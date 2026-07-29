Liban-Sud : armes du Hezbollah et explosifs israéliens découverts

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Au Liban-Sud, deux opérations distinctes ont mis en évidence, à quelques jours d’intervalle, les dangers encore présents dans les secteurs touchés par les combats et les occupations militaires. Selon des médias israéliens, l’armée libanaise a découvert une cache d’armes du Hezbollah dans l’une des zones pilotes où elle vient de se déployer. Près de Houla, la Force intérimaire des Nations unies au Liban a annoncé avoir neutralisé environ quatre tonnes de matières explosives retrouvées dans un bâtiment abandonné. La première découverte reste rapportée par des sources israéliennes et n’a pas encore été détaillée par Beyrouth. La seconde a été confirmée par la FINUL, qui n’a toutefois pas attribué officiellement le dépôt à Israël.

Deux opérations signalées dans le Liban-Sud

La découverte de la cache d’armes du Hezbollah aurait eu lieu pendant une opération de l’armée libanaise dans l’un des secteurs couverts par la phase pilote. Ce dispositif accompagne le retrait progressif de soldats israéliens et le redéploiement des forces libanaises dans plusieurs localités du Sud. Le lieu précis de la cache n’a pas été communiqué.

La télévision publique israélienne a présenté l’opération comme la première découverte de ce type depuis le début de la phase pilote. Elle a indiqué que le mécanisme de coordination associant les États-Unis, le Liban et Israël avait été informé. Des sources israéliennes ont également confirmé l’existence du dépôt, sans fournir d’images, d’inventaire ni de compte rendu opérationnel.

L’armée libanaise n’avait pas publié, au moment où l’information circulait, de communiqué précisant la nature des armes, leur quantité ou leur état. Il n’était donc pas possible de savoir si le site contenait des armes légères, des munitions, des explosifs ou des équipements plus lourds. Aucun élément public ne permettait non plus de déterminer si la cache était encore utilisée.

Dans le même temps, la FINUL a rendu publique une opération menée près de Houla. Le 2 juillet, des Casques bleus effectuaient une vérification de routine sur un itinéraire lorsqu’ils ont découvert 385 conteneurs abandonnés dans un bâtiment. Selon la mission onusienne, ces récipients contenaient environ 4 000 kilogrammes de matières explosives, principalement des composés à base de nitrate d’ammonium.

Une cache d’armes du Hezbollah dans une zone pilote

La découverte rapportée par les médias israéliens intervient au début d’une phase test pour l’armée libanaise. Dans les zones pilotes, les militaires doivent prendre position après le retrait israélien, vérifier les routes, inspecter les bâtiments et rechercher les armes, les infrastructures souterraines ainsi que les munitions non explosées.

Le programme doit permettre le retour progressif de l’autorité de l’État dans les secteurs concernés. Il repose sur des étapes successives. Les forces israéliennes quittent une zone définie. L’armée libanaise s’y déploie ensuite, sécurise le terrain et contrôle les installations. Les habitants peuvent revenir lorsque les autorités estiment que les conditions minimales sont réunies.

Zawtar al-Gharbiyeh a constitué l’un des premiers tests de ce mécanisme. L’armée libanaise y est entrée après le retrait des troupes israéliennes. Les soldats ont commencé à inspecter la localité, fortement endommagée, tandis que des habitants tentaient de regagner leurs maisons. Les autorités ont cependant averti que plusieurs secteurs restaient dangereux.

La cache d’armes attribuée au Hezbollah pourrait avoir été découverte dans ce cadre, mais le secteur exact n’a pas été confirmé. Les informations disponibles ne permettent pas non plus d’établir si les armes ont été saisies, détruites ou placées sous contrôle de l’armée. Ces précisions seront nécessaires pour mesurer la portée réelle de l’opération.

Les médias israéliens ont insisté sur le caractère inédit de cette découverte. Selon leur présentation, elle démontrerait que le mécanisme de coordination permet à l’armée libanaise d’identifier des installations du Hezbollah. Cette appréciation vient toutefois de sources engagées dans le suivi du dispositif. Elle n’a pas été reprise publiquement par les autorités libanaises.

