Trump cherche une sortie de guerre avec l’Iran

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Donald Trump cherche désormais à refermer le dossier de la guerre contre l’Iran, au risque d’élargir le fossé stratégique avec Israël. Au 10 août 2026, le président américain concentre ses efforts sur un accord permettant la réouverture du détroit d’Ormuz et la stabilisation du Golfe, après plusieurs mois de confrontation militaire. À Washington, des responsables envisagent même qu’un accord limité sur la navigation puisse suffire à proclamer la fin du conflit, sans règlement immédiat de toutes les questions nucléaires. Cette évolution inquiète le gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui estime que l’arrêt des opérations pourrait laisser à Téhéran le temps de reconstituer ses capacités militaires. Israël maintient donc l’option de nouvelles frappes si l’Iran relance ses programmes nucléaire ou balistique. Le désaccord menace désormais de transformer une campagne militaire menée au départ avec une forte coordination américano-israélienne en bras de fer entre deux alliés sur les conditions de sortie de guerre.

Trump veut désormais sortir de la guerre avec l’Iran

Le changement de priorité de Donald Trump devient de plus en plus visible. Après avoir multiplié les menaces contre Téhéran et envisagé de nouvelles frappes massives à la fin de juillet, le président américain a suspendu une nouvelle opération au début d’août afin de donner une chance aux négociations. Son objectif immédiat n’est plus seulement militaire. Il cherche surtout à rétablir la circulation dans le détroit d’Ormuz, dont la fermeture partielle a profondément perturbé les marchés de l’énergie et compliqué les relations des États-Unis avec leurs partenaires du Golfe.

La Maison-Blanche veut éviter que la guerre ne se transforme en conflit permanent. Le coût politique et économique de la confrontation s’est accru depuis le déclenchement des frappes conjointes américaines et israéliennes contre l’Iran à la fin de février 2026. Les objectifs affichés à l’époque étaient beaucoup plus ambitieux. Washington voulait empêcher l’Iran de disposer de l’arme nucléaire, réduire ses capacités balistiques et affaiblir durablement son appareil militaire. Des déclarations américaines avaient aussi évoqué la possibilité d’un changement politique à Téhéran.

Plus de cinq mois plus tard, la logique a changé. Les États-Unis cherchent une formule permettant de présenter la séquence militaire comme une victoire sans nécessairement obtenir tous les résultats proclamés au début du conflit. Selon des informations rapportées par la presse américaine, Donald Trump pourrait considérer la réouverture complète du détroit d’Ormuz comme un résultat suffisant pour annoncer la fin des principales opérations de guerre. Le dossier nucléaire pourrait alors être renvoyé à une négociation ultérieure.

Cette perspective constitue un tournant majeur. Elle signifie que la priorité américaine immédiate devient la sécurité maritime, la stabilité des prix de l’énergie et la réduction de l’exposition militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Pour Israël, cette hiérarchie des objectifs est beaucoup moins acceptable.

Israël redoute un accord limité à Ormuz

Le gouvernement israélien considère le programme nucléaire iranien et les capacités de missiles de Téhéran comme des menaces directes pour sa sécurité. Depuis le début de la guerre, les responsables israéliens ont soutenu que la campagne militaire devait empêcher l’Iran de reconstruire rapidement ces moyens. Un accord limité au détroit d’Ormuz ne répondrait donc qu’à une partie des préoccupations américaines, tout en laissant ouvertes les principales inquiétudes israéliennes.

Cette divergence explique la nervosité observée à Jérusalem depuis plusieurs jours. Des responsables israéliens ont fait savoir qu’ils recevaient peu d’informations directes sur les discussions entre Washington, Téhéran et les médiateurs régionaux. Israël dépendrait en partie de canaux indirects pour suivre l’évolution des négociations. Cette situation alimente la crainte d’un compromis conclu avant que les demandes israéliennes ne soient intégrées.

Les autorités israéliennes ont déjà publiquement prévenu qu’elles se réservaient le droit d’agir si l’Iran reconstruisait ses programmes nucléaire ou balistique. Cette position ne signifie pas qu’une nouvelle attaque a été décidée. Elle confirme cependant que l’armée israélienne conserve des scénarios de frappe et que le gouvernement Netanyahu refuse de considérer un arrangement américano-iranien comme une garantie suffisante.

Début août, des informations de presse avaient également indiqué qu’Israël se préparait à participer à une attaque américaine contre des infrastructures énergétiques iraniennes. L’opération n’a finalement pas eu lieu après la décision de Donald Trump de suspendre les frappes et de privilégier les négociations. Selon ces informations, Israël n’aurait été informé que tardivement du changement de décision américain. Cet épisode a renforcé l’impression d’une coordination moins étroite qu’au début de la guerre.

