰正试图重新进入黎巴嫩

2026年6月29日的Al Binah强调了伊朗的外交反应. 访问巴格达的阿巴斯·阿拉格奇说,任何外部干预霍尔木兹的管理都会使局势复杂化并拖延海峡的全面重新开放. 他补充说,同华盛顿的备忘录规定结束包括黎巴嫩在内的各方面的战争。 此句为中心. 它说,伊朗拒绝让华盛顿单独处理黎巴嫩案件。 对德黑兰来说,以色列从南方撤出和停止对黎巴嫩的行动必须同美伊之间的谅解联系在一起。 因此,向华盛顿发出的信息有两个方面。 伊朗想保留霍尔木兹的管理权. 它还想保留其在监测黎巴嫩阵线方面的作用.

2026年6月29日Ad Diyar同样报告了Mohammad Bagher Qalibaf和Nabih Berri之间的上诉。 伊朗议会主席表示,德黑兰会继续与区域和国际担保人一起努力迫使以色列结束对黎巴嫩的战争. 他还提到一个涉及伊朗、美国和黎巴嫩的技术委员会。 这一提议是对华盛顿办法的直接反应。 它想在对黎巴嫩案件的后续行动中重新引入伊朗。 这也给了纳比·贝里政治优势. 因此,议会主席可以指出,以色列撤军不仅取决于华盛顿协议,还取决于伊朗仍然参与的区域力量平衡.

B. 巴格达、多哈、利雅得和开罗努力遏制升级

2026年6月29日的阿拉比·贾迪德(Al Arabi Al Jadid)报道说,伊拉克外交部长福阿德·侯赛因提议主办海湾国家,伊朗和伊拉克之间的一次会议来讨论区域安全和经济联系. 伊拉克的这一提议涉及邻里外交。 巴格达想防止霍尔穆兹周围的对抗导致更大规模的战争. 它还想保持其作为德黑兰同阿拉伯国家之间的桥梁的作用。 与此同时,伊拉克不能无视黎巴嫩案件的范围。 如果美伊冲突再起,黎巴嫩就成为能够尽快改变这种紧张局势的舞台之一.

2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat报道了穆罕默德·本·萨勒曼和埃马纽埃尔·马克龙之间的电话. 两位领导人坚持航行自由,支持外交努力来减少升级. 这一序列使档案具有欧洲和阿拉伯层面。 传统上跟随黎巴嫩的法国也致力于霍尔木兹,因为能源问题影响到了整个世界市场. 该报还报道了沙特-巴基斯坦依同顺序进行交流. 2026年6月29日的 »朱姆胡里亚 »(Al Jumhouria)则指华盛顿,利雅得,多哈等首都在谈判期间的接触. 这些调解表明,黎巴嫩协议并非在孤立的一头一头地诞生. 伴随他而来的是想稳定南方,削弱伊朗边疆并避免公开的区域战争的首都.

阿拉伯谴责加紧对伊朗的外交地位

2026年6月29日的 »圣城 »和2026年6月29日的 »圣城 »(Al Sharq Al Awsat)报道了伊朗袭击科威特和巴林后阿拉伯的一波谴责. 卡塔尔,沙特阿拉伯,阿拉伯联合酋长国,阿曼,埃及,约旦,黎巴嫩和阿拉伯联盟谴责侵犯主权的行为,并呼吁避免冲突扩大. 这些反应不仅仅是声援宣言。 他们组成了一个外交战线,孤立伊朗,此时德黑兰想捍卫其在霍尔穆兹和黎巴嫩的作用. 黎巴嫩谴责这些袭击,赞同阿拉伯国家保护海湾国家的立场。 这一选择为约瑟夫·奥恩出任总统服务. 它表明,贝鲁特希望成为一个致力于国际法和区域稳定的责任国.

2026年6月29日的阿德·迪亚尔(Ad Diyar)报道说,约瑟夫·奥恩(Joseph Aoun)呼吁以对话和外交手段作为唯一的解决手段. 其公式为保守. 安理会谴责这些袭击,但不将黎巴嫩推向同德黑兰的对抗。 因此,黎巴嫩总统正在寻求艰难的平衡。 它必须与阿拉伯国家保持联系,阿拉伯国家的援助对军队和重建至关重要。 但是,它也必须避免加剧真主党及其盟友的内部分裂。 因此,黎巴嫩的外交活动范围很窄。 它必须作为一个主权国家说话,而不会引起内部冲击。 它必须在美国和阿拉伯国家的基础上更上一层楼,而不要给人以黎巴嫩正在成为实施针对伊朗的区域计划的基础的印象.

黎巴嫩在援助承诺和监护风险之间

阿尔·利瓦 这一承诺在外交上具有决定性意义。 它为政府提供了反对内部批评的论据. 该协议不仅是一个安全的案文。 它可以为军队和重建的支助会议铺平道路。 然而,这种援助将付出政治代价。 2026年6月29日的Al Joumhouria表示,美国及其欧洲伙伴将支持军队视为成功达成协议的基本投资. 海湾国家则将任何经济努力同持久稳定和统一安全决定联系起来。 因此,金融外交成为施加压力的工具。 她鼓励国家,但她要求结果.