Ce que l’armée libanaise n’a pas encore confirmé

Plusieurs éléments restent donc en attente. Le premier concerne l’identification du site. Sans localisation précise, il est impossible de vérifier sa proximité avec des habitations, une route, une position militaire ou une ancienne ligne de front.

Le deuxième porte sur le contenu de la cache. Une réserve de munitions abandonnée ne présente pas la même signification qu’un dépôt opérationnel récemment approvisionné. La date de stockage, l’état des équipements et la présence éventuelle de dispositifs de mise à feu peuvent modifier l’évaluation.

Le troisième concerne le traitement des armes. Une opération de sécurisation peut conduire à leur transport, à leur destruction sur place ou à leur remise à une unité spécialisée. L’armée libanaise n’a pas encore expliqué quelle procédure aurait été suivie.

Enfin, aucune information n’a fait état d’arrestations ou de personnes présentes sur les lieux. Il n’a pas été indiqué si le site était gardé, fermé ou accessible au moment de l’intervention. Le Hezbollah n’avait pas non plus commenté publiquement les premières informations.

Ces réserves n’annulent pas le fait rapporté. Elles en limitent toutefois la portée tant qu’un compte rendu libanais n’a pas été publié. Dans un dossier aussi sensible, la distinction entre une découverte confirmée, une attribution rapportée et une interprétation politique reste essentielle.

La FINUL découvre 385 conteneurs près de Houla

L’opération de la FINUL est, elle, décrite avec davantage de détails. Les Casques bleus ont découvert les conteneurs le 2 juillet dans un bâtiment proche de Houla, localité frontalière du district de Marjeyoun. La mission a annoncé la neutralisation du dépôt le 28 juillet.

Les spécialistes de la lutte contre les explosifs ont examiné les récipients avant de rendre les matières inertes. La FINUL n’a pas indiqué qu’une explosion avait eu lieu. Elle a présenté l’intervention comme une mesure de prévention destinée à supprimer un risque pour les soldats, les habitants et les personnes appelées à circuler dans le secteur.

Le volume retrouvé était important. Les 385 conteneurs représentaient environ quatre tonnes de produits explosifs. La FINUL a précisé qu’ils étaient principalement composés de substances à base de nitrate d’ammonium, sans publier d’analyse chimique plus complète.

Le bâtiment se trouvait dans une zone qui avait été sous contrôle israélien. Un média israélien a estimé que les produits avaient probablement été laissés par les forces israéliennes. La FINUL n’a cependant pas repris cette attribution dans son annonce. Elle n’a pas précisé si les conteneurs portaient des marquages permettant d’en établir l’origine.

L’identité du propriétaire du dépôt reste donc non confirmée. Les circonstances de son installation et la fonction prévue des matières n’ont pas été rendues publiques. Il n’est pas établi qu’elles étaient destinées à un usage militaire, à des travaux de destruction ou à une autre opération.

Des explosifs possiblement laissés pendant l’occupation

La localisation du dépôt explique les soupçons concernant son origine. Houla et ses environs ont été touchés par les opérations israéliennes et par une présence militaire prolongée. L’accès à certains secteurs a été fortement limité pendant cette période.

La présence de 385 conteneurs dans un bâtiment abandonné pose néanmoins une question distincte de leur attribution. Quelle que soit leur provenance, les matières représentaient un risque immédiat. Elles pouvaient être déplacées, manipulées ou exposées à un incendie. Leur proximité avec une localité civile renforçait ce danger.

Pour attribuer formellement le dépôt, une enquête devrait examiner les emballages, les numéros de lot, les inscriptions, les résidus et la composition des produits. Aucun résultat de cette nature n’a été communiqué. La formule « dépôt israélien » doit donc être comprise comme une attribution probable rapportée par la presse, et non comme une conclusion officielle de la FINUL.