Donald Trump et Benjamin Netanyahu n’ont plus le même calendrier

La divergence porte moins sur la perception de l’Iran que sur le calendrier et les objectifs à atteindre avant de cesser le combat. Donald Trump veut obtenir un résultat rapide, politiquement défendable et économiquement utile. Benjamin Netanyahu veut éviter qu’une pause ne permette à l’Iran de transformer un cessez-le-feu en période de reconstruction militaire.

Cette différence était déjà apparue en juin. Après une nouvelle série de frappes entre Israël et l’Iran, Donald Trump avait demandé aux deux pays de cesser immédiatement les tirs. Israël avait alors interrompu ses attaques à la demande américaine. Le président américain avait également exercé des pressions sur le gouvernement israélien afin d’éviter certaines opérations susceptibles de compromettre les discussions avec Téhéran.

Le 19 mars, Donald Trump avait déjà demandé à Israël de ne pas répéter une attaque contre des installations énergétiques iraniennes après une frappe israélienne visant le champ gazier de South Pars. Benjamin Netanyahu avait reconnu publiquement que l’opération avait été menée par Israël et que Washington avait demandé de ne pas recommencer ce type d’action.

Ces précédents pèsent aujourd’hui sur les calculs israéliens. Ils montrent que les États-Unis sont prêts à limiter la liberté d’action militaire de leur allié lorsque les frappes israéliennes menacent un objectif diplomatique américain. Ils montrent également que Netanyahu ne peut pas présumer d’un soutien automatique de Trump à toutes les opérations décidées par son gouvernement.

La guerre avec l’Iran devient un problème politique pour Trump

La volonté américaine de réduire l’intensité du conflit répond aussi à des contraintes intérieures. Donald Trump avait présenté la campagne contre l’Iran comme une opération susceptible d’obtenir rapidement des résultats décisifs. Or la guerre s’est prolongée. Elle a entraîné des pertes américaines, mobilisé d’importantes ressources militaires et provoqué des tensions sur les approvisionnements énergétiques.

Les attaques iraniennes et celles menées par des groupes alliés de Téhéran ont également élargi le champ de la confrontation. Des installations et des forces américaines dans le Golfe ont été visées. La navigation commerciale a été fortement perturbée dans le détroit d’Ormuz. Les Houthis du Yémen ont poursuivi leurs opérations contre des intérêts régionaux, tandis que l’instabilité a affecté la mer Rouge et les voies énergétiques autour de la péninsule Arabique.

Le conflit pèse donc sur un objectif central de Trump : convaincre l’opinion américaine qu’il peut imposer des accords sans maintenir durablement les États-Unis dans de nouvelles guerres au Moyen-Orient. À quelques mois des élections de mi-mandat, une campagne militaire sans issue claire représente un risque politique supplémentaire.

La Maison-Blanche cherche désormais un résultat mesurable. La réouverture d’Ormuz offre cette possibilité. Elle permettrait de rétablir une partie des flux pétroliers et gaziers, de réduire la pression sur les marchés et de présenter la négociation comme la conséquence de la pression militaire américaine.

Ormuz devient la véritable clé du compromis

Le détroit d’Ormuz est devenu le cœur des discussions. Cette voie maritime située entre l’Iran et Oman constitue l’un des passages énergétiques les plus importants du monde. Avant la guerre, une part considérable du pétrole et du gaz naturel liquéfié exportés depuis le Golfe y transitait quotidiennement. Les perturbations provoquées par le conflit ont donc eu des effets bien au-delà de la région.

Téhéran a compris la valeur de ce levier. Les autorités iraniennes lient désormais la réouverture complète du détroit à plusieurs concessions américaines. Elles réclament notamment la levée de sanctions, la fin des menaces militaires, l’assouplissement du blocus maritime, la libération d’avoirs iraniens gelés et des compensations pour les dégâts provoqués par les frappes américaines et israéliennes.

Toutes ces demandes n’ont pas été acceptées par Washington. Les négociations se poursuivent principalement par l’intermédiaire d’Oman et d’autres acteurs régionaux. Un dispositif temporaire de navigation fait partie des solutions discutées. Mais les divergences restent importantes sur les conditions politiques d’une réouverture durable.

Pour Trump, l’enjeu est de convaincre l’Iran de rouvrir la voie maritime sans donner l’impression que les États-Unis ont payé un prix stratégique trop élevé. Pour Téhéran, il s’agit au contraire de démontrer que sa capacité à perturber Ormuz lui a permis d’obtenir des concessions qu’il n’aurait pas acquises par la seule négociation nucléaire.

Israël envisage de conserver une capacité de frappe autonome

Face à cette évolution, Israël prépare surtout l’après-accord. Les déclarations de responsables israéliens indiquent que le pays ne veut pas renoncer à une capacité d’intervention indépendante. Le principe avancé est simple : si l’Iran reprend certaines activités considérées comme dangereuses, Israël pourrait frapper sans attendre une nouvelle campagne américaine.