2026年6月29日的Al Akhbar给出了相反的解读. 该报认为华盛顿不只是试图支持国家,而是想将协议变成对真主党施加压力的工具. 他声称华盛顿协议被用来将黎巴嫩从美伊备忘录中分离出来并严密监视军队. 这一批评与同名报纸报道的纳比·贝里(英语:Nabih Berri)的保留意见一致,后者认为美以美伊频道是强制以色列完全撤军的唯一现实途径. 因此,黎巴嫩外交分裂为两个相互竞争的承诺。 第一个承诺是,如果国家进步,西方和阿拉伯的援助。 第二个承诺是,如果黎巴嫩仍然与伊朗的伟大谈判联系在一起,将实现更好的权力平衡.

黎巴嫩外交受国内监督

妮达 已签署的案文没有消除危机。 他在进行处决测试 黎巴嫩外交现在必须证明签字能够产生实际效果。 它必须获得撤退,限制违反,支持军队并说服南方人民,这一进程可以允许返回。 它还必须管理真主党的拒绝、纳比·贝里的保留以及对阿拉伯首都的期望。 真正的测试将在那里进行. 该协议在华盛顿签署,但其价值将取决于在弗伦,祖塔尔·阿尔·加尔比亚以及那些资助或阻止续约的行会将核实什么.

国际政策:Hormuz、加沙和巴格达处于不稳定的区域序列的核心

霍尔木兹海峡回到美伊铁臂主轴

2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)描述了一个被置于美国和伊朗直接对抗边缘的区域. 该报报道说,两国在霍尔木兹海峡一带的通航被袭击后,连续两天进行互通. 据该消息来源称,华盛顿声称对一艘油轮的袭击作出了回应,而德黑兰则对科威特和巴林的美军驻地作出了回应. 唐纳德·特朗普随后提升了基调. 如果伊朗不履行停止战争的临时协议,它就可能领导军事行动结束。 这种言论使危机的范围更广。 它不再局限于海上安全。 它还影响到华盛顿和德黑兰之间对话的未来.

2026年6月29日的 »阿拉比·贾迪德 »(Al Arabi Al Jadid)坚持争议的核心:它控制了霍尔木兹海峡的通航. 该报报道,阿曼和国际航运组织于2026年6月24日宣布 »安全南通 »被德黑兰认为是企图规避其对通航的权威. 美国认为这是一项安全措施。 伊朗认为这违反了同华盛顿签署的谅解备忘录的内容。 因此,冲突侧重于一个具体问题。 伊朗想让船只使用它有效的道路. 华盛顿支持替代通道. 这种分歧足以削弱整个谈判进程.

海湾各国首都谴责伊朗的罢工

2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat报道了伊朗向巴林和科威特开火后一波愤慨. 科威特当局报告说,他们截获了两枚弹道导弹,没有造成破坏或伤亡。 巴林报告说,Muharraq的一幢住宅楼遭受了财产损失。 海湾合作委员会,沙特阿拉伯,阿拉伯联合酋长国,卡塔尔,阿曼,埃及,约旦和阿拉伯联盟谴责这些袭击. 所使用的词汇是主权词汇. 阿拉伯国家谴责违反国际法和危及区域安全的行为。 这一反应在外交上孤立了德黑兰,因为伊朗试图将其对霍尔木兹的管理作为一项战略权利.

阿尔比纳 他说,对霍尔木兹管理的任何外来干预都将使局势复杂化并拖延海峡的全面重新开放。 安理会呼吁其他各方不要将商定的备忘录从框架中删除。 他的伊拉克同事福阿德·侯赛因提议在海湾国家、伊朗和伊拉克之间举行一次会议,讨论区域安全和经济关系。 因此,巴格达力求避免使危机扩大。 伊拉克是伊朗的邻国、阿拉伯国家和受到军事冲击的行为者.

加沙陷入人道主义和外交危机

2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)报道了以色列不顾停火框架继续袭击加沙. 该报报道有3名巴勒斯坦人在24小时内被害. 它还提到在加沙城以东地区的射击、炮击和破坏行动。 医疗状况仍然受阻。 以色列取消一批新患者出国治疗. 社会发展部同时警告说,随着夏季的到来,人道主义和健康灾难正在恶化。 因此,危机不仅是军事危机。 它影响到获得护理、水、热、住所和日常生活的机会.

2026年6月29日,Al Sharq Al Awsat报告说,加沙各派别正朝着部分拒绝和平委员会代表Nikolai Mladenov提出的修改。 与文件相近的消息来源表明,开罗的预期反应数点会是否定的,而不拒绝整个文本. 这荫影很重要。 各派别并没有完全关闭大门。 但他们认为修正案是不利的。 该报称,调解人本身对新版本不满意. 因此,谈判回到起点。 行为者仍在谈论停火,但地面上产生了新的受害者。 外交日程在人道主义紧急情况上出现较晚.