La mission onusienne s’est limitée aux faits observés. Ses équipes ont trouvé les conteneurs lors d’une vérification d’itinéraire. Elles ont évalué le danger, sécurisé le bâtiment puis neutralisé les substances.

Cette intervention s’inscrit dans les opérations régulières menées par les Casques bleus pour repérer les munitions et les matériaux dangereux. Ces opérations se multiplient à mesure que les patrouilles retrouvent l’accès à des secteurs longtemps exposés aux combats.

Des localités encore dangereuses pour les habitants

Les deux découvertes illustrent les difficultés rencontrées dans les villages du Liban-Sud. L’arrêt ou la diminution des combats ne suffit pas à rendre les localités habitables. Les routes, les maisons et les terrains agricoles doivent être inspectés avant la reprise d’une vie normale.

Les équipes recherchent des obus non explosés, des roquettes, des mines, des charges et des dépôts d’armes. Elles doivent aussi vérifier les bâtiments endommagés, dont certains peuvent s’effondrer. Les réseaux d’eau et d’électricité restent coupés dans plusieurs secteurs.

À Zawtar al-Gharbiyeh, des habitants ont commencé à revenir après le déploiement de l’armée libanaise. Ils ont découvert une localité dévastée. Selon le maire cité par une agence de presse, une part importante des quelque 500 maisons a été détruite ou endommagée. Seules quelques familles avaient repris place dans le village lors des premiers jours.

Le retour s’effectue donc sous surveillance. Les militaires inspectent les accès et demandent aux civils de ne pas entrer dans certaines zones. Des opérations de déminage doivent encore être menées. Des corps de combattants doivent également être récupérés dans certains secteurs.

À Houla, la neutralisation des quatre tonnes d’explosifs a supprimé une menace précise. Elle ne signifie pas que l’ensemble du village et de ses alentours a été contrôlé. D’autres bâtiments, routes ou terrains peuvent encore nécessiter des vérifications.

Le rôle du mécanisme de coordination

Le mécanisme de coordination doit accompagner le retrait israélien et le déploiement de l’armée libanaise. Les États-Unis assurent la médiation entre deux pays qui ne disposent pas de relations diplomatiques et restent officiellement en état de guerre.

Les informations sur les mouvements de troupes, les incidents et les découvertes réalisées sur le terrain peuvent être transmises par ce canal. Dans le cas de la cache attribuée au Hezbollah, les médias israéliens ont affirmé que le mécanisme avait été averti.

Cette transmission ne vaut pas confirmation publique par chacune des parties. Elle indique seulement que l’information aurait été communiquée aux représentants chargés du suivi. Le Liban n’a pas diffusé sa propre version de l’événement.

Le mécanisme doit aussi examiner les difficultés rencontrées pendant les retraits. Un incident avait déjà été signalé près de Zawtar al-Sharqiyeh, où des soldats israéliens avaient tiré des coups de semonce à proximité de militaires libanais. Aucun blessé n’avait été rapporté.

Ces incidents montrent la fragilité des opérations. Les limites des zones pilotes ne sont pas toujours visibles sur le terrain. Les routes reliant deux localités peuvent traverser des secteurs encore contrôlés par Israël. Les militaires libanais doivent donc coordonner leurs déplacements tout en poursuivant les inspections.

Le désarmement du Hezbollah au cœur du dispositif

Les zones pilotes ont été conçues pour tester le retour de l’armée libanaise dans des secteurs évacués par Israël et l’absence d’armes du Hezbollah. Israël exige que le mouvement ne puisse pas reprendre position après le départ de ses troupes.

Le Hezbollah refuse de traiter la question de son arsenal indépendamment du retrait israélien. Ses responsables affirment que les armes restent nécessaires tant que des territoires libanais sont occupés et que les opérations israéliennes se poursuivent.

Le gouvernement libanais cherche à éviter une confrontation directe. Il privilégie un déploiement progressif de l’armée dans les zones transférées. Cette méthode lui permet de reprendre le contrôle de localités précises sans lancer une opération générale contre le Hezbollah.

