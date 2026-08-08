Sud-Liban : une carte israélienne efface la frontière et annexe le Sud Liban

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Une carte publiée au début d’août 2026 par le compte officiel du ministère israélien des Affaires étrangères a provoqué une controverse qui dépasse largement le sujet qu’elle était censée illustrer. Diffusé sur X dans un message consacré à la malnutrition infantile dans la bande de Gaza, le visuel déforme plusieurs frontières du Proche-Orient et fait apparaître une partie du Sud-Liban dans un ensemble graphique distinct du reste du territoire libanais. La publication émane bien d’un canal officiel de l’État israélien, mais rien ne permet d’établir qu’elle constitue une déclaration juridique d’annexion, ni qu’elle ait été personnellement signée par le ministre. Elle soulève néanmoins une question diplomatique sensible : lorsqu’un ministère des Affaires étrangères diffuse une carte qui altère les frontières d’un État voisin, l’erreur cartographique devient un acte de communication politique susceptible d’être interprété comme une remise en cause de sa souveraineté. Dans le contexte libano-israélien, marqué par la présence militaire israélienne au nord de la Ligne bleue et par des négociations encore fragiles en 2026, cette représentation du Sud-Liban prend une portée particulière.

Le ministère israélien diffuse une carte qui ampute le Liban

Le message officiel israélien ne portait pourtant pas sur le Liban. Il affirmait qu’une nouvelle étude liée à l’UNICEF montrait une situation nutritionnelle à Gaza meilleure que dans plusieurs pays arabes voisins et même que dans certains pays européens. Pour soutenir cette affirmation, le ministère a partagé une carte intitulée en anglais « Acute malnutrition among children under 5 in the Middle East ». Plusieurs pays y sont associés à des taux de malnutrition aiguë, notamment le Liban à 1,3 %, la Jordanie à 2,3 %, l’Égypte à 3,3 %, l’Irak à 3,9 %, l’Iran à 4,2 %, la Syrie à 12,2 % et le Yémen à 16,8 %. Gaza est également affichée à 1,3 %. C’est cette carte, destinée à appuyer une argumentation sur Gaza, qui a ouvert une seconde controverse : celle de la géographie qu’elle présente.

Le problème est visible sans expertise technique poussée. Les formes des États, leurs côtes et plusieurs de leurs frontières sont altérées. La mer Rouge disparaît pratiquement du dessin. L’Égypte est déplacée et déformée. La représentation de la péninsule Arabique ne correspond pas à la géographie réelle. Dans le Levant, la limite entre Israël et le Liban est dessinée de façon confuse. Une portion du territoire situé au sud du Liban apparaît absorbée dans la zone grise utilisée sur la carte pour les espaces marqués « no data », dont Israël. Le visuel ne se contente donc pas de simplifier une frontière : il brouille la continuité territoriale du Liban et produit l’impression d’un Sud-Liban amputé.

Une « annexion cartographique », mais pas une annexion juridique

Cette anomalie est d’autant plus sensible que le visuel n’a pas été publié par un compte anonyme ou par un militant. Il figure sur le compte officiel du ministère israélien des Affaires étrangères. Une publication institutionnelle engage la communication d’une administration, même lorsqu’elle résulte d’une erreur graphique. Cela ne transforme pas automatiquement une mauvaise carte en décision territoriale. En droit international, une annexion suppose des actes autrement plus précis : exercice revendiqué de souveraineté, décision législative ou gouvernementale, incorporation administrative du territoire ou proclamation explicite. Aucun de ces éléments n’apparaît dans le message consacré à la malnutrition à Gaza.

La formule d’« annexion cartographique » décrit donc mieux le phénomène que celle de « déclaration d’annexion ». Elle traduit l’effet du visuel sans lui attribuer une valeur juridique qu’il n’a pas. Cette distinction est essentielle. Une carte officielle peut avoir une portée politique, symbolique et diplomatique forte. Elle peut aussi être invoquée dans un débat sur les intentions d’un gouvernement. Mais elle ne modifie pas, à elle seule, une frontière internationale et n’emporte aucune reconnaissance extérieure d’une souveraineté nouvelle.