叙利亚仍然受到以色列行动的影响

2026年6月29日的 »圣城 »报道了以色列在叙利亚南部的新行动. 以色列军队声称在库奈特拉地区打死了两名武装人员. 她形容该地区是一个防御性的安全空间. 当地消息来源报告说,该省北部的哈德尔地区发生了枪击事件。 大马士革认为这些运动侵犯了1974年脱离接触协定和叙利亚主权。 这一集显示,尽管多条战线衰落,叙利亚南部边境仍然不稳定. 以色列通过防止威胁为其入侵辩解。 叙利亚认为这是对其领土的直接攻击.

这种叙利亚序列是更广泛的环境的一部分. 黎巴嫩、加沙、霍尔穆兹和叙利亚周围的紧张局势共同滋长。 每一个文件都有同样的权力 美国试图遏制伊朗。 以色列正在增加安全区逻辑。 伊朗寻求防止其盟友被孤立. 阿拉伯国家想避免公开的区域战争. 在这方面,叙利亚仍然是一个脆弱的地方。 它进行军事行动,同时缺乏真正的外交手段来阻止它们。 2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)给予这一事件次要地位,但揭示了以色列在加沙和黎巴嫩以外地区持续出击的情况.

巴格达发起引人注目的反腐败运动

2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)报道了伊拉克的大规模逮捕行动. 伊拉克特种部队正在巴格达,包括在绿地,但也在富裕的街区和几个省份开展拂晓行动。 伊拉克官方机构报告称有47人被捕. 他们包括议员、官员、前当选官员以及与行政和财政腐败有关的人物。 该报还引述了在绿地周围部署装甲和反恐部队的情况. 这给行动带来了沉重的政治负担。 权力想要显示它冲击了顶部.

2026年6月29日的Al Arabi Al Jadid读到这场运动时距离较大. 该报指出,它回应了伊拉克街头的老要求,但也带有政治方面的内容. 他提到了阿里·阿尔·扎伊迪新政府团队的角色,美国的期望和减少与穆罕默德·什叶派·苏丹前政府有关的网络的愿望. 2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat回顾道,腐败仍然是自2003年以来伊拉克最大的挑战之一,透明度指标排名较低. 因此,问题是这一行动是否将进行可信的审判,还是仍将是武力的表现.

苏丹挑战美国对战争的解读

2026年6月29日的 »圣城 »报道说,苏丹政府拒绝美国非洲事务特使马萨德·布洛斯在安全理事会上的发言. 喀土穆认为这一表述不正确。 苏丹当局声称他们没有拒绝美国停战计划. 他们说,他们已经发出答复和详细评论。 因此文件被卡在了一场叙事战中. 华盛顿谈苏丹拒绝. 喀土穆谈到所讨论的案文。 这种分歧使调解努力复杂化。 这也表明苏丹战争不再局限于战场. 安全理事会、区域各国首都和如何指定责任时正在使用这一方法.

在2026年6月29日的发源地,苏丹危机仍然不如霍尔穆兹或加沙明显,但仍然很严重. 2026年6月29日的 »圣城 »也指苏丹人在冲突中对以色列的指控. 这一点增加了一个敏感的区域因素。 它反映了围绕外国干涉的怀疑程度。 苏丹力求在国际论坛上捍卫其版本。 美国试图推动停战框架。 在两者之间,平民仍然陷入长期、支离破碎和难以解决的战争之中.

面临明显内部危机的埃及和欧洲

2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)也专门报道了埃及的铁路事故. 该报指出,尽管运输和重大基础设施项目花费了巨额费用,事故仍在继续. 他列举了Kafr Al Zayat一辆开罗-亚历山大火车的四辆出轨。 他还回忆了苏伊士省的一辆车和一列火车相撞,两周前造成8人死亡. 同篇文章将这些事故列入从2019年开罗中央站起火起行的系列中,再以 »索哈克 »和 »图克 »等剧情为标志. 主体超越了事实. 它质疑公共开支的有效性和基本服务的安全.

欧洲热浪的影响也由Al Liwa于2026年6月29日报道. 该报报道说,西班牙有327人死亡,而法国的援助受到沉重压力. 巴黎公立医院报告说,在紧急情况下,电话和特殊出勤人数大幅增加。 文章还提及法国部门设置了红色警戒,并号召德国城市适应高温的影响. 这一信息将国际部分扩大到另一种类型的危机。 她不是军人 她没有外交能力 但是,它表明,各国也根据它们保护人民免受气候和健康风险的能力来判断.

