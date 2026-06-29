黎巴嫩:被困在政治武装中的军队

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黎巴嫩军队指挥部周围正在施加压力,其特点是与以色列签署了框架协定,真主党要求解除其武装,黎巴嫩南部局势持续紧张。 2025年3月13日被任命为陆军总司令的鲁道夫·海卡尔上将的名字现在与出走,辞职或接任的情况有关. 未宣布正式决定。 但多个政治和媒体圈的讨论报道导致纳比·贝里发出直接警告: »让任何人都不要拿这个笑话开玩笑,让任何人都不要和军队玩. »

黎巴嫩军队是压力的核心

这个问题很敏感,因为它影响到少数仍然被认为能够维持最低限度的国家平衡的机构之一。 几个月来,军队一直处于一个困难方程式的核心. 它必须在南方部署部队,执行政府关于武器垄断的决定,同停火监测机制合作并避免内部对抗。 与此同时,以色列的袭击、有限的资源和日益紧迫的外部需求给以色列带来了后果.

据媒体报道,没有向贝鲁特发出开除Haykal将军的正式命令。 然而,消息来源指出,国际社会对他行动的速度感到不满,并对迅速打击真主党武器的行动持保留意见。 可能的继任者名单已在一些圈子中散发,包括两名高级官员在出现空缺时可能提出的选择。 黎巴嫩当局没有证实这一信息。 然而,它们足以滋养一种怀疑的气氛.

压力不是来自一个频道 它结合了外交要求,议会批评,美国信号和政府内部辩论. 西方领导人想看到在解除非国家武装团体武装方面取得迅速进展。 黎巴嫩民选官员指责军队没有以足够的坚定态度执行文职政权的决定. 另一方面,其他人则认为,在战争和边界紧张时期对军事指挥的挑战将造成危险的危机.

为了了解案件的范围,有必要恢复海卡尔将军自被任命以来所担负的角色. 在约瑟夫·奥恩当选共和国总统后,他来到了军队首脑. 随后,该军事机构继承了在执行2024年秋季达成的停火中的核心作用,随后讨论了利塔尼河以南的领土控制问题. 总司令负责军队的部署,与菲努尔人相协调,并响应了政府关于专属国家权力的要求.

鲁道夫·海卡尔面临一个不可能的任务

此次访问因关于真主党的冲突和辩论加剧而复杂化. 政府重申必须把武器限制在官方机构。 但是,这项决定的适用仍然是一个爆炸性问题。 军事指挥部认为,这一问题不能单靠武力来解决。 他认为,任何准备不足的行动都可能造成内部分裂,使军队面临政治,宗教和行动上的风险. 这种谨慎态度值得认真批评.

海卡尔将军已经在公开声明中为这条线辩护。 他说,以色列的袭击阻碍了军事计划的执行。 他还强调,指挥部根据复杂情况作出决定,目的是维护黎巴嫩、黎巴嫩的统一和军事机构。 这些提法有两种相反的解释. 他的支持者认为这是对球场的现实解读. 他的诋毁者认为这是面对行政决定的犹豫.

在呼吁加快实施武器垄断之后,批评情绪有所增加。 变革集团的独立议员指责指挥部没有充分澄清其立场。 他们认为军队不是一个政治机构,必须执行政府的决定. 从其解读来看,国家的合法性取决于它能否将单一的武装当局强加于该领土。 命令的拖延或谨慎会削弱这种做法.

另一方面,一些官员认为,对军队的残酷禁令等于要求军队单独解决国家政治危机。 这一立场基于一个众所周知的现实:黎巴嫩军队反映了该国的宗教平衡,不能在没有最低限度共识的情况下进入内部对抗. 在南部或贝卡针对真主党或其网络的直接行动可能导致严重事件,削弱部队的凝聚力并让士兵面对大量被植入的平民或退伍军人.

正是在这一背景下,指挥官辞职的问题再次浮出水面。 最近几个月公布的信息已经提到,如果军队被安排在特派团前,可能造成黎巴嫩人之间流血,则自愿离开这一假设。 向指挥官发出的信息是明确的:他宁可离开他的岗位,也不愿命令军队向黎巴嫩人开枪。 同样,这些提法提到已报告的信息,但它们反映了安全方程式中的严重不适.

幕后指挥官的替换

目前的序列为这些谣言提供了新的范围. 与以色列和美国签署框架协定,将军事指挥置于一个机制的中心,该机制规定重新部署军队、核查从南方撤出的非国家武器和安全保障。 如果总司令被进程的一些赞助者认为过于谨慎,他/她的留任可能成为一个障碍. 相反地,如果在压力下被替换,军队可能会失去部分内部信用.

共和国总统、前军队指挥官约瑟夫·奥恩迄今已表示支持该机构。 据媒体报道,他将维持海卡尔将军,并在危机中拒绝更换指挥. 这一立场是因为稳定的必要性。 国家元首知道,替换指挥官不被视为简单的行政决定。 这将被解释为向真主党、美国、以色列和黎巴嫩的国际伙伴发出政治信号.

