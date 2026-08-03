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贝鲁特港爆炸6年后，正义终于向前迈进了吗？

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6 ans après l'explosion du port de Beyrouth, la justice avance-t-elle enfin ?
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2020年8月4日，自2013年以来储存的2,750吨硝酸铵在贝鲁特港爆炸：超过236人死亡， 7,000人受伤，这是一个被摧毁的城市。

2026年3月，经过多年的政治阻挠， Tarek Bitar法官结束了调查。目前有70人涉案，其中包括前总理哈桑·迪亚卜、前部长阿里·哈桑·哈利勒、加齐·扎伊特尔和优素福·费尼亚诺斯以及前总检察长加桑·乌埃达特。保加利亚拒绝引渡货轮Rhosus的所有者Igor Grechushkin。 约瑟夫·奥恩总统和纳瓦夫·萨拉姆总理现在呼吁公布起诉书。

六年后，受害者家属仍在等待真相和正义。

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