经济:银行改革、海湾回归和政治条件下的重建

银行仍然是基金组织关系的主要检验标准

2026年6月29日的 »Nida CHY Al Watan »将银行档案置于其经济版面前列. 该报询问了据称被否决的 »银行法 »修正案,议员们是否会遵守国际货币基金组织的意见. 这一范围界定表明,黎巴嫩的经济辩论不仅仅是关于数字的。 它首先关注国家的信誉. 银行部门仍然是危机的核心。 存款、损失、重组以及公共和私人行为者的责任继续阻碍着与货币基金组织达成的任何坚实协议。 因此,议会面临沉重的选择。 它可以采用内部折中逻辑,帮助银行和大储户. 它还可以设法满足国际条件,有可能在损失分配方面引发社会和政治冲突。 在这两种情况下,经济仍然被一项法律所中止,该法必须规定谁付费,谁保护小存款人,谁承担过去的错误.

2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat扩展了这一解读. 该报引述一位财务官员的话,即现在政治和经济两条道路是相互联系的. 国家的武器垄断目标与恢复金融和商业活动合法性的目标有关。 这种做法使货币基金组织发挥主导作用。 根据同一消息来源,明确遵守国际要求必须能够调动外部支助,立即从战争中摆脱,然后进入恢复阶段。 该报补充说,这一轨迹还必须帮助黎巴嫩摆脱主权和财政排名的深度恶化. 因此,不能再将银行改革视为孤立的技术档案。 它成为信贷、援助和投资回报的条件.

黎巴嫩银行力求恢复透明度

2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat还报告说,在Karim Suaid的领导下,黎巴嫩银行对委托给Alvarez & Marsal的财政部和司法部进行了审计。 其范围不限于中央银行为资助旧支助方案所支付的数额。 它还包括截至2023年底的付款、通过国际转账转入银行的款项和代表国家支付的款项。 该报称,黎巴嫩银行与司法当局合作,向他们提供法律允许的金融信息和分析。 这很重要。 它赋予改革一个司法组成部分。 这不再仅仅是纠正资产负债表的问题。 它还涉及寻找决策、支付和转让的渠道.

这种办法有两个目的。 它可以首先对危机一开始就提出的透明度要求作出反应。 然后,它可以为同货币基金组织的讨论奠定更坚实的基础。 但它的效果将取决于未来。 未经明确司法用途的审计可成为又一份文件。 相反,后续审计有助于区分国家、黎巴嫩银行、商业银行和决策者的责任。 困难依然存在。 黎巴嫩必须拿出证据,而不仅仅是意图。 它还必须避免选择性地对阵营使用透明度。 经济需要很简单:重建信任。 政治道路仍然较重.

沙特信号为出口商打开窗口

2026年6月29日的 »朱姆胡里亚 »(Al Jumhouria)专门就解除沙特对黎巴嫩产品的限制问题展开专题. 该报视其为经济和政治信号. 根据所引用的分析,这一决定可以恢复黎巴嫩的出口,因为黎巴嫩在解体的年代失去了沙特市场。 这也标志着利雅得愿意同黎巴嫩国家重新建立关系和支持一条改革的道路。 案文强调了这一措施对生产者的范围。 重返沙特市场可以帮助法律部门,带来货币并恢复一些阿拉伯的信心. 该报提到一个难得的机会,但它也坚持一个条件:黎巴嫩必须表明它知道如何控制边界并打击走私.

2026年6月29日的Al Joumhouria将这一决定与实体经济联系起来,从而更进一步。 报纸解释道,六年的中断对生产部门造成了压力。 取消限制可以支持就业,促进生产,增加合法货币入行,并让海湾游客逐渐回归. 旅游业、旅馆和地产被提及为能够从更有利的环境中受益的部门。 但文章警告说,后果不会立即发生. 它们将取决于国家稳定国家、控制陆地、空中和海上过境、打击贩运和继续改革的能力。 故通相为双. 海湾可以重新打开一扇门。 但它不会为国家无法控制流动或风险的经济提供资金.

二. 南方重建成为一项重大财政挑战

经济争论与南方人民的回归有关. 该报向真主党询问,如果框架协定遭到拒绝,它提出的具体选择是什么。 提出的问题涉及解放被占领地区、流离失所者返回和重建的开始。 这个问题使经济问题具有社会层面。 南方不单是一面. 这是一个家庭失去住房、收入、土地、商店和地标的地区。 为重建筹资不能基于含糊的承诺。 它需要捐助者、最低限度的安全、工作保障和有能力管理资金的行政部门.

2026年6月29日的阿德·迪亚尔坚持项目规模. 该报引发了南方的重建,在大规模破坏和长期流离失所的情况下,可能需要高达200亿美元。 这一估计即使属于编辑框架,也说明了问题的严重程度。 黎巴嫩现在没有这种行动的预算手段。 因此,它必须依靠阿拉伯援助、西方支持、国际资助和私人捐助的结合。 没有政治框架,这些资源就不会出现。 捐助者将要求有一个可识别的公共当局、控制机制和安全,以防止再发生破坏.