Cette option ne doit pas être confondue avec une décision d’attaque immédiate. Aucun élément confirmé au 10 août ne permet d’affirmer qu’une date a été fixée pour une nouvelle opération israélienne contre l’Iran. En revanche, plusieurs signaux montrent que l’hypothèse reste activement envisagée dans les calculs de sécurité israéliens.

Israël peut chercher à cibler plusieurs catégories d’installations si une nouvelle campagne était décidée : infrastructures liées au programme balistique, installations associées au programme nucléaire, systèmes de défense aérienne ou capacités militaires susceptibles de menacer directement le territoire israélien. Toute opération de ce type comporterait toutefois un risque majeur de reprise des frappes iraniennes.

Une attaque israélienne menée après un accord entre Washington et Téhéran créerait aussi une crise politique avec les États-Unis. Elle pourrait remettre en cause le cessez-le-feu, provoquer une riposte iranienne et obliger l’administration Trump à choisir entre soutenir son allié ou protéger le compromis qu’elle aurait elle-même négocié.

Le précédent de juin nourrit la méfiance israélienne

L’accord obtenu en juin avait déjà révélé les limites de l’entente entre Washington et Jérusalem. Les États-Unis et l’Iran avaient conclu un arrangement qui ne correspondait pas entièrement aux objectifs militaires défendus par Israël. Le gouvernement Netanyahu avait alors indiqué qu’il ne se considérait pas nécessairement lié par toutes les dispositions susceptibles de restreindre ses opérations régionales.

Le problème concernait notamment le Liban. Téhéran avait averti qu’une reprise des attaques israéliennes contre le Hezbollah pouvait remettre en cause la désescalade entre l’Iran et Israël. Washington cherchait donc à empêcher qu’un front périphérique ne fasse échouer une entente plus large.

Cette question reste sensible. Israël considère le Hezbollah comme une menace militaire indépendante de la négociation américano-iranienne. L’Iran, de son côté, continue de voir le mouvement libanais comme un élément de son dispositif régional, même si le rapport de forces a fortement évolué après les frappes israéliennes et les changements politiques intervenus en Syrie.

Une nouvelle entente avec Téhéran pourrait ainsi produire le même problème : Washington chercherait à stabiliser le Golfe, tandis qu’Israël voudrait conserver une liberté d’action contre les réseaux et capacités associés à l’Iran dans plusieurs pays.

Le pari américain ne règle pas la question nucléaire

La principale inquiétude israélienne reste nucléaire. Si Washington accepte de dissocier temporairement le dossier d’Ormuz de celui de l’enrichissement d’uranium, la Maison-Blanche obtiendra peut-être une sortie rapide du conflit, mais reportera la question qui avait contribué à justifier la campagne militaire.

Les États-Unis affirment que les frappes ont fortement dégradé les capacités iraniennes. Israël soutient également que les installations et infrastructures visées ont retardé les programmes de Téhéran. Il reste cependant difficile d’établir publiquement l’étendue exacte des capacités encore disponibles et le temps nécessaire à leur reconstruction.

Cette incertitude est précisément au cœur du débat. Washington peut considérer qu’une surveillance internationale, des menaces de frappes ciblées et une négociation ultérieure suffisent pour contenir le risque. Israël peut au contraire estimer qu’une reconstruction même partielle justifie une action préventive.

Le désaccord n’implique donc pas une rupture de l’alliance. Les États-Unis restent le principal soutien militaire et diplomatique d’Israël. Mais il montre que les intérêts des deux gouvernements ne coïncident pas automatiquement lorsque vient le moment de déterminer les conditions permettant de mettre fin à une guerre.

Netanyahu doit aussi composer avec ses contraintes intérieures

Benjamin Netanyahu aborde cette séquence dans un contexte politique israélien difficile. Son gouvernement fait face à des tensions sur plusieurs fronts et doit défendre devant son opinion les résultats obtenus après des mois d’opérations militaires. Accepter une fin de conflit définie essentiellement par Washington pourrait être présenté par ses adversaires comme l’abandon d’objectifs stratégiques annoncés au début de la campagne contre l’Iran.

Le Premier ministre israélien doit également tenir compte des membres les plus durs de sa coalition. Ceux-ci défendent une ligne selon laquelle la pression militaire doit se poursuivre tant que les menaces iraniennes ne sont pas durablement éliminées. Une suspension prolongée des frappes sans garanties sur le nucléaire et les missiles pourrait donc devenir un problème de politique intérieure.