La Ligne bleue reste la référence des Nations unies

Dans le cas du Sud-Liban, la sensibilité est renforcée par la situation sur le terrain. La Ligne bleue tracée par les Nations unies sert de référence pour constater le retrait israélien du Liban et pour surveiller les violations de part et d’autre. Elle n’est pas présentée par l’ONU comme une frontière internationale définitivement délimitée dans tous ses segments, mais elle constitue le repère opérationnel central entre le Liban et Israël. La résolution 1701 du Conseil de sécurité, adoptée le 11 août 2006, réaffirme la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban et prévoit le retrait des forces israéliennes du Sud-Liban parallèlement au déploiement de l’armée libanaise et de la FINUL.

Vingt ans plus tard, cette architecture reste au cœur du dossier. En mars 2026, la Force intérimaire des Nations unies au Liban indiquait que l’armée israélienne maintenait cinq positions et deux zones tampons à l’intérieur du territoire libanais. La FINUL qualifiait cette présence de violation de la résolution 1701. Elle signalait également des franchissements israéliens près de Markaba, Aadeyssé, Kfar Kila et Ramya. Quelques mois auparavant, la mission avait confirmé qu’un mur en béton construit au sud-ouest de Yaroun franchissait la Ligne bleue et rendait plus de 4 000 mètres carrés de territoire libanais inaccessibles aux habitants.

Ces éléments donnent à toute représentation cartographique du Sud-Liban une charge particulière. Une erreur commise par un ministère israélien n’est pas reçue dans le même environnement qu’une erreur publiée dans un atlas scolaire sans contexte politique immédiat. Elle intervient alors que les Nations unies demandent encore à Israël de se retirer complètement des zones situées au nord de la Ligne bleue. Le 24 avril 2026, le secrétaire général de l’ONU a renouvelé cet appel. Il l’a répété le 4 juin, après une nouvelle séquence de négociations entre représentants libanais et israéliens à Washington.

Une erreur graphique dans un contexte territorial explosif

La publication du ministère israélien intervient donc dans un moment où le statut du terrain, les positions militaires et la souveraineté libanaise restent des sujets actifs de négociation. C’est précisément ce contexte qui transforme une anomalie graphique en incident potentiellement diplomatique. Pour Beyrouth, toute carte officielle laissant entendre qu’une partie du Sud-Liban serait extérieure au territoire national touche directement à une question de souveraineté. Pour Israël, si le dessin relève d’une erreur de fabrication, sa correction et sa clarification deviennent alors un enjeu de crédibilité institutionnelle.

Le fait que la carte présente d’autres erreurs majeures plaide toutefois contre une lecture trop littérale de chacune de ses frontières. Plusieurs internautes ont rapidement relevé la disparition de la mer Rouge, la géométrie improbable de l’Égypte et des voisinages territoriaux inexistants. Ces défauts donnent au visuel l’apparence d’une carte produite ou retouchée avec des outils automatisés, sans contrôle cartographique rigoureux. Il n’est pas possible, à partir de la seule image, d’établir quelle technologie a servi à sa création. Il serait donc imprudent d’affirmer qu’elle a été générée par une intelligence artificielle. En revanche, son caractère géographiquement défectueux est manifeste.

Cette accumulation d’erreurs réduit la possibilité d’y voir un document territorial préparé comme une carte diplomatique officielle. Un ministère qui voudrait annoncer une revendication de souveraineté utiliserait normalement des contours précis, une terminologie cohérente et un texte politique explicite. Ici, le message porte sur la nutrition à Gaza, tandis que la carte sert d’illustration comparative. L’anomalie libanaise apparaît ainsi davantage comme une faute de publication que comme la forme juridique d’une revendication territoriale. Mais l’origine institutionnelle du message empêche de considérer cette faute comme entièrement anodine.

