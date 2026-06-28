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不,内战的幽灵不会回到黎巴嫩.

黎巴嫩人已经明白内战的代价.

不,以色列的不可抗拒的破坏南方的诱惑并没有结束.

是的,在与美国的谈判中,伊朗伊斯兰共和国继续明确表示,黎巴嫩南部确实是它有戒备的狩猎地,它用这个主牌对唐纳德·特朗普这个易受攻击的无节制地渴望找到摆脱战争的途径.

不,不幸的是,黎巴嫩和以色列之间的华盛顿框架协定没有放松马奇亚韦利克地堡

他让黎巴嫩,尽管他, 被囚禁在一场区域战争中, 这不是他自己.

黎巴嫩只有在国家拥有主权后才能解放.

当国家成功地采取与所有自由和独立国家一样的国防政策时,它将是主权国家.

黎巴嫩只有拥有一支装备、训练和优先为国家服务的军队,才能成为一个自由和独立的国家.

没有欧洲的大规模帮助, 全体公民都渴望公民地位, 渴望他们的愿望,

阿拉伯国家,组织和各种国际机构

内战摧毁了黎巴嫩的国家。 真主党为了伊朗的利益,在其废墟上繁荣了起来.

以色列已停止利用其缺点并侵犯其领土完整.

只有国家的主权才能给黎巴嫩带来和平.

其他的都是烟!

莫娜·马基