La découverte d’une cache d’armes place cette méthode à l’épreuve. Si l’information est confirmée, l’armée devra préciser comment elle a traité le dépôt. La réaction du Hezbollah permettra aussi de savoir si le mouvement accepte les inspections et le retrait de ses équipements dans les zones pilotes.

Les discussions doivent se poursuivre le 4 août en Italie, sous médiation américaine. Elles porteront notamment sur l’élargissement du dispositif et sur de nouveaux retraits israéliens. Le bilan des premières opérations devrait figurer parmi les éléments examinés.

Quatre tonnes de nitrate d’ammonium sous surveillance

Le nitrate d’ammonium est couramment utilisé dans l’agriculture et dans certaines activités industrielles. Il peut aussi servir à fabriquer des explosifs lorsqu’il est associé à d’autres substances. Son danger dépend de la composition exacte, du stockage et de l’environnement.

Dans un bâtiment abandonné, une telle quantité nécessite une intervention spécialisée. Un incendie, une contamination ou une manipulation inadaptée peut provoquer un accident. Les équipes doivent donc isoler le site avant d’examiner chaque contenant.

La FINUL n’a pas indiqué si les quatre tonnes étaient immédiatement susceptibles d’exploser. Elle les a qualifiées de matières explosives et a décidé de les rendre inertes. Cette opération a évité leur transport à travers une zone encore instable.

La référence au nitrate d’ammonium reste particulièrement sensible au Liban depuis l’explosion du port de Beyrouth en août 2020. Les quantités retrouvées près de Houla sont sans commune mesure avec celles stockées dans le port. Les situations ne peuvent donc pas être comparées directement.

L’affaire rappelle néanmoins l’importance de contrôler les stocks de matières dangereuses. Dans une région marquée par les mouvements de troupes, des produits abandonnés peuvent devenir une menace pour les civils ou être récupérés par des groupes armés.

Deux dossiers, deux niveaux de confirmation

La cache du Hezbollah et le dépôt de Houla doivent être présentés avec des niveaux de certitude différents. La première découverte est rapportée par des médias israéliens, qui citent des sources diplomatiques et sécuritaires. Les autorités libanaises n’en ont pas encore publié les détails.

La seconde est confirmée par la FINUL. Sa date, son lieu, le nombre de conteneurs et la masse approximative des matières ont été communiqués. En revanche, leur attribution à Israël n’a pas été officiellement établie.

Cette distinction permet d’éviter deux erreurs. La première consisterait à présenter la cache du Hezbollah comme un fait entièrement documenté alors que plusieurs informations manquent. La seconde serait d’affirmer que les quatre tonnes appartenaient à Israël sans preuve publique définitive.

Les deux événements restent cependant liés par leur contexte. Ils concernent des secteurs du Liban-Sud où l’armée libanaise et la FINUL tentent de sécuriser les accès après des mois de combats et de présence militaire israélienne.

Ils montrent aussi que les dangers ne proviennent pas d’une seule catégorie d’équipements. Les équipes rencontrent des armes stockées, des matières explosives, des munitions non éclatées et des bâtiments potentiellement piégés.

Les prochaines inspections attendues dans le Sud

L’armée libanaise doit poursuivre ses recherches dans les zones pilotes. De nouveaux secteurs pourraient lui être transférés si les négociations progressent. Chaque déploiement exigera des contrôles avant le retour des habitants et le début des travaux.

La FINUL continuera de vérifier les itinéraires utilisés par ses patrouilles. Ses unités spécialisées pourront intervenir lorsqu’un dépôt, une munition ou une substance dangereuse sera découvert. Elles devront coordonner leurs opérations avec les forces libanaises.

Les autorités locales réclament, de leur côté, une accélération de la reconstruction. Les villages ont besoin de routes dégagées, de réseaux réparés et de bâtiments publics accessibles. Ces travaux dépendent directement de la fin des inspections.