Gaza : une seconde controverse sur les chiffres de malnutrition

La controverse est également alimentée par la manière dont le compte israélien présente les données nutritionnelles. Le message affirme que la situation à Gaza serait désormais meilleure que dans tous les États arabes voisins. Or les chiffres de malnutrition aiguë ne peuvent être comparés correctement que si les enquêtes portent sur des populations, des périodes, des méthodes et des indicateurs compatibles. La carte elle-même ne donne ni dates détaillées, ni méthodologie, ni référence directement visible pour chaque pays. Elle place côte à côte des valeurs qui peuvent provenir d’années différentes et de dispositifs statistiques différents.

Le chiffre de 1,3 % associé au Liban correspond notamment à un résultat documenté dans l’enquête LIMA menée au Liban. Cette enquête faisait état d’une prévalence nationale de l’émaciation de 1,3 % chez les enfants de moins de cinq ans, tout en relevant des niveaux beaucoup plus élevés dans certains sous-groupes. Elle signalait aussi une hausse importante du retard de croissance, avec une prévalence nationale de 14 %. Ces indicateurs ne décrivent pas la même forme de malnutrition et ne peuvent être interchangeables.

L’amélioration à Gaza ne signifie pas la fin de la crise

Pour Gaza, la situation récente est elle aussi plus complexe que le message publié par le ministère israélien. L’analyse IPC publiée le 23 juillet 2026 indique une amélioration significative de la malnutrition aiguë entre la mi-avril et la fin juin, après l’augmentation de l’aide humanitaire et nutritionnelle intervenue depuis le cessez-le-feu d’octobre 2025. Les gouvernorats analysés étaient alors classés en phase 1, dite « acceptable », pour la malnutrition aiguë. Rafah n’avait pas été classée faute de données suffisantes. Mais l’IPC projette une dégradation vers la phase 2, dite « alerte », entre juillet et décembre 2026.

L’amélioration mesurée ne signifie donc pas disparition du risque nutritionnel. L’IPC estime qu’environ 74 200 enfants âgés de 6 à 59 mois pourraient nécessiter un traitement contre la malnutrition aiguë jusqu’en avril 2027, dont plus de 11 400 cas sévères. L’organisation estime aussi que 24 600 femmes enceintes ou allaitantes pourraient souffrir de malnutrition aiguë durant la même période. Dans son propre commentaire de juillet 2026, l’UNICEF souligne que les progrès restent fragiles et dépendants de la continuité de l’accès humanitaire, de l’aide alimentaire et des programmes nutritionnels.

La situation alimentaire générale reste plus grave encore que le seul indicateur de malnutrition aiguë chez les jeunes enfants. Entre la mi-avril et le 30 juin 2026, plus de 1,2 million de personnes, soit 59 % de la population analysée dans la bande de Gaza, se trouvaient en phase 3 ou plus de l’insécurité alimentaire aiguë, correspondant à une situation de crise ou pire. Environ 212 000 personnes étaient classées en phase 4, dite d’urgence. Pour la période de juillet à décembre, les projections évoquent plus de 1,4 million de personnes, soit 67 % de la population, en crise ou dans une situation plus sévère.

Ces données n’annulent pas l’amélioration observée depuis le cessez-le-feu. Elles montrent plutôt pourquoi le chiffre unique de 1,3 % ne peut résumer la situation humanitaire de Gaza. La malnutrition aiguë, l’insécurité alimentaire, la mortalité, l’accès à l’eau, les maladies infectieuses et l’accès aux soins mesurent des dimensions distinctes. Un faible taux à une date donnée peut coexister avec une population massivement dépendante de l’aide ou exposée à une aggravation rapide si les approvisionnements se réduisent.

Deux polémiques dans une même publication officielle

Le débat autour de la carte comporte ainsi deux niveaux différents qui ne doivent pas être confondus. Le premier concerne l’usage politique de données nutritionnelles et la comparaison entre Gaza, le Liban et d’autres pays. Le second concerne la représentation territoriale du Liban par un organe officiel israélien. Le premier exige une lecture méthodologique des données. Le second pose une question de responsabilité institutionnelle et de respect des représentations territoriales dans une région où les frontières restent au centre de tensions militaires.