外部援助取决于军队的稳定性和作用

2026年6月29日的Al Joumhouria将框架协议作为援助和投资方案的可能门户。 该报指出,海湾国家将稳定视为长期经济参与的先决条件. 他补充说,官方机构必须能够管理安全和经济,而不是双重决策。 这一句阐明了黎巴嫩问题。 不仅需要这些资金。 他们将会与国家的决定能力联系在一起. 在这个解读中,军队成为了间接的经济机构. 它的部署可以为寻求帮助铺平道路。 它的失败会阻碍筹资.

2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat也描述了安全,经济和外部支持之间的联系. 该报报道说,当局必须满足国际要求来调动外部支持. 这一要求涉及货币基金组织,但也涉及投资者、海湾国家和西方伙伴。 因此,黎巴嫩必须同时在几个方面采取行动。 他需要改革银行。 他需要澄清损失 它必须控制资金流动。 他必须支持军队。 他必须重建南方 首先,它必须证明,公共决定不会被武装权力关系或不透明的妥协所推翻。 这种积累使得危机的退出缓慢. 但它也表明为什么经济档案不能与体制档案分开.

公共财政寻求目标收入

2026年6月29日的Al Akhbar在讨论废物管理费用时谈到了公共经济的另一个方面。 该报报道,环境部,财政部和经济部发表声明回应批评. 根据这一解释,该法令没有设立旨在增加政府一般收入的新税. 它执行2026年第38号法令并旨在为可持续的固体废物管理提供资金。 募集的资金不得入库入库. 它们应专用于综合废物管理、分类、处理、再循环和保健储存基础设施.

这场辩论显示,在疲惫的经济中,古典式的紧张。 国家需要收入来资助服务。 家庭和企业已经承受了沉重的压力。 因此,收到任何新的捐款都是一种负担。 政府试图捍卫分配的逻辑。 他说,钱会去 一个特定的服务。 但是,信心仍然薄弱。 要使这种机制发挥作用,就必须有明显的公共账目、透明的合同和明显的成果。 废物管理也是一个经济考验。 它影响市镇,企业,公共卫生,旅游和国家形象. 它可以成为有益的改革。 如果服务没有改变,也可以看作是额外的样本.

霍尔木兹、海湾市场和货币风险

2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)报道说,在美国和伊朗之间的军事升级后,海湾股票市场被分散地关闭. 该报报道说,伊朗袭击了在科威特和巴林的美国基地,动摇了投资者的信心. 同一档案指CMA CGM公司在被认为复杂并需要不断警惕的环境中离开霍尔木兹海峡。 对于黎巴嫩来说,这种背景很重要。 海湾紧张局势的任何持续加剧都可能影响运输成本、能源、转移和区域旅游业.

2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat同时报道了穆罕默德·本·萨勒曼和埃马纽埃尔·马克龙关于航行自由和减少攀登的呼声. 该报还突出了利雅得与东京的能源关系,日本对世界石油市场的稳定感兴趣. 这一背景回顾,黎巴嫩正在一个对海上航道、石油和政治信任高度敏感的区域经济中发展。 如果海湾稳定下来,黎巴嫩出口、旅游和投资的窗口可以扩大。 如果霍尔穆兹仍然是一个对抗区,区域优先事项将朝着能源安全的方向发展,而黎巴嫩有可能再次成为一个次要问题.

司法:伊拉克腐败、未经审判的拘留和区域冲突司法化

巴格达将反腐败行动转变为部队行动

2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat将伊拉克境内的逮捕行动视为最近前所未有的司法和安全序列。 该报报道,坦克和装甲车包围了巴格达绿地,而联合部队则突袭了房屋和别墅. 这些行动针对与腐败和滥用影响力有关的政治家、议员、商人和个人。 伊拉克当局声称,逮捕是根据司法逮捕令进行的。 联邦廉政委员会还确保依法执行所有程序。 这种精确度很重要。 她试图阻止行动被解读为政治清洗. 但是,军事部署、限制进入以及反恐部队的存在,使案件的范围超出了正常程序。 司法在此设有法官、任务和调查。 但她在重兵的护送下前进,在动力空间中,嫌疑人属于州内最受保护的圈子.

2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)报道,此次行动导致47人被捕,包括议员和官员,罪名是涉嫌行政和财政腐败. 该报纸指出,这次行动是在黎明时分在绿地进行的,但也发生在巴格达的富裕地区. 组装和名字一样重要 指国家想表明无所不至. 这幅画是对古来流行的愤怒的反应. 多年来,伊拉克的腐败被视为公共服务被削弱、年轻人被放逐和对机构失去信心的原因之一。 然而,行动的力量造成了另一个问题。 当司法行动成为国家安全事件时,司法能否保持独立? 答案将不取决于逮捕人数,而取决于后续行动。 调查必须拿出证据,审判必须公开,资产必须依法收回.