La publication d’un communiqué de l’armée libanaise sur la cache attribuée au Hezbollah constituerait la prochaine étape attendue. Elle permettrait de connaître le lieu de la découverte, le contenu du dépôt et les mesures prises.

À Houla, l’origine des 385 conteneurs reste à établir. La FINUL n’a pas annoncé d’enquête publique supplémentaire. Sur le terrain, ses équipes poursuivent leurs patrouilles dans un secteur où chaque bâtiment abandonné peut encore révéler des armes, des munitions ou des explosifs.

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L’armée aurait trouvé une cache du Hezbollah tandis que la FINUL neutralisait quatre tonnes d’explosifs probablement laissés par Israël.

Extrait :

Deux opérations menées dans le Liban-Sud ont révélé la persistance de stocks d’armes et de matières explosives dans les secteurs touchés par les combats. Selon des médias israéliens, l’armée libanaise aurait découvert une cache d’armes du Hezbollah dans une zone pilote. Près de Houla, la FINUL a confirmé avoir neutralisé environ quatre tonnes de produits explosifs, principalement à base de nitrate d’ammonium. Leur attribution à Israël reste probable, mais n’a pas été officiellement établie par la mission onusienne.

Cinq titres alternatifs

Liban-Sud : deux dépôts d’armes mis au jour Armes du Hezbollah et explosifs près de Houla L’armée trouve des armes, la FINUL des explosifs Liban-Sud : armes et explosifs dans deux secteurs Une cache du Hezbollah découverte dans le Sud

Références et liens

The Times of Israel, « UNIFIL troops neutralize 4 tons of explosives likely left by Israel in south Lebanon village », 28 juillet 2026 :

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/unifil-troops-neutralize-4-tons-of-explosives-likely-left-by-israel-in-south-lebanon-village/ (⁠Times of Israel)

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/unifil-troops-neutralize-4-tons-of-explosives-likely-left-by-israel-in-south-lebanon-village/ (⁠Times of Israel) Associated Press, reportage sur le retour des habitants à Zawtar al-Gharbiyeh, 29 juillet 2026 :

https://apnews.com/article/21ec1cae5cfc2b8b2c31873287686340 (⁠AP News)

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https://www.reuters.com/world/middle-east/residents-enter-shattered-south-lebanon-town-after-israeli-withdrawal-2026-07-24/ (⁠Reuters)

https://www.reuters.com/world/middle-east/residents-enter-shattered-south-lebanon-town-after-israeli-withdrawal-2026-07-24/ (⁠Reuters) Reuters, « Lebanese army enters southern town after Israeli withdrawal, in first test of US-brokered deal », 21 juillet 2026 :

https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanese-army-deploys-southern-town-after-israeli-withdrawal-official-says-2026-07-21/ (⁠Reuters)

https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanese-army-deploys-southern-town-after-israeli-withdrawal-official-says-2026-07-21/ (⁠Reuters) Reuters, « Lebanon, Israel to hold next talks in Italy on August 4 », 22 juillet 2026 :

https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-israel-hold-next-talks-italy-august-4-lebanese-official-says-2026-07-22/ (⁠Reuters)

https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-israel-hold-next-talks-italy-august-4-lebanese-official-says-2026-07-22/ (⁠Reuters) Libnanews, « Zone pilote : Israël tire près de l’armée libanaise », juillet 2026 :

https://libnanews.com/zone-pilote-israel-tire-pres-de-larmee-libanaise/ (⁠Libnanews, Le Média Citoyen du Liban)

https://libnanews.com/zone-pilote-israel-tire-pres-de-larmee-libanaise/ (⁠Libnanews, Le Média Citoyen du Liban) Libnanews, « Dans les coulisses de l’accord-cadre, l’armée libanaise face au test du Sud », juillet 2026 :

https://libnanews.com/dans-les-coulisses-de-laccord-cadre-larmee-libanaise-face-au-test-du-sud/ (⁠Libnanews, Le Média Citoyen du Liban)