纳瓦夫·萨拉姆总理也处于微妙的地位。 该国政府想重申国家对武器的垄断。 它还必须向西方和阿拉伯伙伴表明,贝鲁特认真对待其承诺。 但是,他不能与军队一起发动危机。 提到了政府首脑同总司令之间的会晤,以监督政府决定的执行情况并澄清上次军事公报后出现的摩擦点.

在此案中,美国因素占有重要地位。 华盛顿多年来一直是黎巴嫩军队的主要外部支持. 它的财政、后勤和业务支助影响到该机构的运作能力。 外交资料提到暂停或减缓某些形式的协调,以便对贝鲁特施加压力。 美国的信息强调两个方面:解除真主党的武装和同以色列开始一个更直接的进程。 这种做法加大了对军事指挥的压力.

Berri 设置红线

黎巴嫩的反应仍然谨慎。 那些拒绝改变命令的人并不否认美国的期望. 然而,他们认为,军队的稳定超过了外部伙伴的不耐烦。 在黎巴嫩南部仍然受到威胁的时期,社区被摧毁,流离失所者正在等待返回,军队高层的危机可能使行动瘫痪。 它还可能使同菲努尔和国际监测机制的对话复杂化.

纳比·贝里选择公开干预以设定限制. 他的警告不仅是针对海卡尔将军的. 它还针对那些可能认为可以重塑军队指挥部以加速执行框架协定的外部力量。 通过宣布军队是 »红线 »,是国家稳定的支柱之一,议会主席将军事机构置于立即解决账目范围之外. 他讲的是政治领导,但也是一个能够阻碍体制进程一部分的行为者.

这种对军队的支持并不意味着关于其作用的辩论已经结束。 相反,这表明该机构成为所有黎巴嫩矛盾相互交织的地方。 有人要求他恢复国家. 其他人要求他不要引发内部危机. 国际提案国要求取得可衡量的成果。 南人求取相护而还取相安. 真主党则拒绝将其武器视为仅仅是警察或行政问题.

主要的风险在于将军队指挥官变成一种政治引信. 如果裁军进程进展太慢,有些人将试图将失败归咎于它。 如果军队行动太快并挑起了对抗,其他人会指责他执行了外部议程. 她要是小心的话 会被指责是含糊不清的 这种站不住脚的立场解释了海卡尔将军在维护过程中的紧张. 她还解释了为什么关于她可能被替换的讨论是及时的.

超过军事任命的决定

新闻界提到的继任者的姓名应谨慎对待。 它们反映了所讨论的情况,而不是作出的决定。 黎巴嫩的制度使任何军事任命都具有敏感性。 军队指挥官必须是马龙派教徒,根据社区责任划分所产生的体制做法。 其任命取决于政治权力和部长会议。 因此,在目前情况下,任何变化都需要总统、政府和有影响力的政治力量之间达成困难的协议.

日历上也反对匆忙的决定。 在签署有争议的框架协定几天后替换指挥官将立即与该案文挂钩。 这将给人的印象是,军队已适应外部路线图。 这将削弱新指挥官采取行动的能力,因为他的权威从一开始就会受到挑战。 它还可能向以色列发出一个脆弱的信息,因为黎巴嫩寻求撤离和在实地的保证.

此案最终揭示出黎巴嫩在安全方面妥协的脆弱性。 大家都说他们支持军队 但每个人都期望有不同的使命 政府希望有一支部队执行其决定. 西方伙伴希望有一个实现稳定和裁军的工具。 Nabih Berri希望一个机构能够免受内部压力和对抗。 主权主义势力想要更强大的指挥权. 南方人民希望士兵在场,能够防止出击,渗透和战争回击.

官方词汇的谨慎证实了这种不适. 当局不是在谈论指挥危机。 它们指的是对政府决定的监测、与军队的协调以及维护内部安全的必要性。 这种克制的目的是避免政治挫折。 但也留下了被泄密,党派解读和外交信息所填补的空白. 在一个每次安全任命都反映平衡的国家,官方沉默会像直接声明一样加剧紧张局势.

因此,替换指挥官的问题不能与关于指挥链的更广泛辩论分开。 军队服从政治权力,但不能因为没有关于武器,边界和战争的全国协议而单独取而代之. 其指挥官必须执行各项决定,同时评估行动风险。 当外国势力、地方政党和议会集团试图强加其节奏时,这一灰色地带就变得具有爆炸性。 因此,Haykal将军处于要求迅速取得结果和担心内部持续破裂的接触点.

在未来的日子里,约瑟夫·奥恩的立场将是决定性的. 如果总统明确重申支持海卡尔将军,替代方案将失去其立即的力量。 如果政府高调反对指挥,谣言就会再起. 如果华盛顿保持明显的压力,这个问题将回到政治讨论中来. 在现阶段,唯一的既定因素仍然是没有正式宣布辞职或解雇。 其余的来自一只手臂,黎巴嫩军队再次成为该国紧张局势的一面镜子.