Adnan Al Jumaili的供述打开了文件链

2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat将这场运动与先前逮捕前石油部门高级官员Adnan Al Jumaili联系起来。 该报报道说,逮捕令是根据其陈述和调查证据触发的. 每日谈论反恐、军事和廉政联合部队的消息来源。 这种组合使案件具有了敏感性。 石油部门仍然是伊拉克国家的财政中心。 虽然怀疑涉及市场、职位、合同和转移渠道,但司法不仅处理孤立的事件。 它影响了公共租金的运作方式。 该报报道说,在Al Jumaili调查中查获的金额已达一千万和310亿伊拉克第纳尔,这是在发现额外金额和试图泄露资金失败之后发生的.

2026年6月29日的Al Arabi Al Jadid更准确地列出了有关人员。 该报引述了Muthanna Al Samarrai、Bahaa Al Nouri、Mohammad Al Karbouli、Alia Nassif、Mohammad Jamil Al Mayahi、Hassan Al Khafaji、Abdel Rahman Al Loueizi、Mudhar Al Karawi、Hind Al Abbasi、Mohammad Farman Al Joubori、Bushra Al Qaisi、Mohammad Al Sayhoud、Ali Maarij和Ibrahim Al Soumaidaie。 他说,逮捕的依据是Adnan Al Jumaili的证词,他自2026年6月初以来一直被拘留。 这种名字的积累造成了政治震撼. 这表明案件影响了多条流和多层次的权力. 这样它就可以成为一个转折点。 但也可能成为复仇之地. 司法必须证明它没有根据时机的平衡来选择目标。 风险更大的原因是一些数字属于与前几届政府和当前竞争有关的旧网络.

决定性的问题仍然是审判

2026年6月29日的Al Arabi Al Jadid强调,行动的成功不会以被捕人数来衡量. 衡量标准是,司法能否与责任人接触,返还被挪用的资金并作出循证决定。 本文引用了将这次行动视为政治转折点的分析,这也是美国压力所助长的. 这个读法带来了一个困难。 反腐受欢迎. 它还可以成为重组权力的工具。 如果法官在压力下工作,效果将是脆弱的. 如果调查拒绝干预,行动可能开启一个新阶段。 因此,我们面临的挑战是不能迅速停止。 这是判断正确的.

2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat回顾,自2003年以来,腐败一直是伊拉克的主要挑战之一。 该国在国际透明度指标方面排名较低。 阿里·艾尔·扎伊迪的政府说,它想将此事列为优先事项. 前总理海德尔·阿巴迪则呼吁开展全球、持久和非政治斗争。 这一对策提供了一个有用的框架。 一个成功的运动必须超越法律的外表。 它必须在公共采购、任命、石油合同、被扣押财产和议会控制方面制定稳定规则。 不这样做,逮捕就可以平息街道几天. 它们不会改变有罪不罚的深层秩序.

Samah Hajjawi被行政拘留

2026年6月29日的《圣城》报告说,以色列当局第三次延长了对来自Qalqilya的27岁巴勒斯坦妇女的行政拘留。 延长期限为6个月,将她监禁至2026年9月29日。 该报回顾,行政拘留是一种未经公开指控或审判的监禁,其依据是被拘留者或其律师都无法接触的秘密记录。 这一点对司法部门至关重要。 这不仅仅是一个监狱决定。 这是一种安全当局取代起诉书的制度。 被拘留者必须质疑他或她不知道的证据。 辩护权变得非常有限.

2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)又说,萨马哈·哈贾维已经第一次被监禁了七个半月,第二次被监禁了三个半月. 她于2025年1月19日在与加沙停火有关的囚犯交换第一阶段获释。 她随后于2025年4月1日获释后不到三个月再次被拘捕,然后被行政拘留。 他对延期的上诉被以色列法院驳回。 同一篇文章报告说,她被转移到Damon、Jalameh和Sharon等几个拘留场所之间,没有受到询问。 巴勒斯坦监狱当局描述了这些任意转移.

拘留条件成为人权问题

2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)报道说,Samah Hajjawi声称在搜查了家中后被捕. 她还声称在沙龙的监狱受到虐待、侮辱和有辱人格的搜查。 她还报告说,Damon监狱继续发生侵犯囚犯的行为。 这些因素将案件从诉讼程序转移到拘留条件。 问题不再仅仅是一个人在没有起诉的情况下被拘留的原因。 同样重要的是,一旦她被置于监狱监管之下,她如何对待她。 该报还称被拘押在以色列监狱中的巴勒斯坦囚犯中,有近49%将不经起诉即被拘押,要么被置于非法战斗人员的地位,要么被行政拘留. 这一数据使Hajjawi案具有集体范围.