À l’inverse, défier ouvertement Donald Trump comporte un coût. Israël dépend du soutien militaire américain, de l’accès à certaines munitions et de la coopération stratégique avec les États-Unis. Une opération menée contre la volonté explicite de Washington pourrait provoquer une tension rarement observée entre les deux gouvernements au cours de cette guerre.

Netanyahu doit ainsi préserver deux positions contradictoires : convaincre les Israéliens qu’il conserve une liberté militaire complète, tout en évitant de donner à Trump le sentiment qu’Israël sabote sa stratégie de sortie.

Téhéran tente d’exploiter les divergences entre alliés

L’Iran observe attentivement ce désaccord. Pour les dirigeants iraniens, toute divergence entre Washington et Jérusalem réduit la probabilité d’une nouvelle campagne coordonnée de grande ampleur. Elle peut aussi améliorer la position de Téhéran à la table des négociations.

Les autorités iraniennes disposent toutefois d’une marge étroite. Une reprise visible des activités nucléaires les plus sensibles ou une nouvelle série d’attaques contre les forces américaines pourrait convaincre Trump de revenir à l’option militaire. Le président américain continue de menacer l’Iran de frappes sévères si la négociation échoue.

Téhéran doit donc conserver suffisamment de pression pour obtenir des concessions sans franchir le seuil qui provoquerait une nouvelle offensive. Le contrôle de la navigation à Ormuz reste son principal instrument. Il offre un moyen d’exercer une pression économique internationale sans engager immédiatement une confrontation aérienne directe avec les États-Unis.

Cette stratégie comporte elle aussi un risque. Plus la perturbation du détroit se prolonge, plus les partenaires commerciaux de l’Iran et les États du Golfe peuvent se retourner contre Téhéran. L’économie iranienne subit également les effets de la guerre, des sanctions et des restrictions sur les exportations.

Une nouvelle attaque israélienne pourrait faire échouer la sortie de guerre

Le scénario le plus dangereux pour Washington serait celui d’un accord suivi rapidement d’une frappe israélienne. Téhéran pourrait alors considérer que les États-Unis n’ont pas la capacité ou la volonté de garantir la désescalade. Une riposte contre Israël pourrait entraîner une nouvelle série d’échanges de missiles, puis remettre les forces américaines sous pression dans le Golfe.

Donald Trump a déjà montré qu’il voulait empêcher ce type d’enchaînement. Lors des épisodes précédents, il a demandé à Israël de suspendre ou de limiter certaines opérations lorsqu’elles risquaient de compromettre ses négociations avec l’Iran. Cette ligne pourrait devenir encore plus ferme si la Maison-Blanche obtient un accord sur Ormuz qu’elle veut présenter comme la fin de la guerre.

Pour Israël, la question sera alors de savoir jusqu’où il peut accepter les contraintes américaines. Le gouvernement Netanyahu peut choisir d’attendre et de surveiller les activités iraniennes. Il peut aussi préparer des frappes limitées susceptibles d’être menées rapidement si des renseignements montrent une reconstruction de capacités jugées critiques.

Cette ambiguïté constitue probablement le principal moyen de pression israélien. En maintenant l’option militaire crédible sans annoncer d’opération, Israël cherche à influencer à la fois Téhéran et Washington.

Trump veut une victoire politique, Israël une garantie militaire

La différence entre les deux approches apparaît désormais nettement. Donald Trump cherche un résultat qu’il puisse présenter comme la preuve que la force américaine a contraint l’Iran à négocier et permis de rouvrir une artère essentielle de l’économie mondiale. Israël cherche une garantie plus durable contre la reconstruction de la puissance militaire iranienne.

Ces objectifs ne sont pas nécessairement incompatibles. Un accord sur Ormuz pourrait constituer une première étape avant une négociation plus large sur le nucléaire et les missiles. Mais leur calendrier diffère. Trump veut arrêter la guerre avant de régler tous les dossiers. Netanyahu redoute que l’arrêt de la guerre rende les dossiers restants plus difficiles à régler.

Le prochain test sera donc le contenu précis d’un éventuel arrangement négocié par les États-Unis, l’Iran et Oman. Si le texte ne concerne que la navigation dans le détroit et la suspension des hostilités, Israël pourrait chercher des garanties américaines supplémentaires. Si ces garanties sont jugées insuffisantes, l’armée israélienne conservera vraisemblablement ses préparatifs opérationnels.

Au 10 août, aucune nouvelle attaque israélienne contre l’Iran n’est officiellement annoncée. Mais la question n’est plus de savoir si Washington et Jérusalem partagent le même objectif général de contenir Téhéran. Elle est de déterminer qui décidera du moment où la guerre peut être considérée comme terminée, alors que les négociations sur Ormuz avancent et qu’Israël continue d’affirmer qu’il frappera de nouveau si les capacités nucléaires ou balistiques iraniennes sont reconstituées.