Sur le plan diplomatique, le second niveau est probablement le plus sensible pour le Liban. Une carte émanant du ministère des Affaires étrangères n’est pas un simple contenu graphique sans auteur identifiable. Les ministères utilisent leurs comptes officiels pour exprimer des positions, répondre à des gouvernements étrangers, diffuser des communiqués et défendre la politique de leur État. Cette qualité officielle donne nécessairement davantage de poids à ce qu’ils publient. Elle justifie donc qu’une altération du territoire libanais soit examinée et, le cas échéant, expliquée ou corrigée.

Elle ne permet cependant pas d’attribuer automatiquement le message au ministre israélien des Affaires étrangères à titre personnel. La capture disponible montre le compte institutionnel « Israel Foreign Ministry ». Elle ne comporte pas de signature ministérielle individuelle visible. Un message publié par une administration relève de la communication officielle de cette administration, mais la distinction reste importante lorsqu’il s’agit d’évaluer la portée juridique ou diplomatique d’un document. Parler d’une « déclaration d’annexion signée par le ministre » irait donc au-delà de ce que la publication permet d’établir.

Pourquoi le mot « annexion » exige une distinction

Le terme d’annexion implique en outre une réalité juridique précise. Israël a, dans son histoire, adopté des mesures législatives ou administratives explicites lorsqu’il a entendu appliquer son droit à des territoires occupés ou revendiqués. Une carte mal dessinée ne présente pas cette nature. Aucun texte accompagnant le visuel ne déclare que le Sud-Liban appartient à Israël. Aucun changement de statut n’est annoncé. Aucun acte normatif n’est cité. À ce stade, le document doit donc être traité comme une publication officielle contenant une représentation territoriale erronée ou litigieuse, non comme un acte juridique d’annexion.

Cela n’empêche pas la formule d’« annexion cartographique » d’avoir un sens descriptif dans le débat public. Elle désigne le fait qu’un territoire disparaît visuellement de la carte d’un État et se retrouve incorporé à un autre ensemble graphique. Dans un contexte de conflit, cette pratique peut être perçue comme une forme de normalisation symbolique d’une revendication, même si l’intention n’est pas démontrée. Toute analyse rigoureuse doit alors séparer trois niveaux : ce que montre l’image, ce qu’affirme le texte qui l’accompagne et ce que le droit permet d’en déduire.

Ce que montre l’image est problématique : le Sud-Liban est mal représenté et plusieurs frontières régionales sont fausses. Ce qu’affirme le texte est différent : il cherche à contester le récit d’une crise nutritionnelle à Gaza en s’appuyant sur une comparaison internationale. Ce que le droit permet d’en déduire est beaucoup plus limité : aucune annexion du Sud-Liban ne peut être établie sur cette seule base. La responsabilité politique du ministère porte donc d’abord sur la diffusion d’un document géographique défectueux depuis un compte diplomatique officiel.

Une communication qui déplace la polémique de Gaza vers le Liban

L’épisode illustre aussi les risques de la communication gouvernementale fondée sur des infographies rapides. Une erreur de taux peut fausser un débat sanitaire. Une erreur de frontière peut provoquer un incident diplomatique. Dans le cas présent, les deux risques se cumulent. Le ministère voulait défendre une lecture de la situation humanitaire à Gaza ; son visuel déplace l’attention vers la souveraineté libanaise et vers la qualité de ses propres données. La carte devient ainsi un objet politique indépendant du message qu’elle devait soutenir.

Pour le Liban, l’enjeu dépasse la seule polémique numérique. Les autorités libanaises continuent de réclamer le retrait israélien de toutes les positions situées au nord de la Ligne bleue et le respect intégral de la souveraineté nationale. Les Nations unies ont repris cette demande à plusieurs reprises en 2026. Toute représentation officielle qui brouille cette ligne intervient donc sur un dossier déjà concret, avec des soldats, des positions fortifiées, des murs et des territoires dont l’accès reste contesté.