同一案件表明,正义也陷入了加沙危机。 2026年6月29日的 »圣城 »(Al Quds Al Arabi)报道说,以色列取消了将接受国外治疗的加沙新一批病人的离境. 该报还报道说,由于缺少运作所必需的材料,透析器的一大部分停在了Al Shifa医疗综合体. 这些事实主要是人道主义的。 但它们也涉及一个控制行动、出入和授权的权力的法律责任。 当病人不能离开,重要服务受阻时,保护平民问题便与法律问题相提并论.

在也门和伊朗,正义成为了战争的语言

Al Sharq Al Awsat于2026年6月29日报道,胡塞人正在扩大征收和控制公益物的经济. 该报描述了对符合环境许可证条件的农民和业主征收的新费用. 他还提到将公共和军事机构管辖的地区转变为由运动领导人亲属管理的商业项目。 在这种情况下,法律问题是公有制、滥用权力和获取资源。 居民们谈到武力强加的指控。 所引述的经济来源认为这增加了对事实上的权力的资助。 因此,这项权利没有作为保护而存在,只是缺乏。 公共财产不再受到中立当局的保障。 它们成为根据政治权力重新分配的资产.

2026年6月29日的Al Sharq Al Awsat最后报告说,伊朗当局想将美国和以色列对伊朗的袭击司法化. 该报援引了向国内和国际法院起诉这些罢工责任人的上诉。 伊朗人遭受的身体、心理、物质和精神损害被视为构成司法记录。 攻击保健和服务中心以及平民死亡是可能的投诉内容。 这种办法表明司法如何成为冲突的又一面。 它被用来建立受害者的故事,寻求补救并确立责任。 她可以制作文件。 但是,其有效性将取决于能否获得证据、法院的管辖权以及是否能够超越宣传的纯粹逻辑.

社会:不稳定的回返、脆弱的住房和在压力下的公民生活

南方从预期返回到没有保证不可能重建

2026年6月29日的阿德·迪亚尔(Ad Diyar)从南方流离失所者的困境中描述了当前最重要的社会问题. 该报指出,不能忘记100多万人,他们远离自己的村庄和城市,住在帐篷或学校里,食物和重要需求仍然开放。 他补充说,重建项目可能达到200亿美元,因为在他的社论中,破坏被比作一场非常大规模的战争. 这一估计使南方危机又进入了另一个规模。 它不再仅仅是军事档案或试验区谈判。 这些是失去的家园,学校被中断,商店被停放,被废弃的农场和家庭等待着知道在下个秋天,下个季节或下个寒潮之前能否返回. 该消息来源还回顾了被以色列拘留的囚犯问题。 这一点为档案增加了人的负担. 流离失所的家庭不仅仅要求获得卡片和保证。 他们要求得到关于活人、死者、囚犯和房屋的答案.

阿尔·利瓦 该报认为,如果不为南方居民提出切实可行的建议,政治拒绝谈判是无法彻底完成的. 他询问如何解放其余被占领地区,流离失所者如何返回,重建资金从何处来,如何避免进一步破坏。 同一案文强调必须得到真正的阿拉伯和国际支持,而不限于发言。 安理会强调,黎巴嫩军队不能单独承担部署和保障广大地区安全的责任,如果没有军事、后勤和财政手段,黎巴嫩军队将遭到破坏。 因此,南方的民间社会在三个条件下暂停活动。 我们需要可以核实的以色列撤军。 需要迅速提供财政支助。 它还要求有一个公共当局,能够管理援助,而不把重建变成一种新的客户主义或竞争的空间.

Frun、Zawtar Al Gharbiya和悲痛村

阿尔·利瓦 该报描述了一条道路,这条道路逐渐成为了破坏的跨越口. 在Bourj Rahhal,Deir Qanoun Al Nahr,Maaroub和Srifa之后,他提到道路两侧被摧毁的房屋,被夷平的建筑物,然后是Al Ghandouriya被倒下的商店和房屋. 文章还报道了组织与阿修拉相接的仪式的居民,并配有水,咖啡,膳食和哀悼的标志. 这个场景总结了一个不离开其仪式的社会,即使携带这些仪式的空间被打破. 村庄不仅仅是军事地图上的点。 它们是家庭、墓地、清真寺、小商品和纪念品的网络。 当房屋倒塌时,不仅私人财产消失。 它往往是家庭档案、邻里和归属证明.

对弗伦的争议加剧了这种紧张. 2026年6月29日的Al Liwa报道说,市政府和居民反对将该镇并入试验区的想法,因为该镇没有被占用,并且不在黄线外. 该报还补充道,佛伦居住着几个回所住房屋的家庭. 委员会还注意到,当地没有以色列部队和武装分子。 社会辩论正是由于这一差距。 对于交易卡,Frun可以成为安全设备的一部分. 对居民来说,它仍然是一个受伤的村庄,试图维持最低限度的存在。 因此,该报就Frun和Zawtar Al Gharbiya的选择提出的问题反映了更广泛的关切。 村庄害怕被当作技术区,因为他们已经经历了住房、哀悼和回返等危机.

南郊占据了废墟

2026年6月29日的Al Joumhouria专门向贝鲁特南郊报告,在废墟中恢复了生活. 报纸上描述了交通堵塞的回放,再次从面包中取出面包的面包店,咖啡馆里充斥着观赏 »世界杯 »比赛的顾客,储存了摊位的水果销售者和偷溜出车厢之间的摩托车. 这种明显的正常性并不能掩盖损害。 同一报告还报告说,在天上已倒塌和开阔的建筑物之间仍然有一堆瓦砾。 他解释说,在斋月斋前的吃饭时间,家人半夜出逃到海口,其他街区,其他城市或亲戚家. 在这方面,返回并非危机的结束。 这是回到一个地标仍然被打破的街区的方法.

Al Joumhouria于2026年6月29日发表的同一份报告表明,生命的复兴与宗教和社区记忆有关. 在10个晚上里,居民聚集在街区广场上进行祈祷,唱歌,听演讲并分发冷水,咖啡和用餐. 一位居民阿里·阿拉维埃(Ali Al Alawieh)表示,纪念阿乔拉会教人不要害怕,同时承认今年的版会怀有极大的悲伤. 然而,该报指出,并非所有人都已经返回。 许多人仍然流离失所,因为他们的家园被破坏。 老年人更倾向于远离,以免重蹈行李箱,出行和回行的循环. 此句说社会疲劳. 流离失所已不再是一个事件。 它成为使用身体,债券和信任的重复.

住房、旧租金和未经批准的建筑

2026年6月29日的Al Akhbar解决了又一社会危机,比起对南方的破坏,其规模要小,但对家庭来说却是沉重的:以前的住宅租赁。 该报报道说,法院作出多项判决,释放这些租约并命令租户出门. 他解释说,法院一部分采纳的解释设定了2017年法律延长期的起步,由此得出了九年期限于2月结束的结论. 根据该条,这种做法适用于缺乏住房政策和社会安全网的情况。 该报所引用的律师认为,当法院严格执行法律时,无论国家的经济,社会和人的条件如何,前租户都遭受了不公正待遇.

2026年6月29日的Al Akhbar也引用了黎巴嫩地产当局主席Andira Al Zouhairi的话,根据他的说法,1992年以前租入的房屋数量估计有64 000所,急剧下降。 该报报道说,仅在Bourj Hammoud,100多所公寓被清空,其中一些甚至在某些决定生效之前就被清空了. 此案影响到黎巴嫩社会的一个敏感地区。 房主们援引了他们的权利和旧有的租金不足。 租户提出没有替代品、价格上涨和担心退役。 在两者之间,国家仍没有成为保护的行为者。 因此,法律危机正成为老年、城市贫穷和强迫流动的危机。 它可能造成一种沉默的国内流离失所形式,这次没有轰炸.

2026年6月29日的Ad Diyar同时指出,由于对几个部门的更严格控制,Akkar的未经批准的建筑在过去两年中相对减少. 但该报称,市政府没有足够的权力直接防止违法行为. 它们的作用往往仅限于监测和报告,而执行决定的责任则由主管当局和安全部队承担。 文章还补充道,工地开工后经常会停工,而被破坏的仍仅限于小型建筑. 这一案件揭示了公共行动的一个弱点。 住房需求、规划不足和行政执行速度缓慢,造成了灰色地带。 然后,它们又助长了居民、市政当局、业主和国家之间的冲突.

行政、侨民和隐形暴力

2026年6月29日的Ad Diyar报道说,内政部长Ahmad Al Hajjar首次在境外为黎巴嫩驻科威特大使馆的护照提供生物鉴别指纹服务。 他由安全局局长哈桑·乔卡伊、加迪·库里大使和安全官员陪同。 部长提出这一措施是使行政管理现代化和改善向外籍人士提供的服务的一个步骤。 该计划旨在使在国外的黎巴嫩居民能够采取步骤,在居住国取出指纹并以电子方式传送到黎巴嫩。 然后必须将这种经验推广到海湾和其他地方的其他使领馆。 这项措施既包括社会措施也包括行政措施。 它减少了旅行费用。 它与侨民保持联系。 这也给了国家一个难得的有用服务形象.

2026年6月29日的Al Joumhouria终于打开了男性遭受家庭暴力的档案. 该报指出,这并不是要将妇女的痛苦同男子的痛苦相提并论,也不是要将对妇女的暴力行为降到最低限度。 相反,委员会回顾,无论受害者或犯罪者的身份如何,暴力仍然是一种遭到拒绝的行为。 根据文字,这种暴力往往采取非肉体形式:反复侮辱,贬低价值,嘲弄角色,外表或能力,不断质疑决定和情感讹诈. 文章也指出,一些社会形象阻止了男性说出自己的痛苦或寻求帮助. 这种做法扩大了家庭辩论的范围。 它表明,防止暴力必须基于行为、其心理影响和社会后果,而不只是基于受害者的预期状况.